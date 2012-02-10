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İlk PC oyunu App Store'daki yerini aldı

7 yıl
22,7b
1
28
Oyunlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Geliştirilmesinde Bill Gates'in önemli rol oynadığı ilk PC oyunu DONKEY.BAS, Apple App Store'da kullanıma sunuldu. 1981 yılında bazı IBM bilgisayarlarda önyüklü olarak gelen oyun, 0.99 dolar olarak belirlenen fiyatı ile eski usul oyunlardan hoşlananlar veya biraz nostalji yapmak isteyenler için dünyanın en büyük uygulama mağazasındaki yerini almış durumda.
DONKEY.BAS'ın oynanış prensibi oldukça basit, yolunuza çıkan eşeklere çarpmamanız gerekiyor. Merak edenler için DONKEY.BAS'ın iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPod Touch 3. Nesil, 4. Nesil ve iPad ile kullanılabildiğini, yazılım tarafında ise iOS 5.0 gerektirdiğini not düşelim.

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Nemésis 7 yıl en beğenilen
Niye iOS5 istiyorsunuz minimum ulan sanki sistem kaynaklarını sonuna kadar kullanan bir uygulama. Android'in bu olayını seviyorum işte, böyle bir sorun yaşamazsınız. Gerekli gereksiz herşeyde maksimum sistem gereksinimine ne gerek var?
Niye iOS5 istiyorsunuz minimum ulan sanki sistem kaynaklarını sonuna kadar kullanan bir uygulama. Android'in bu olayını seviyorum işte, böyle bir sorun yaşamaz...
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1 Yanıt Yanıtla +13
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myhotyro 7 yıl
1981 yılındaki DOS'da, işlemcide, RAMde, ekranda çalışabiliyor ama iOS 4 de çalışamıyor. Tebrikler.
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Emir 7 yıl
iPhone 4 kasar mi ki,yoksa 4s e mi gecmek lazim
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TipsizSap 7 yıl
acaba benim sistemim yetermi 4 gb ram 1 gb ekran karı 3.ghz 4 cpu dual core sp3
:D
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TheMarjinaLs 7 yıl
Sıra MARİO’da arkadaşlarr
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Latour 7 yıl TheMarjinaLs
TheMarjinaLs
Sıra MARİO’da arkadaşlarr


Lep's world = bildiiin mario
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alpa07 7 yıl
Mario ya kaç dolar istiyor bu apple
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Batuist 7 yıl
street fighter 4 bile iphone 2Gde oynanabiliyorsa en az iphone 3GS ve ios 5 isteyen bu oyun tam bir programlama özürlüsü demektir..
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artcraft35 7 yıl
yok artık 0.99 dolar ne lan bu, nostalji yapmak isteyenlereymiş 100 milyon kişi indirse 100 milyon dolar temiz para demiyolar da
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CodeX 7 yıl
Guzel olmus. Sayesinde eski anilar canlandi.
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myhotyro 7 yıl
1981 yılındaki DOS'da, işlemcide, RAMde, ekranda çalışabiliyor ama iOS 4 de çalışamıyor. Tebrikler.
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theshiver 7 yıl
1981'de cikan oyunun "ilk pc oyunu" oldugunu sanmiyorum. Bi kac sitede daha ayni sifatla ayni haberi gordum.

en.wikipedia.org/...
en.wikipedia.org/...
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khytr89 7 yıl
Türkiye, Osmanlı motifleriyle süsleniyor, apple eski oyunları diriltiyor... Sanırım geçmişe koca bir özlem var.
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E_Aydin35 7 yıl
Haha güzelmiş.:)Apple'da insanları etkilemkek için işini bilyor hani.:)
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