İlk PC oyunu App Store'daki yerini aldı

Geliştirilmesinde Bill Gates'in önemli rol oynadığı ilk PC oyunu DONKEY.BAS, Apple App Store'da kullanıma sunuldu. 1981 yılında bazı IBM bilgisayarlarda önyüklü olarak gelen oyun, 0.99 dolar olarak belirlenen fiyatı ile eski usul oyunlardan hoşlananlar veya biraz nostalji yapmak isteyenler için dünyanın en büyük uygulama mağazasındaki yerini almış durumda.

DONKEY.BAS'ın oynanış prensibi oldukça basit, yolunuza çıkan eşeklere çarpmamanız gerekiyor. Merak edenler için DONKEY.BAS'ın iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPod Touch 3. Nesil, 4. Nesil ve iPad ile kullanılabildiğini, yazılım tarafında ise iOS 5.0 gerektirdiğini not düşelim.