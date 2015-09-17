İlk Ticari Grafen Ürün Ampul Oldu

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Her alanda çığır açabilecek, geçen on yılın buluşu grafen malzemesi ilk defa bir ticari üründe kullanılacak. Bu ürün ince bir grafen tabakasını yüksek verimli ışık üretmek için kullanacak.
Yapılan testlere göre yeni ürün, geleneksel led lambalara göre %10 daha verimli ve 60 ? civarına satılacak. Şu anda dünya çapında 35 firma 2004 yılında keşfin yapıldığı Manchester Üniversitesi ile beraber ürün geliştirmekte ancak ilk ürün, Grafen Işıklandırma adlı İngiliz firma tarafından üretilecek. Yeni nesil lambalar led ışıklara göre daha dayanaklı, daha ucuz ve daha çok Işık verecek denilerek pazarlanacak ve piyasaya yıl sonundan önce çıkacak.
Peki grafen nedir? Grafen basit manasıyla tek atom katmanlık altıgen şeklinde karbon atomlarının birleşmesi olarak ifade edilebilir. Bu yeni keşfedilen maddenin inanılmaz yetenekleri ve kullanım alanları, her yeni gün bilim adamlarını bile şaşırtmakta.
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Duymasinlar bunu
Ama asıl enerji depolanmasında, kompozitlerde ve led ekranlarda karşımıza çıkacaktır. Mass üretimin (ticari olarak kullanılabilecek kadar üretim) gerçekleşmesi lazım bunların olabilmesi için tabi.
Türkiye'de bir kimyacı bir yöntem bulsa da tek katmanlı mass üretim yapabilse Türkiye... işte o zaman Türkiye'de her şey değişir! maden bulmaktan daha değerli olabilir...
2013 yılında tanıtımı yapılmış dedikleri tarihte 5 yıl içinde dediler icat tutar
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Alternatif Enerji, Grafen