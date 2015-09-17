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İlk Ticari Grafen Ürün Ampul Oldu

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
5,4b
1
15
Alternatif Enerji
gun
Kurucu ve Yayın Direktörü
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İlk Ticari Grafen Ürün Ampul Oldu
Her alanda çığır açabilecek, geçen on yılın buluşu grafen malzemesi ilk defa bir ticari üründe kullanılacak. Bu ürün ince bir grafen tabakasını yüksek verimli ışık üretmek için kullanacak.

Yapılan testlere göre yeni ürün, geleneksel led lambalara göre %10 daha verimli ve 60 ? civarına satılacak. Şu anda dünya çapında 35 firma 2004 yılında keşfin yapıldığı Manchester Üniversitesi ile beraber ürün geliştirmekte ancak ilk ürün, Grafen Işıklandırma adlı İngiliz firma tarafından üretilecek. Yeni nesil lambalar led ışıklara göre daha dayanaklı, daha ucuz ve daha çok Işık verecek denilerek pazarlanacak ve piyasaya yıl sonundan önce çıkacak.

Peki grafen nedir? Grafen basit manasıyla tek atom katmanlık altıgen şeklinde karbon atomlarının birleşmesi olarak ifade edilebilir. Bu yeni keşfedilen maddenin inanılmaz yetenekleri ve kullanım alanları, her yeni gün bilim adamlarını bile şaşırtmakta.
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Public_Enemy 4 yıl en beğenilen
5 dolarlık üründen %10 daha verimli ama fiyatı $60 :)
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kadirirdem 4 yıl
5-6 dolarlık bir ürünün daha verimli hal, daha pahalı bu nasıl iş :D...
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kadirirdem 4 yıl
5-6 dolarlık bir ürünün daha verimli hal, daha pahalı bu nasıl iş :D...
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interwap 4 yıl
Ne muhteşem bir element atom.
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Be All My Sins Remembered 4 yıl

interwap
Ne muhteşem bir element atom.

Duymasinlar bunu
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alemburda34 4 yıl
Sanarsin sitede herkes atom muhendisi.
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oray 4 yıl
üretimi cidden zor bir malzeme, ileride özellikle de bilgisayar dünyasında çok yüksek iletkenliğinden dolayı adını daha çok duyacağız.
Ama asıl enerji depolanmasında, kompozitlerde ve led ekranlarda karşımıza çıkacaktır. Mass üretimin (ticari olarak kullanılabilecek kadar üretim) gerçekleşmesi lazım bunların olabilmesi için tabi.
Türkiye'de bir kimyacı bir yöntem bulsa da tek katmanlı mass üretim yapabilse Türkiye... işte o zaman Türkiye'de her şey değişir! maden bulmaktan daha değerli olabilir...
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Fast Rise 4 yıl
forum çöktü el atın şuna
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arel.gr 4 yıl
"grafen tabakasından yüksek verimli ışık üretildi" seklinde ancak haber olmaga degerdi.
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SEO-Uzmanı 4 yıl
şu ana kadar selebant ile alınan tek atom katmanı parçacıklarının ötesinde devam eden bant şeklinde bir grafen formu için kayıtlara geçen bir patent başvurusu hala daha yapılmış değil ! sadece teoride şu olursa bu olursa diye bir dünya haber var mesele 1 atom katmanında parça almak değil mesele devam eden bant şekliyle devam eden 1 atom kalınlığında bir tabakanın alınabilinmesi bırak 1 atomu olası hata risklerine karşılık ürünün rüzgarda dağılmaması için onun en az 10 veya 100 atom kalınlığında olması gerekir ! yoksa tek atom kalınlığı ile anca kullanılsa kullanılsa anca işlemci içindeki sabit duran bir katmanda alttan ve üstten sabitleyecek 2 parça arasında kalması gerekir ! teoride tek atom kalınlığı evet ama pratikte olası bant hatası veya kopma risklerine karşı en az 100 atom kalınlığı fazlası ile kafidir ! bu açıdan tek atom söylemi pratikte imkansızdır !
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Mianfei 4 yıl
Kardeşlerim, adamlar ledden ucuz diyor 60 sterlin veya dolar olmasini beyniniz aliyormu ayrica dolar ve sterlin farketmiyor diyen arkadas dolar uçmuş olabilir ama sterlinle ayni kefeye kondugu gunu goruceksen elektrik falan bulamazsin zaten ;)
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aspirin_00 4 yıl
youtube.com/...
2013 yılında tanıtımı yapılmış dedikleri tarihte 5 yıl içinde dediler icat tutar
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