İlk Ticari Grafen Ürün Ampul Oldu

Her alanda çığır açabilecek, geçen on yılın buluşu grafen malzemesi ilk defa bir ticari üründe kullanılacak. Bu ürün ince bir grafen tabakasını yüksek verimli ışık üretmek için kullanacak.

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Yapılan testlere göre yeni ürün, geleneksel led lambalara göre %10 daha verimli ve 60 ? civarına satılacak. Şu anda dünya çapında 35 firma 2004 yılında keşfin yapıldığı Manchester Üniversitesi ile beraber ürün geliştirmekte ancak ilk ürün, Grafen Işıklandırma adlı İngiliz firma tarafından üretilecek. Yeni nesil lambalar led ışıklara göre daha dayanaklı, daha ucuz ve daha çok Işık verecek denilerek pazarlanacak ve piyasaya yıl sonundan önce çıkacak.Peki grafen nedir? Grafen basit manasıyla tek atom katmanlık altıgen şeklinde karbon atomlarının birleşmesi olarak ifade edilebilir. Bu yeni keşfedilen maddenin inanılmaz yetenekleri ve kullanım alanları, her yeni gün bilim adamlarını bile şaşırtmakta.