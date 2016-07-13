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İlk grafen tabanlı batarya Çin’de üretildi

Yüzyılın başlarında bulunan ve bilim adamları tarafından mucizevi materyal olarak tanımlanan Grafen, farklı kullanım alanlarında karşımıza çıkmaya devam ediyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Yüzyılın başlarında bulunan ve bilim adamları tarafından mucizevi materyal olarak tanımlanan Grafen, farklı kullanım alanlarında karşımıza çıkmaya devam ediyor. Ampul ve mikrofonlardan sonra Grafen tabanlı ilk batarya Çin’de geliştirildi.

Grafen basit manasıyla tek katmanlık altıgen şeklinde karbon atomlarının birleşmesi olarak ifade edilebilir. Grafen katmanları üst üste eklenerek kurşun kalemlerdeki grafite elde ediliyor. Daha fazla elektrik tutarak daha hızlı şarj olma imkanı veren Grafen maddesi, ilk sentezlemesini yapan bilim adamlarına da Nobel fizik ödülünü getirmişti. Bu yeni keşfedilen maddenin inanılmaz yetenekleri ve kullanım alanları, bilim adamlarını bile şaşırtmakta.

Pekin’de bulunan Dongxu Optoelectronics firması, dünyanın ilk Grafen tabanlı bataryasını ürettiğini belirtiyor. G-King adındaki 4800mAh kapasiteye sahip olan batarya, Grafen teknolojisi sayesinde sadece 13-15 dakika arasında tamamen dolabiliyor. Geleneksel Li-Ion bataryalardan 10 kat daha hızlı dolan G-King, ayrıca hızlı şarj teknolojilerinin de kat kat önünde.

Ayrıca Bkz. "Corsair’in manyetik rulmanlı fanları satışa çıkıyor"

Grafen teknolojisi, enerjiyi çok daha çabuk boşalttığı için drone veya elektrikli araba gibi kategorilerde daha fazla önem kazanıyor. Ayrıca kapasite ne kadar büyük olursa olsun batarya çok ince kalabiliyor. Dayanıklılık ise 3500 döngüye kadar gidebiliyor.

Grafen henüz yeni bir teknoloji olduğu için dezavantajları da mevcut. Örneğin enerjinin çabuk boşalması sonucunda 72 saat gibi bir sürede tüm batarya bitebiliyor. Bunun önüne geçmek ve standart bataryalar gibi enerjiyi tutabilmek için çalışmalar sürüyor. Bazı firmalar, standart kapasitör yerine gelişmiş süper kapasitörler kullanarak bunun önüne geçmeye çalışıyor. Ayrıca bu bataryaların kısa vadede son kullanıcıya ulaşması şimdilik mümkün görünmüyor. 

 

http://en.yibada.com/articles/140605/20160712/graphene-battery-worlds-first-graphene-battery-graphene-technology.htm Yorum Yaz
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DH Misafiri 3 yıl
buda yalan olur yıllardır hep aynı haberler
Türkiyede toryum piller üzerine yıllardır çalışıyor yok sona gelindi deniyor
ama hikaye
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_WaMpire_ 3 yıl
Hobby pillerinde zaten grafen maddesi kullanılmaya başlandı. hobbyking.com/... örnek olarak bu linkde bir grafen pil görebilirsiniz. Pil hızlı şarj destekliyor. 15C yani 8Ax15=120A akım ile şarj edebilirsiniz.8000 mah olan bir pili 8A akım ile 1 saatte şarj ediyorsan 100A akım ile takribi 15 dakikada şarj etmek mümkün.
Grafen in genel özelliği ısınma olayının az olması, yüksek akım ile şarjda fazla ısınmadığı için patlama riski azalıyor....
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JavaSpecialist 3 yıl
ah ah şu batarya teknolojisi bir gelişsede kurtulsak şu durmadan birşeyleri sarj etmekten
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kadirirdem 3 yıl
artık pil teknolojisininde yenilenmesi lazım...
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SEO-Uzmanı 3 yıl
şarj 24 saat dayanırsa ; 3500 şarj normal şartlarda 10 yıl gider !
lityum pillerin ömrü bile bu kadar uzun olmadığı ortada :)
tabi son sözü fiyat/performans söyler ! (NOKTA)
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likeablex 3 yıl
Dilerim yaygınlaşır,gelişir de şu pillerden kurtuluruz.
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tobepeople 3 yıl
kimsenin aklına bunları powerbank gibi kullanmak gelmemiş mi yani mesela benzin istasyonunda durdun orada bunu dolduracaksın 15-20 dk da neyse o da yavaş yavaş normal bataryayı şarj edecek yanihızlı şarj özellikli power bank ile normal uzun ömürlü ama yavaş dolan pili birleştirirsen sorun kalmaz ve her kesime hitap eder.
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umut_baris 3 yıl tobepeople
tobepeople

kimsenin aklına bunları powerbank gibi kullanmak gelmemiş mi yani mesela benzin istasyonunda durdun orada bunu dolduracaksın 15-20 dk da neyse o da yavaş yavaş normal bataryayı şarj edecek yanihızlı şarj özellikli power bank ile normal uzun ömürlü ama yavaş dolan pili birleştirirsen sorun kalmaz ve her kesime hitap eder.

2 ile 3 ü toplayınca 4 etmesini istemek gibi birşey senin dediğin.

Eli tornavida tutmayan yorum yapmasın abi.
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Fakirdepocu 3 yıl
10 15 dakika cok iyi bir sure. Dusunsenize 5000 mahlik telefonu 15 dakika da sarj ediyorsunuz 2 gun boyunca kullaniyorsunuz. Harika olur. Elektrikli arabalarda da cok ise yarar. Aslinda bir cok alanda cok ise yararda bu teknolijinin yaygilasarak ucuzlamasi epey bir zaman alir.

Bir editorun bu konu hakkinda detayli bir bilgi vermesi lazim bence. Onemli bir konu.
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DH Misafiri 3 yıl
Haber başlığını gördügümde nedense "Türkiyede üretilecek değildi ya" dedim...
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Firaristt 3 yıl
Maliyet, hacim, ağırlık, üretim gibi şeylerin netlik kazanması lazım ki günlük kullanıma uygun mu değil mi belli olsun. Ama fiyat farkı olmazsa 4000mAh 15dk'da şarj olup 24 saat sorunsuz kullanabileceksek mesela bence süper olur.
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Dahi Olalım 3 yıl Firaristt
Böyle birşey 2020 den önce verilmez bize. [>:]
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