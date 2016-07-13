İlk grafen tabanlı batarya Çin’de üretildi

Yüzyılın başlarında bulunan ve bilim adamları tarafından mucizevi materyal olarak tanımlanan Grafen, farklı kullanım alanlarında karşımıza çıkmaya devam ediyor. Ampul ve mikrofonlardan sonra Grafen tabanlı ilk batarya Çin’de geliştirildi.

Grafen basit manasıyla tek katmanlık altıgen şeklinde karbon atomlarının birleşmesi olarak ifade edilebilir. Grafen katmanları üst üste eklenerek kurşun kalemlerdeki grafite elde ediliyor. Daha fazla elektrik tutarak daha hızlı şarj olma imkanı veren Grafen maddesi, ilk sentezlemesini yapan bilim adamlarına da Nobel fizik ödülünü getirmişti. Bu yeni keşfedilen maddenin inanılmaz yetenekleri ve kullanım alanları, bilim adamlarını bile şaşırtmakta.

Pekin’de bulunan Dongxu Optoelectronics firması, dünyanın ilk Grafen tabanlı bataryasını ürettiğini belirtiyor. G-King adındaki 4800mAh kapasiteye sahip olan batarya, Grafen teknolojisi sayesinde sadece 13-15 dakika arasında tamamen dolabiliyor. Geleneksel Li-Ion bataryalardan 10 kat daha hızlı dolan G-King, ayrıca hızlı şarj teknolojilerinin de kat kat önünde.

Ayrıca Bkz.

"Corsair’in manyetik rulmanlı fanları satışa çıkıyor"

Grafen teknolojisi, enerjiyi çok daha çabuk boşalttığı için drone veya elektrikli araba gibi kategorilerde daha fazla önem kazanıyor. Ayrıca kapasite ne kadar büyük olursa olsun batarya çok ince kalabiliyor. Dayanıklılık ise 3500 döngüye kadar gidebiliyor.

Grafen henüz yeni bir teknoloji olduğu için dezavantajları da mevcut. Örneğin enerjinin çabuk boşalması sonucunda 72 saat gibi bir sürede tüm batarya bitebiliyor. Bunun önüne geçmek ve standart bataryalar gibi enerjiyi tutabilmek için çalışmalar sürüyor. Bazı firmalar, standart kapasitör yerine gelişmiş süper kapasitörler kullanarak bunun önüne geçmeye çalışıyor. Ayrıca bu bataryaların kısa vadede son kullanıcıya ulaşması şimdilik mümkün görünmüyor.