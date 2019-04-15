İlk kara delik görselinin aktarımında internet yetersiz kaldı: Uçakla veri transferi yapıldı

Hatırlayacağınız üzere birkaç gün önce dünyanın ilk kara delik görseli oluşturuldu. Görsel hakkında tam odaklanılamadığı tartışmaları süredursun bilimsel çalışmalarla ilgili ilgi çekici bir detay ortaya çıktı. Messier 87 galaksisinin merkezindeki kara deliğin devasa boyuttaki dosyalarının aktarımında internet ağı yetersiz kalmış.
Bildiğiniz üzere elde edilen görsel için 8 adet teleskoptan elde edilen veriler kullanılmıştı. 5 petabyte’lık boyuttaki verilerin depolanması için kullanılan HDD’lerin ağırlığı ise yarım tonun üzerindeydi.
EHT deneyinde bazal interferometri tekniği ile toplanan radyo sinyalleri aslında uzun süre önce toplanmış. South Pole Telescope’da oluşturulan veriler Antartika’nın kış şartlarında elde edildiğinden ulaşım problemlerinden olsa gerek bilim adamları verileri işleyebilmek için yaz mevsimini beklemek zorunda kalmışlar.
''Sürpriz olmadı''
https://www.inverse.com/article/54833-m87-black-hole-photo-data-storage-feat Yorum Yaz Paylaş Tweetle
İyide kardeşim sen uzmanlık alanın olmayan bilimsel bir konu hakkında neye dayanarak ve kimi neye göre sorguluyorsun? Bilim sorgulanmaz. Normal vatandaş bilimi sadece kabul eder. Bilim yer çekimi var ve dünya ayı uzaktan temassız çekebiliyor derse buna inanırsın. Bitti gitti. 2. bir şansın yok. Bilim evrim var diyorsa inanırsın. Bilim bu karadelik fotoğrafı derse inanırsın. Küresel ısınma var derse inanırsın. Dünya 4.5 milyar yıl yaşında derse inanmak zorundasın.
Sorgulamayı ancak bilim adamı makaleler ve bilimsel yayınlarla yapar. Yanlış varsa bunu yine bilim ve bilim adamı düzeltir. Onlar düzeltene kadar o fotoğraf karadelik fotoğrafıdır. Nokta
Bilim işi şaka değil. Oyun değil. Kelli felli profesörler oyun oynamıyor... En zeki insanlar ömürlerini bu işe ayırıyor. Eğer bugün söylenilen yarın değişecekse bunu bilim adamı yapar. Sen ben kahvehanedeki mahmut dayı değil. Sen bir istatistik formülü hakkında sorgulama yapabiliyor musun? Adamlar ömrünü yemiş, prosedürlerine ve ağır şartlarına uygun makaleler yazmışlar, kontrollerden geçmişler ve sonuçta ortaya bir konu hakkında istatistiksel bir formül çıkarmışlar. Sen kalkıp bilim sorgulayıcıdır ben her söylenene inanmıyorum, bu istatistik konusu/formülü bana gerçek gibi gelmiyor diyebiliyor musun?
E teorik fiziğin en önemli ve zor konularından biriyle ilgili olarak ne hakla "ben buna inanmıyorum çünkü sorgulayıcıyım çok popüler oldu bizi kekliyor olabilirler" diyebiliyorsun? Radyo teleskoplar ile ilgili uzmanlık mı var? İmaj rendering konusunda çok mu bilgiliyiz? Astronomi? Teorik fizik? Kütle çekim kanunu? Nasıl bir bilgi birikimiyle sorgulayacağız?
Standford, Yale, Caltech, Duke, Tokyo, Cornell, Münih, Cambridge üniversitesinde hayatını bilime vermiş 500 kişilik ekip bu karadelik fotoğrafıdır diyor forumda sosyal medyada gelen yorumlar "sorgulamak lazım" oluyor çayını yudumlarken... Var mı böyle bir şey ? Bu kadar kolay mı?
Siz sorgulama olayını tümüyle yanlış anlamışsınız
Kara delik yoktur, fotoğraf yalandır de. Ama önce ispat et sonra söyle. Ardından zaten nobel ödülü ve büyük şöhret gelecek... Bu kadar basit. Ama önce ömrünün 20 yılını bu konuları öğrenmeye ayırman gerekiyor.
Aynı bilim adamları sana bana gelip al kardeşim bak biz çok çalıştık, teoriler formüller simülasyonlar ürettik, elektromanyetik yayılımı keşfedip formüllendirdik, uzaya uydular yolladık, nice kimyasallar ve yöntemler geliştirdik ve cep telefonu dediğimiz aletin gerçekleşmesini sağladık bu alet ile anlık olarak california'daki manitanla kablosuz görüşebileceksin dediğinde "ay ne güzel, harikasınız kanka" diyeceğiz, aynı adamlar bu karadelik fotoğrafı, dünya yuvarlak, bu da aydan gelen taş diyince "ay ben hemen inanamam kusura bakmayın önce sorgulamam lazım" diyeceğiz öyle mi?
Einstein'dan beri kabul edilen, üniversitelerde kürsüleri olan bir konu ile ilgili sıfıra yakın bilgiyle sorgulama yapmak bana çok garip geliyor kusura bakmayın... Lafım size de değil çok okuyorum bunu bu aralar. Aynı olay Amerika aya inmemiştir goy goyunda da yapılıyor sürekli. Geçen birisi "ayda atmosfer yok jet motoruna oksijen gitmediği için uzayda roket çalışmaz demek ki aya inmediler" yazdı başka bir sitede. Bak bak bak . Yüz binlerce mühendisten ses yok, çin uzay ajansının aklına "Amerika uzayda atmosfer yok roket çalışmaz sen bizi neden kekliyorsun kardeşim, hayırdır sen kim ki" demek gelmemiş ama çok bilen şıp diye komployu çözüverdi... "Aya iniş yalan"cıların hemen her söyledikleri böyle anlamsız ve saçma ama öyle bir özgüvenleri var ki...
En çok özgüven en az bilende oluyor genelde (Lafım size değil)
"bilim sorgulamayı gerektirir her söylenene inanmayın" goy goyu baya komik bir hal aldı sosyal medya sağolsun. İnsanın "lanet olsun fiziğe de atom profesörlüğüne de" diyesi geliyor Kadir İnanır gibi
Zaten eve yeni varmışım gecenin bir körü, sabah iş var bide bunu bana yazdırdınız ya aşkolsun...