Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası
Şu anda 1 kişi burada

İlk kara delik görselinin aktarımında internet yetersiz kaldı: Uçakla veri transferi yapıldı

Geçtiğimiz günlerde elde edilen dünyanın ilk kara delik görselini çoğunuz biliyorsunuzdur. Görünüşe göre uzmanlar bilimsel kanadın yanı sıra veri transferi konusunda da epey zorluk çekmişler.
1 ay
9b
1
39
Ekran Kartı
Metehan Göktaş
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık
 
Hatırlayacağınız üzere birkaç gün önce dünyanın ilk kara delik görseli oluşturuldu. Görsel hakkında tam odaklanılamadığı tartışmaları süredursun bilimsel çalışmalarla ilgili ilgi çekici bir detay ortaya çıktı. Messier 87 galaksisinin merkezindeki kara deliğin devasa boyuttaki dosyalarının aktarımında internet ağı yetersiz kalmış.

Bildiğiniz üzere elde edilen görsel için 8 adet teleskoptan elde edilen veriler kullanılmıştı. 5 petabyte’lık boyuttaki verilerin depolanması için kullanılan HDD’lerin ağırlığı ise yarım tonun üzerindeydi.
İlk kara delik görselinin aktarımında internet yetersiz kaldı: Uçakla veri transferi yapıldı
Tam Boyutta Gör

EHT deneyinde bazal interferometri tekniği ile toplanan radyo sinyalleri aslında uzun süre önce toplanmış. South Pole Telescope’da oluşturulan veriler Antartika’nın kış şartlarında elde edildiğinden ulaşım problemlerinden olsa gerek bilim adamları verileri işleyebilmek için yaz mevsimini beklemek zorunda kalmışlar.
Internet üzerinden aktarımdan daha hızlı olduğu için 2 ayrı veri merkezine transferi uçaklarla gerçekleştirilen kayıtlar burada iki süperbilgisayar arasında senkronize edildikten sonra sıraya konularak nihai sonuç elde edilmiş.

''Sürpriz olmadı'' 

Son olarak Arizona Üniversitesi’ndeki bu işlemi yürüten hesaplamalı astrofizikçi Chi-Kwan Chan Ph.D. Çok sayıda GPU’dan oluşan sistemle elde edilen görüntüyü ilk gördüğünde çok da şaşırmamış. Zira bilim adamı M87’nin keşfi esnasında çoklu GPU’lu sistemde bazı simülasyonlar aracılığıyla zaten gerçek görüntüye yakın sonuçlar elde etmiş.
https://www.inverse.com/article/54833-m87-black-hole-photo-data-storage-feat Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
AirSupport 1 ay en beğenilen FRAPS_TR
İlk defa bir karadeliğin Fotoğrafını çektik. Evinde oturup yediğin yemeği çekmeye benzemiyor bu iş, onlarca yıllık bir emek, bilgi birikimi mevcut bu işte. Heyecanlanmıyor musunuz bilim adına ...
İlk defa bir karadeliğin Fotoğrafını çektik. Evinde oturup yediğin yemeği çekmeye benzemiyor bu iş, onlarca yıllık bir emek, bilgi birikimi mevcut bu işte. He...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +48
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BoşnakAğa 1 ay FRAPS_TR
Bu olayda yeni çıktı. Şöyle diyorlar: " Bilim sorgulayıcıdır, ben her duyduğuma inanmam, sorgulamak bilimin gereğidir"
İyide kardeşim sen uzmanlık alanın olmayan bilimsel bir konu hakkında neye dayanarak ve kimi neye göre sorguluyorsun? Bilim sorgulanmaz. Normal vatandaş bilimi sadece kabul eder. Bilim yer çekimi var ve dünya ayı uzaktan temassız çekebiliyor derse buna inanırsın. Bitti gitti. 2. bir şansın yok. Bilim evrim var diyorsa inanırsın. Bilim bu karadelik fotoğrafı derse inanırsın. Küresel ısınma var derse inanırsın. Dünya 4.5 milyar yıl yaşında derse inanmak zorundasın.
Sorgulamayı ancak bilim adamı makaleler ve bilimsel yayınlarla yapar. Yanlış varsa bunu yine bilim ve bilim adamı düzeltir. Onlar düzeltene kadar o fotoğraf karadelik fotoğrafıdır. Nokta

Bilim işi şaka değil. Oyun değil. Kelli felli profesörler oyun oynamıyor... En zeki insanlar ömürlerini bu işe ayırıyor. Eğer bugün söylenilen yarın değişecekse bunu bilim adamı yapar. Sen ben kahvehanedeki mahmut dayı değil. Sen bir istatistik formülü hakkında sorgulama yapabiliyor musun? Adamlar ömrünü yemiş, prosedürlerine ve ağır şartlarına uygun makaleler yazmışlar, kontrollerden geçmişler ve sonuçta ortaya bir konu hakkında istatistiksel bir formül çıkarmışlar. Sen kalkıp bilim sorgulayıcıdır ben her söylenene inanmıyorum, bu istatistik konusu/formülü bana gerçek gibi gelmiyor diyebiliyor musun?
E teorik fiziğin en önemli ve zor konularından biriyle ilgili olarak ne hakla "ben buna inanmıyorum çünkü sorgulayıcıyım çok popüler oldu bizi kekliyor olabilirler" diyebiliyorsun? Radyo teleskoplar ile ilgili uzmanlık mı var? İmaj rendering konusunda çok mu bilgiliyiz? Astronomi? Teorik fizik? Kütle çekim kanunu? Nasıl bir bilgi birikimiyle sorgulayacağız?
Standford, Yale, Caltech, Duke, Tokyo, Cornell, Münih, Cambridge üniversitesinde hayatını bilime vermiş 500 kişilik ekip bu karadelik fotoğrafıdır diyor forumda sosyal medyada gelen yorumlar "sorgulamak lazım" oluyor çayını yudumlarken... Var mı böyle bir şey
? Bu kadar kolay mı?
Siz sorgulama olayını tümüyle yanlış anlamışsınız
Kara delik yoktur, fotoğraf yalandır de. Ama önce ispat et sonra söyle. Ardından zaten nobel ödülü ve büyük şöhret gelecek... Bu kadar basit. Ama önce ömrünün 20 yılını bu konuları öğrenmeye ayırman gerekiyor.
Aynı bilim adamları sana bana gelip al kardeşim bak biz çok çalıştık, teoriler formüller simülasyonlar ürettik, elektromanyetik yayılımı keşfedip formüllendirdik, uzaya uydular yolladık, nice kimyasallar ve yöntemler geliştirdik ve cep telefonu dediğimiz aletin gerçekleşmesini sağladık bu alet ile anlık olarak california'daki manitanla

kablosuz görüşebileceksin dediğinde "ay ne güzel, harikasınız kanka" diyeceğiz, aynı adamlar bu karadelik fotoğrafı, dünya yuvarlak, bu da aydan gelen taş diyince "ay ben hemen inanamam kusura bakmayın önce sorgulamam lazım" diyeceğiz öyle mi?




Einstein'dan beri kabul edilen, üniversitelerde kürsüleri olan bir konu ile ilgili sıfıra yakın bilgiyle sorgulama yapmak bana çok garip geliyor kusura bakmayın... Lafım size de değil çok okuyorum bunu bu aralar. Aynı olay Amerika aya inmemiştir goy goyunda da yapılıyor sürekli. Geçen birisi "ayda atmosfer yok jet motoruna oksijen gitmediği için uzayda roket çalışmaz demek ki aya inmediler" yazdı başka bir sitede. Bak bak bak

. Yüz binlerce mühendisten ses yok, çin uzay ajansının aklına "Amerika uzayda atmosfer yok roket çalışmaz sen bizi neden kekliyorsun kardeşim, hayırdır sen kim ki" demek gelmemiş
ama çok bilen şıp diye komployu çözüverdi... "Aya iniş yalan"cıların hemen her söyledikleri böyle anlamsız ve saçma ama öyle bir özgüvenleri var ki...
En çok özgüven en az bilende oluyor genelde
(Lafım size değil)
"bilim sorgulamayı gerektirir her söylenene inanmayın" goy goyu baya komik bir hal aldı sosyal medya sağolsun. İnsanın "lanet olsun fiziğe de atom profesörlüğüne de" diyesi geliyor Kadir İnanır gibi

Zaten eve yeni varmışım gecenin bir körü, sabah iş var bide bunu bana yazdırdınız ya aşkolsun...
Bu olayda yeni çıktı. Şöyle diyorlar: " Bilim sorgulayıcıdır, ben her duyduğuma inanmam, sorgulamak bilimin gereğidir"İyide kardeşim sen uzmanlık alanın ...
Devamını Gör
3 Yanıt Yanıtla +45
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
blackzeros 1 ay
biz 15 günde oy sayamadık, çok fazla şey yapmayın.
Yanıtla +22
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Alex5 2 hf. yeni yorumcu
Yav ben bu düz dünyacıları şaka sanıyordum. Gerçek mi şimdi bu arkadaşlar? Gerçekten dünyanın düz olduğuna mı inanıyorsunuz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BoşnakAğa 1 ay
Mesajıma yanıt gelmemiş o zaman iş başa düştü demektir

Hazır mıyız arkadaşlar?

Over 12,000 raw Apollo images from NASA posted on Flickr / 12 bin üstünde HAM Apollo (aya gidiş iniş ve dönüş) resimleri Flickr işbirliği ile yayınlandı
Tarih veriyorum 2015
Apollo 7 den 17 ye kadar tüm uçuşlar var. Yüzlerce HAM/RAW fotoda dünyanın düz olduğu açıkça görülüyor. Bunlar illüminatinin CGI ile bozmasına izin verilmeyen nadir görüntüler
Lütfen yayalım, bilinçlenelim bilinçlendirelim... Başka milyonlarca örneği de istenirse bir tık uzakta. Ben ara ara bakıyordum ama unutmuştum bir süredir iş güç, iyi bahane oldu.
siliconrepublic.com/...
flickr.com/...
Yeni bir komplo teorisinde görüşmek üzere şimdilik esen kalın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Tommy Shelby 1 ay
Ne güzel meslek ya
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
10ff 1 ay
Yav he he heeeeeeee
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
snakefatih 1 ay
bizde birine o kadar hdd yi hediye etseler yarısına dünyadaki tüm pornoları arşivler geri kalanına da sinema dizi arşivler sonra da hiçbirini izlemeden hızlı hızlı izleyip siler.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
T A R I K 1 ay
kişi kendinden bilir işi
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
evandevan5a1 1 ay
5 petabayt veri gerçekten çok yüksek
türkiye terabayt kapasiteye yeni alıştı sayılır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Krone 1 ay
Anlaşılan düz dünyacılar bu sefer de "karadelik yok, bunlar para koparmak için yapılan şeyler" gibi basit laflarla dikkat çekmeye çalışmışlar. Bir bitmediniz arkadaş !
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
The.Mafia 1 ay
5 petabaytlık veri vay be
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
FRAPS_TR 1 ay
Karadeliğin fotoğrafı çekilmedi , bunlar teşvik veya destek almak için büyük bir internet yalanı ortaya attılar. Hatta bana sorarsanız karadelik diye birşeyde yok. Bu sadece bir teori
Bu elemanlardan birisi taa 4 nisan 2017 zaten şuan internete verilmiş görselin neredeyse birebir aynısını bilgisayarda teorik olarak çizmişler. Ne tesadüf 2 yıl sonra biz karadeliğin fotoğrafını çektik diyoralr ve görsel birebir aynı çıkıyor

videonun süresini 11:41 e getirin. 2017 deki bir konferansda düşüncelerini anlatıyor.Elinde net bir veri yok
ted.com/...
3 Yanıt Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bluedevil866 1 ay FRAPS_TR
katilmiyorum
lakin bu kiz tipik yahudi. buyuk burun hafif oval uclu, kahverengi goz. Zaten butun isi kodlayan Beyaz Avrupali cocuk arka planda kaldi, siyonist medya bu yahudiyi on plana cikardi. Muhtemelen bir iki yila nobel vs alir ve yine yahudiler en iyi en akilli vs olarak lanse edilir.
kim bilir son 50 yilda kac adet beyazin hakkini yediler bu kendi yahudilerini bir yere getirebilmek icin. sanatta, tipta, politikada, bilimde ...
1 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BoşnakAğa 1 ay FRAPS_TR
Umarın ciddi değilsinizdir. Trollemedir bu

Bahsettiğiniz resim başka bir bilim adamı gurubu tarafından kara deliği görebilseydik karşımıza nasıl bir görüntü çıkardı diye super bilgisayar kullanarak yaptıkları bir simülasyon. Aslında gördüğümüz şey karadeliğin çekim alanına girmiş ama henüz olay ufkuna düşmemiş kara deliğin uzay zamanı aşırı bükmesi nedeniyle olay ufku etrafında ışık hızına yakın hızda dönmeye başlamış ve bu arada çok yüksek sıcaklıklara ulaşmış maddenin bu sıcaklıktan kurtulmak için yaptığı ışımadır gördüğümüz
Bilimciler bu olayla ilgili fizik kanunlarını kodluyor ve süper bilgisayarlar olayı simüle ediyor. Doğru şekilde yaptıkları zaten son görüntü ile kanıtlandı. Yani bilim bilimi onayladı. Orada işle böyle yürüyor

Bizde burada "net veri yok, sadece teori , qandırıkçılar, teşvik almaya çalışıyorlar benden kaçmaz" falan okuyoruz




Maxwell (1831–1879) , Faraday (1791-1867), Karl Schwarzschild (1873–1916) üstad mezarında ters döner şunları okusaydı

*** bilimde teori günlük hayattaki teori anlamına gelmez. bilimde teori devasa kanıtlarla desteklenen, bir olayı çok iyi açıklayan, sürekli test edilmesine rağmen sürekli onaylanan olaylara denir. Mesela biyolojide matematik formülü olmadığı için kanun olmaz. Bir biyoloji "teorisi" bizim günlük hayattaki kullanımımızla kanunlaşmıştır. Bilim adamı hipotez öne sürer. Yukarıdaki olaylar yaşanırsa o hipotez teori olur. Orada biter
1 Yanıt Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
AREryilmaz 1 ay FRAPS_TR
israyılın oyunları bunlar. Aslında dünya düz mesela ama israyıl yuvarlak diye yutturmaya çalışıyor. Neden? Çünkü mal satacak herkese.
Siyonislerin oyununa gelmeyin. Osmanlı geri gelince gösterecez onlara. Neyse ben diriliş ertuğrul seyrediyordum geri döneyim dizime.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Askaparta 1 ay
Uzaylılar bizden gelişmiş harbi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +273 12 Angry Men +161 Informed +149 serdar_k +120 madmahmutd +113 csh +90 flowerhorn +84 aca-n +82 Chronotide +75 CoreXXX +62
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
8959 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
internet, hdd ve
12 etiket daha kara delik teleskop uzay teleskopu radyo teleskopu katie bouman Ekran Kartı Donanım Metehan Göktaş Uzay HDD / SSD MPopüler Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 ay Avrupa Birliği telif hakkı yasası çıktı: Link vergisi ve ağır filtreler kapıda 1 ay Microsoft OneNote'un Android uygulaması arama özelliği ile güncellendi 1 ay Orta seviye Google Pixel 3a ve 3a XL fiyatları sızdırıldı 1 ay Facebook Messenger uygulaması kısmen de olsa yuvaya dönüyor 1 ay Çin otonom araçlar için otoban inşaatına başlıyor 1 ay Bağışıklık hücrelerinin de dişleri çürütebileceği tespit edildi 1 ay Pop-up kameralı Redmi modeli sızdırıldı 1 ay Apple, uygulama içi aboneliklere yanlışlıkla kaydolmayı, onay kutusu ile önleyecek 1 ay OpenAI, şampiyon Dota 2 takımını yendi 1 ay Arabalara Overclock İşlemi! Chip Tuning Nedir? Nasıl Yapılır? 1 ay Google kapalı alan navigasyonu için 'WifiRttScan' uygulamasını yayınladı 1 ay DVD ve Blu-ray satışları son 5 yılda yarı yarıya azaldı 1 ay OnePlus 7 ve OnePlus 7 Pro modellerinin tanıtım tarihi ortaya çıktı iddiası 1 ay Yeni BMW M135i xDrive'ın kamuflajsız görüntüleri ortaya çıktı 1 ay Pepsi, yapay takımyıldızları ile gökyüzünde enerji içeceği reklamı yapacak 1 ay Sony, politikalarını ihlal eden PlayStation Network kullanıcı adlarını sansürleyecek 1 ay Apple Arcade oyun servisi için 500 milyon dolarlık yatırım 1 ay Bilim insanlarından dinozorlara ait “parmak izi” keşfi 1 ay Hubble, gökyüzünün en parlak yıldız kümesini görüntüledi 1 ay Oppo artık R serisi telefon çıkarmayacak 1 ay GÖRÜNTÜLENEN İlk kara delik görselinin aktarımında internet yetersiz kaldı: Uçakla veri transferi yapıldı Sonraki Epic Games patronu: Çin devletine veri sızdırmıyoruz 1 ay İsrailli şirket bir kez daha deneyecek: Beresheet 2.0 1 ay Automechanika 2019 Fuarında Nitro Group Standını Geziyoruz 1 ay Volkswagen, yeni elektrikli SUV konseptini tanıttı: 302 beygir güç ve 450 km menzil 1 ay Realme 3 Pro'nun tanıtılacağı tarih belli oldu 1 ay Google Play Store sonunda yeni Materyal Tasarım temasına kavuşuyor 1 ay Hafif bir esintide bile elektrik üretebilen jeneratör geliştirildi 1 ay Rusya, Facebook ve Twitter'a 50'şer dolar para cezası verdi 1 ay Redmi'nin CEO'su, Snapdragon 855'li amiral gemisinin muhtemel tasarımlarını paylaştı 1 ay Samsung Galaxy S10 5G kullanıcıları, 5G bağlantısı kurmakta zorlanıyorlar 1 ay Disk girişsiz Xbox One S'in tasarımı, Avrupa fiyatı ve çıkış tarihi sızdı 1 ay Bilim insanları beyin elektrotlarını yerleştirmek için bir çeşit dikiş makinesi geliştirdi 1 ay Denizlili iki lise öğrencisi insansı robot yaptı 1 ay Skynet geliyor mu, robotlar yerimizi alacak mı ? 1 ay Foxconn ile Hindistan'da da iPhone üretimi başlıyor 1 ay GTX ile RTX karşı karşıya : Pascal’a gelen Ray Tracing desteği sonrası kıyaslama 1 ay Facebook, WhatsApp ve Instagram'a erişim kesildi 1 ay Samsung Galaxy S10 ve S10+ güncellemesi parmak izi okuyucuyu hızlandırıyor 1 ay Türkiye’de ve Dünya’da “Dijital Ekonomi” değişimi 1 ay Bazı Outlook hesapları ele geçirilmiş olabilir Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
SAMSUNG A8 PLUS 2018 ANA KONU
DH Forum
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim