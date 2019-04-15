İlk kara delik görselinin aktarımında internet yetersiz kaldı: Uçakla veri transferi yapıldı

Hatırlayacağınız üzere birkaç gün önce dünyanın ilk kara delik görseli oluşturuldu. Görsel hakkında tam odaklanılamadığı tartışmaları süredursun bilimsel çalışmalarla ilgili ilgi çekici bir detay ortaya çıktı. Messier 87 galaksisinin merkezindeki kara deliğin devasa boyuttaki dosyalarının aktarımında internet ağı yetersiz kalmış.

''Sürpriz olmadı''

https://www.inverse.com/article/54833-m87-black-hole-photo-data-storage-feat

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Bildiğiniz üzere elde edilen görsel için 8 adet teleskoptan elde edilen veriler kullanılmıştı.boyuttakiiçin kullanılanise yarım tonun üzerindeydi.tekniği ile toplanan radyo sinyalleri aslında uzun süre önce toplanmış.oluşturulan verilerelde edildiğinden ulaşım problemlerinden olsa gerek bilim adamları verileri işleyebilmek içinzorunda kalmışlar.Internet üzerinden aktarımdan daha hızlı olduğu içingerçekleştirilen kayıtlar burada iki süperbilgisayar arasındasonra sıraya konularak nihai sonuç elde edilmiş.Son olarakbu işlemi yürüten hesaplamalı astrofizikçiÇok sayıda GPU’dan oluşan sistemle elde edilen görüntüyü ilk gördüğünde çok da şaşırmamış. Zira bilim adamıesnasında çoklu GPU’lu sistemde bazıaracılığıyla zatenelde etmiş.