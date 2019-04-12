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İlk kara delik fotoğrafının arkasındaki genç beyin: Katie Bouman

Şu sıralar tüm dünyanın büyük bir hayranlıkla baktığı ilk kara delik fotoğrafı, 29 yaşındaki bir genç bir kadın sayesinde mümkün oldu. İşte MIT'li bilgisayar bilimcisi Katherine Bouman...
1 ay
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Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Yukarıda görmüş olduğunuz kare astronomi tarihinin belki de en önemli fotoğraflarından birisi. Uluslararası araştırmacılardan oluşan dev bir bilim heyetinin dün bir basın toplantısıyla ortaya çıkardığı "İlk kara delik fotoğrafı" bildiğiniz gibi şu sıralar tüm dünyada dikkatleri üzerine çekmiş durumda. Bilim dünyası ise bu tarihi fotoğrafı 29 yaşındaki bir bilgisayar mühendisine borçlu.

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde (MIT) görev yapan Katie Bouman, ilk kara delik fotoğrafını ortaya çıkaran algoritmanın geliştirilmesine öncülük etti. Bouman, CHIRP (Continuous High-resolution Image Reconstruction using Patch priors) ismini verdiği algoritmayı geliştirmeye bundan yaklaşık üç yıl önce, yani henüz 26 yaşında bir yüksek lisans öğrencisiyken başlamış.

Kara deliklerin Yeryüzü'nden bir fotoğrafını yakalamak gerçekten de inanılmaz zor bir iş. Bunun en büyük nedeni ise çok uzak konumlarda bulunmaları ve yoğun kütlelerine rağmen şaşırtıcı derecede küçük boyutlara sahip olmaları. Bilim insanları kara delik fotoğrafı çekme uğraşlarını anlatırken,"Los Angeles'taki bir gazeteyi New York'tan okumaya çalışmak gibi bir şey." ifadelerini kullanıyor.

Yani ne kadar yetenekli olursa olsun Dünya üzerindeki hiçbir teleskop bir kara deliğin fotoğrafını çekebilecek güce sahip değil. Bu nedenle bilim insanları dünyanın farklı bölgelerinde bulunan sekiz farklı radyo teleskobunu birleştirerek Event Horizon Telescope'unu (Olay Ufku Teleskobu) oluşturdu.

Ancak tüm bu teleskopların koordineli bir şekilde çalışmasını sağlamak ve Avrupa, Güney Amerika, Kuzey Amerika ve hatta Antarktika'dan gelen verileri en doğru bir şekilde birleştirmek hiç de kolay bir iş değil. Katie Bouman, MIT'de geliştirdiği algoritmayla işte buna bir çözüm sundu ve tarihi değiştiren bilim insanları arasına adını yazdırmayı başardı.

Şu anda Kaliforniya Teknoloji Üniversitesi'nde doçent olan Bouman, CNN'e verdiği röportajda,"Hiçbirimiz bunu tek başımıza başaramazdı. Bu gerçeğe dönüştüyse, birçok farklı alanda çalışan çok sayıda kişinin sayesinde." şeklinde konuştu.

Katie Bouman'ın 2016 yılında konuyla ilgili yaptığı TED konuşmasını aşağıdan izleyebilirsiniz. Türkçe altyazı da bulunuyor.



https://edition.cnn.com/2019/04/10/us/katie-bouman-mit-black-hole-algorithm-sci-trnd/index.html Yorum Yaz
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Riyaziyeci 1 ay en beğenilen
Kızlı erkekli algoritma geliştiriyorlar. Yetmezmiş gibi fotoğraf çekiyorlar. Dinen caiz değil.
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fsdister 1 ay alemburda34
Senin gibilerin günlük hayatını mı konuşacağız? Ye iç et çiftleş öl; hadi bakalım bir köpekle aradaki 7 farkı sayalım? Sayamıyoruz... İnsan olmayı hakedin biraz, aç gözünü hakikate adım adım yürüyoruz, hayatın anlamı dersiniz alın işte o anlama yaklaşıyoruz, olgunlaşın biraz...
Senin gibilerin günlük hayatını mı konuşacağız? Ye iç et çiftleş öl; hadi bakalım bir köpekle aradaki 7 farkı sayalım? Sayamıyoruz... İnsan olmayı hakedin biraz...
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2 Yanıt Yanıtla +5
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XanthiN 1 ay
Bu sadece renk skala algoritmasını geliştiren kız değil mi? Asıl işi yapan kişi başka diye biliyorum. Hatta yanlış kişi parlatılıyor diye epey olay olmuştu.
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Mesutzgvn 1 ay
İstanbuldaki seçime odaklanmaktan deliği unuttum.
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badboy3304 1 ay
Son ekonomi reform paketinden sonra bende de kara delik oluştu:)
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murat1407 1 ay
Bu haberleri görünce dünyadan çok uzakta olduğumuzu anlıyorum.
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Riyaziyeci 1 ay en beğenilen
Kızlı erkekli algoritma geliştiriyorlar. Yetmezmiş gibi fotoğraf çekiyorlar. Dinen caiz değil.
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cinemaker 1 ay Riyaziyeci
Bu konunun din ile ne alakası var. Zira bugünkü astronominin babası müslüman olan Battani dir. İslamı sizin gibi anlayan zihniyet yüzünden müslümanları hali ortada
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pyrotechnician 1 ay
Bu haberleri görünce dünya adına seviniyorum.
Ne yazıkki bir seçimi bile beceremeyen bir ülkenin vatandaşı olarak, "ülkem adına çok seviniyorum" yazmaktan çok uzağız ve giderek daha da uzaklaşıyoruz.
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mementopolis 1 ay pyrotechnician
her bir halti secime, siyasete, politikaya baglayanlari gördükce:
"ülkem adına çok seviniyorum" yazmaktan çok uzağız ve giderek daha da uzaklaşıyoruz.
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alemburda34 1 ay
Ne delikmiş arkadaş kaç gündür konuşuyoruz.
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fsdister 1 ay alemburda34
Senin gibilerin günlük hayatını mı konuşacağız? Ye iç et çiftleş öl; hadi bakalım bir köpekle aradaki 7 farkı sayalım? Sayamıyoruz... İnsan olmayı hakedin biraz, aç gözünü hakikate adım adım yürüyoruz, hayatın anlamı dersiniz alın işte o anlama yaklaşıyoruz, olgunlaşın biraz...
1 Yanıt Yanıtla +5
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uzay araştırmaları, kara delik ve
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