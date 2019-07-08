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İlk kez bir uçak pilot müdahalesi olmadan kendi başına indi

Uçaklarda otomatik pilot sistemleri olsa da henüz pilot müdahalesi olmadan iniş gerçekleştiremiyorlar. Uçakların tamamen kendi başlarına inmesini sağlayan otomatik bir iniş sistemi geliştirdi.
13 sa. (Son Güncelleme: 13 sa.)
2,3b
1
37
havacılık
Onur Seven
Haber Editörü
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Alman araştırmacılar küçük bir uçağın pilot müdahalesi olmadan kendi başına inmesini sağlayan bir otomatik iniş sistemi geliştirdi. Bu sayede uçaklar pistte ek bir teknolojinin olmasına ihtiyaç duymadan iniş gerçekleştirebilecekler. Oluşturulan bu otonom sistem uçak yolculuğunun gelecekte hangi seviyeye ulaşabileceği hakkında fikir veriyor.
Ayrıca Bkz. "Yurt dışı çıkış harcı zamlanıyor, IMEI kaydında yeni dönem"
Modern uçaklar gelişmiş otomatik pilot sistemlerine sahip olsalar da henüz kendi başlarına iniş yapamıyorlar. Ticari uçuşlar için kullanılan büyük uçaklar, gerçek tam otonom iniş sistemine sahip değiller. Bu uçaklar pist başına yerleştirilmiş vericiler vasıtasıyla uçakların inişine yardımcı olan Aletli İniş Sistemi'nden (ILS) destek alıyorlar.
Genelde büyük havaalanlarında bulunan ILS, sisli ve karlı havalar gibi görüş mesafesinin çok düşük olduğu zamanlarda pilotların iniş yapmasını kolaylaştırıyor. Radyo sinyalleri ile uçağın pist başına kadar hassas yaklaşmasını sağlayan bu sistemin son derece faydalı olduğu bir gerçek ancak yine de iniş için son dokunuşu pilotların yapması gerekiyor.

Başarılı bir iniş gerçekleştirdi

Münih Teknik Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, küçük uçakların yer sistemine ihtiyaç duymadan inmesini sağlayan bir sistem geliştirdi. Teknolojinin temelinde ise bilgisayar görüşü işlemcisi ile birlikte uçağın burnuna yerleştirilmiş görünür ışık ve kızılötesi kameralar var. Pisti tanımak ve karakterize etmek için eğitilmiş olan bilgisayar bu donanım sayesinde kendi başına kusursuz bir iniş gerçekleştirmeyi başardı.
Bu sistem genellikle ILS'nin bulunmadığı havaalanlarına inen küçük uçaklar için çok faydalı olacak. Kötü hava şartlarında bile güvenli bir şekilde inmelerini sağlayacak. Hala deneysel aşamada olan bu teknoloji havacılık otoriteleri tarafından onaylanmasına rağmen geniş çapta kullanılabilecek seviyeye ulaşmış değil.

https://www.tum.de/nc/en/about-tum/news/press-releases/details/35556/ Yorum Yaz
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AirbusLover 11 sa. yeni yorumcu en beğenilen
Üniversite sınavına pilotluk için hazırlanmış biri olarak pilotluğa allahtan rahmet diliyorum geçmiş olsun 5 en geç 10 seneye full otonom kokpitsiz yolcu uçağı çıkar piyasaya
Üniversite sınavına pilotluk için hazırlanmış biri olarak pilotluğa allahtan rahmet diliyorum geçmiş olsun 5 en geç 10 seneye full otonom kokpitsiz yolcu uçağı ...
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3 Yanıt Yanıtla +19
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redoano 4 sa.
la millet bu işleri hemen oldu bitti hazır mı sanıyor acaba. ne 5 - 6 senesi böyle bişeyin gerçek hayatta kullanılabilmesi için en az 13-15 yıllık bir süreç gerekir. 400 can emanet ederler mi öyle iki gün önce geliştirilen ve mis gibi hava koşulunda uçağı indirebilen teknolojiye.
Bi de o kadar autopilot geliştiren Airbus Boeing sanki böyle bir sistemi geliştirmeyi bilmiyor.
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Silent Guardian 6 sa.
Bu kadar insansınız kimse de demiyor ki havayolu direkt otomasyona geçemez diye. Uçağı üreten bunu üretir mi sizce? Direk sorumluluk uçak üreticisinde. Adamlar üretmezse nasıl olcak?
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zortak 6 sa.
Sonunda pilotsuz uçacağı kesin.
Eğer bir sorun olursa uzaktan kontrol sistemleri eklerler ve onlarla müdahale ederler, verimsiz her şey yok olmaya mahkum.
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Metal-Gear 8 sa.
Bizi kıskanan Almanlar bu Almanlar mı yoksa başka bir Almanya daha mı var?
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DarthLuca 9 sa.
Yazıda hata var. ILS sisteminde pilot müdahalesi gerekmiyor. Uçak kendi inip durabiliyor.
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Henkan 10 sa. yeni yorumcu
Aha pilotlar da işsiz kaldı.
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mr.biceps 10 sa.
Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin hic bir zaman tam otonom seferler olmayacak. Her zaman makinenin hatalı çalışmasına ve insiyatif alamaması ihtimaline karşı insan faktörü ve olağanüstü durumlarda karar verebilme, risk alabilme faktörleri gereklidir.
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AirbusLover 9 sa. yeni yorumcu mr.biceps
Uçak full otonom olsa bile dediğiniz risklerden dolayı gözlemci bir pilot koyulabilir doğru ama bu gerçekleşirse pilotların yarısından fazlası direkt işe yaramaz hale gelir işsiz kalır kokpitte otomasyonu izleme görevi yapan pilotlar da bu işi herkes yapabileceği için inanılmaz düşük maaşlarda iş yaparlar sonuçta full otonomu izliyorsun sen olmasan başkası olur o görev için insan bulmak üretmek aşırı basit olur
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sterig 10 sa.
Yapay zeka ve otonom sistemler herkesi işsiz bırakacak bu gidişle. Gelişmiş ülkeler yüksek ekonomi ve bütçeleri sayesinde vatandaşlık maaşı gibi uygulamalar yapabilir ama teknolojiyi ithal alan ancak kendisi yeterli katma değer üretemeyen ülkemizin sonu hiç parlak gözükmüyor bu konuda.
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Şeref60 10 sa.
Büyük başarı tebrik ederim
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AirbusLover 11 sa. yeni yorumcu en beğenilen
Üniversite sınavına pilotluk için hazırlanmış biri olarak pilotluğa allahtan rahmet diliyorum geçmiş olsun 5 en geç 10 seneye full otonom kokpitsiz yolcu uçağı çıkar piyasaya
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gcagcaa 10 sa. yeni yorumcu AirbusLover
Ben de pilotaj istiyorum seneye giricem. Son şanslar bizlm
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ormanmuhafızı 9 sa. AirbusLover
3 senelik 747 kaptanı olarak(sim de) düşüncem daha 30 yıla yakın var ona şimdi güvenlikten dolayı insan olacak mecbur e terör zart zurt derken min 2 kişi olur
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Silent Guardian 9 sa. AirbusLover
Sonuç ne oldu peki?
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