İlk kez bir uçak pilot müdahalesi olmadan kendi başına indi

Alman araştırmacılar küçük bir uçağın pilot müdahalesi olmadan kendi başına inmesini sağlayan bir otomatik iniş sistemi geliştirdi. Bu sayede uçaklar pistte ek bir teknolojinin olmasına ihtiyaç duymadan iniş gerçekleştirebilecekler. Oluşturulan bu otonom sistem uçak yolculuğunun gelecekte hangi seviyeye ulaşabileceği hakkında fikir veriyor.

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Modern uçaklar gelişmiş otomatik pilot sistemlerine sahip olsalar da henüz kendi başlarına iniş yapamıyorlar. Ticari uçuşlar için kullanılan büyük uçaklar, gerçek tam otonom iniş sistemine sahip değiller. Bu uçaklar pist başına yerleştirilmiş vericiler vasıtasıyla uçakların inişine yardımcı olan Aletli İniş Sistemi'nden (ILS) destek alıyorlar.

Genelde büyük havaalanlarında bulunan ILS, sisli ve karlı havalar gibi görüş mesafesinin çok düşük olduğu zamanlarda pilotların iniş yapmasını kolaylaştırıyor. Radyo sinyalleri ile uçağın pist başına kadar hassas yaklaşmasını sağlayan bu sistemin son derece faydalı olduğu bir gerçek ancak yine de iniş için son dokunuşu pilotların yapması gerekiyor.

Başarılı bir iniş gerçekleştirdi

Münih Teknik Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, küçük uçakların yer sistemine ihtiyaç duymadan inmesini sağlayan bir sistem geliştirdi. Teknolojinin temelinde ise bilgisayar görüşü işlemcisi ile birlikte uçağın burnuna yerleştirilmiş görünür ışık ve kızılötesi kameralar var. Pisti tanımak ve karakterize etmek için eğitilmiş olan bilgisayar bu donanım sayesinde kendi başına kusursuz bir iniş gerçekleştirmeyi başardı.

Bu sistem genellikle ILS'nin bulunmadığı havaalanlarına inen küçük uçaklar için çok faydalı olacak. Kötü hava şartlarında bile güvenli bir şekilde inmelerini sağlayacak. Hala deneysel aşamada olan bu teknoloji havacılık otoriteleri tarafından onaylanmasına rağmen geniş çapta kullanılabilecek seviyeye ulaşmış değil.

https://www.tum.de/nc/en/about-tum/news/press-releases/details/35556/