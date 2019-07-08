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Yurt dışı çıkış harcı zamlanıyor, IMEI kaydında yeni dönem

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Meclis'e sunulacak yeni torba yasanın maddelerini açıkladı. Yurt dışı çıkış harcına yüzde 200'ü aşan zam geliyor. IMEI'si kopyalanmış telefonlar kapatılacak.
16 sa. (Son Güncelleme: 15 sa.)
11,1b
6
151
Cep Telefonları
Yusuf Akbaş
Yazar
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Yurt dışı çıkış harcı zamlanıyor, IMEI kaydında yeni dönem
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AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, TBMM’ye sunacakları yeni torba yasa teklifinin detaylarını açıkladı. Teklif 32 maddeden oluşacak ve ekonomi ağırlıklı değişiklikler içerecek.

Yeni torba yasada IMEI’si kopyalanmış telefonlar ve yurt dışı çıkış harcı hakkındaki teklifler dikkat çekiyor.

IMEI’si klonlanmış telefonlar 4 ay içerisinde kapatılacak

Klonlanmış IMEI numarasıyla kullanılan telefonlar 4 ay içerisinde telefonları kullanıma kapatılacak. Klonlanmış telefon cezası olarak vatandaşların en geç 1 yıl içerisinde 250 TL yatırmaları gerekecek.

Bu parayı ödeyen kişilerin telefonlarını kullanmaya devam edeceği ifade ediliyor. Fakat burada bir belirsizlik söz konusu. Vatandaş sadece 250 TL ödeyip telefonunu kullanmaya devam edecekse, pasaporta IMEI kaydetmekten daha ucuz bir yöntemle telefonunu kaydetmiş olacak. Yurt dışından getirilen kayıtsız telefonların IMEI'si 618 TL karşılığında kaydediliyor. Ayrıca bu telefonu kullanacak hat sahibi ile pasaport sahibinin aynı kişiler olması gerekiyor. Madde hakkındaki açıklamlara baktığımızda IMEI'si klonlanmış telefonlar için böyle bir gereklilikten bahsedilmiyor. Bu konudaki belirsizlik, yasa Meclis'e sunulduğunda giderilecektir. Tahminlerimize göre 250 TL'yi ödedikten sonra bir de 618 TL IMEI kayıt ücreti alınacak.
 
Bu yıl IMEI kayıt ücreti 618 TL'ye çıkarılmış ve pasaport sahibi ile hat sahibinin aynı kişi olması şartı koşulmuştu. Son olarak IMEI'sı klonlanmış telefonlar için 250 TL cezanın uygulanacak olmasıyla beraber devlet, vatandaşın yurt içinde satılan telefonlara yönelmesini istiyor. Yurda kayıtsız şekilde sokulan telefonların önü kesilecek.

Yurt dışı çıkış harcına yüzde 233 zam

Yeni torba yasa teklifinin kabul edilmesi halinde yurt dışına çıkış harcı ücreti 15 TL'den 50 TL’ye çıkacak. Yüzde 233 oranda zam uygulanmış olacak.


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# Ace # 15 sa. en beğenilen
Muz Cumhuriyetinde sıradan bir zam haberi daha.
Yanıtla +188
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martin palermo 15 sa.
devletimiz durmuyor reform üstüne reform
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mansurmarsak 15 sa.
Allah aşkına nasıl bir körlük yaşıyorsunuz siz ya, son 5 yıldır vatandaşın hayrına içinde "zam, vergi" kelimesi geçmeyen bir haber okuyabilen var mıdır soruyorum? Bütün bunlara rağmen bu körü körüne destek neden, olan size bize oluyor baştakilerin umrunda bile değiliz farkında değil misiniz?
Allah aşkına nasıl bir körlük yaşıyorsunuz siz ya, son 5 yıldır vatandaşın hayrına içinde "zam, vergi" kelimesi geçmeyen bir haber okuyabilen var mıdır soruyoru...
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3 Yanıt Yanıtla +108
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1 Avatar
marowak 1 sa.
tükenmişlik sendromu. deli dana gibi sağa sola saldırıyorlar. milletin cebindeki üç kuruşa göz koyacak kadar adileştiler maalesef. Allah sonumuz hayreylesin. 2023 e kadar umarım Türkiye'yi kaybetmeyiz.
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LGatakan 4 sa.
Yurtdışı harcı 50tl çok değil. O konu çok önemli değil ama devletin telefon işine bayağı kafa yorması beni üzüyor. Don değiştirir gibi telefon değiştirenler yüzünden bir sonraki alacağım telefona en az 5.000tl vereceğim için üzülüyorum şimdiden.
1 Yanıt Yanıtla
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benimkucukbebegim 4 sa. LGatakan
20 yaşında hiç telefonum olmadı hükümet sağolsun üzülmeyin en azından alabiliyorsunuz.
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engink 4 sa.
çin telefonlarının önünü açmak için bir icraat bu,ANLAYANA.
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foreveriphone 4 sa.
Bence doğru karar bu.Kayıtsız telefon kayıtdışı para demek devletin zarara uğraması demek.Zaten imei kaydetme işi bu zararı kaldırmak için yapılmıştı şimdi kayıtdışıcılara son darbe vurulmuş oldu.Şeytanlışa gerek yok.Bende görüyorum Çin menşeli telefonların bootloader kilidi kaldırılarak hurda telefon imeisi atılıyor yarı parasına satılıyor.Esnaf kazanamıyor devlet kazanamıyor distribütör kazanamıyor aracılar kazanıyor.
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fotifoti 5 sa.
50tl çıkış harcı ne lan? şaka mı bu
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MMistanbul 5 sa.
Ve reis coşkuyu, ümmet memnun, boyunlarına dola (atkıyı).
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canciger 5 sa.
bu adamların vatandaşın cep telefonu ile ne alıp veremedikleri var anlamadım gitti.
önce telefonda taksidi kaldırdılar
yetmedi fahiş vergiler uyguladılar
yetmedi pasaport kaydına defa üst üste fahiş zam yaptılar
şimdi de 250 tl haraç istiyorlar.
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marowak 5 sa.
amariganın oyunları bunlar
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phoenix_88 5 sa.
Durmak yok yola devam. Halkın sırtındaki yük artıyor iyice. Aynı şekilde devam bunlar hep cehapenin yüzünden :)
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Alphace 5 sa.
Milleti korkutup 250 lira tırtıklamak peşindeler.
Teknolojide hep gelişme var, bu gidişle birileri BTKnın imei kayıt sistemini işlemez hale getirecekler.
Yıllar önce bazı hackerlerin kalabalık yerlerde havadaki gsm sinyallerini toplayıp bilgileri kullandıklarını duymuştum. Bu şekilde toplanılan imeilerin farklı yer ve zamanlarda baz istasyonlarına gönderildiğini düşünün. Sonuç kaos.
Bu işin arkasında operatör desteği vardır. Bana göre ilk şüpheli Turkcell çünkü cihaz satarken iyi kazıklıyor.
Konuyu yıllardır araştırıyorum, daha önce de yazdım: İmei kayıd uygulaması Anayasaya aykırıdır. Bu işi icat edenler FETÖnün istihbarat ayağıdır. Bu bilgilerimiz ta nerelere gitti.
Maliye ve Mobisatçı çeteler de çakallık yapmaya çalışmaktadırlar.
İmei kaydı, operatörlerin bu kayıtlar üzerinden yaptıkları imei ile ilgili analizler vb. anayasal hak olan özel hayatın gizliliğinin korunması ilkesine aykırıdır.
İkincisi zaten biz görüşme yaparken vergi ödüyoruz. Bunu üzerine ölçüsüz şekilde vergi almak da anayasanın vergi ve haberleşme özgürlüğü ile ilgili hükümlerine aykırıdır. Imei kaydının iptalini gerektirecek başka gerekçeler de var ama bunları dava açacak kişilere ileteceğim.
Bu hakkı arayacak muhalefet, tüketici derneği vb kurumlar gerekli.
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Rindaman 5 sa. Alphace
Muz Cumhuriyetinde kimi kime şikayet ediyorsun?
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sendemail 3 sa. Alphace
kARDEŞİM SIRF PEKİŞSİN DİYE mesajını alıntılıyorum , eline sağlık
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