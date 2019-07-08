Yurt dışı çıkış harcı zamlanıyor, IMEI kaydında yeni dönem

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, TBMM’ye sunacakları yeni torba yasa teklifinin detaylarını açıkladı. Teklif 32 maddeden oluşacak ve ekonomi ağırlıklı değişiklikler içerecek.
Yeni torba yasada IMEI’si kopyalanmış telefonlar ve yurt dışı çıkış harcı hakkındaki teklifler dikkat çekiyor.
IMEI’si klonlanmış telefonlar 4 ay içerisinde kapatılacak
Klonlanmış IMEI numarasıyla kullanılan telefonlar 4 ay içerisinde telefonları kullanıma kapatılacak. Klonlanmış telefon cezası olarak vatandaşların en geç 1 yıl içerisinde 250 TL yatırmaları gerekecek.
Bu parayı ödeyen kişilerin telefonlarını kullanmaya devam edeceği ifade ediliyor. Fakat burada bir belirsizlik söz konusu. Vatandaş sadece 250 TL ödeyip telefonunu kullanmaya devam edecekse, pasaporta IMEI kaydetmekten daha ucuz bir yöntemle telefonunu kaydetmiş olacak. Yurt dışından getirilen kayıtsız telefonların IMEI'si 618 TL karşılığında kaydediliyor. Ayrıca bu telefonu kullanacak hat sahibi ile pasaport sahibinin aynı kişiler olması gerekiyor. Madde hakkındaki açıklamlara baktığımızda IMEI'si klonlanmış telefonlar için böyle bir gereklilikten bahsedilmiyor. Bu konudaki belirsizlik, yasa Meclis'e sunulduğunda giderilecektir. Tahminlerimize göre 250 TL'yi ödedikten sonra bir de 618 TL IMEI kayıt ücreti alınacak.
Bu yıl IMEI kayıt ücreti 618 TL'ye çıkarılmış ve pasaport sahibi ile hat sahibinin aynı kişi olması şartı koşulmuştu. Son olarak IMEI'sı klonlanmış telefonlar için 250 TL cezanın uygulanacak olmasıyla beraber devlet, vatandaşın yurt içinde satılan telefonlara yönelmesini istiyor. Yurda kayıtsız şekilde sokulan telefonların önü kesilecek.
Yurt dışı çıkış harcına yüzde 233 zam
Yeni torba yasa teklifinin kabul edilmesi halinde yurt dışına çıkış harcı ücreti 15 TL'den 50 TL’ye çıkacak. Yüzde 233 oranda zam uygulanmış olacak.
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önce telefonda taksidi kaldırdılar
yetmedi fahiş vergiler uyguladılar
yetmedi pasaport kaydına defa üst üste fahiş zam yaptılar
şimdi de 250 tl haraç istiyorlar.
Teknolojide hep gelişme var, bu gidişle birileri BTKnın imei kayıt sistemini işlemez hale getirecekler.
Yıllar önce bazı hackerlerin kalabalık yerlerde havadaki gsm sinyallerini toplayıp bilgileri kullandıklarını duymuştum. Bu şekilde toplanılan imeilerin farklı yer ve zamanlarda baz istasyonlarına gönderildiğini düşünün. Sonuç kaos.
Bu işin arkasında operatör desteği vardır. Bana göre ilk şüpheli Turkcell çünkü cihaz satarken iyi kazıklıyor.
Konuyu yıllardır araştırıyorum, daha önce de yazdım: İmei kayıd uygulaması Anayasaya aykırıdır. Bu işi icat edenler FETÖnün istihbarat ayağıdır. Bu bilgilerimiz ta nerelere gitti.
Maliye ve Mobisatçı çeteler de çakallık yapmaya çalışmaktadırlar.
İmei kaydı, operatörlerin bu kayıtlar üzerinden yaptıkları imei ile ilgili analizler vb. anayasal hak olan özel hayatın gizliliğinin korunması ilkesine aykırıdır.
İkincisi zaten biz görüşme yaparken vergi ödüyoruz. Bunu üzerine ölçüsüz şekilde vergi almak da anayasanın vergi ve haberleşme özgürlüğü ile ilgili hükümlerine aykırıdır. Imei kaydının iptalini gerektirecek başka gerekçeler de var ama bunları dava açacak kişilere ileteceğim.
Bu hakkı arayacak muhalefet, tüketici derneği vb kurumlar gerekli.
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