Yurt dışı çıkış harcı zamlanıyor, IMEI kaydında yeni dönem

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AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, TBMM’ye sunacakları yeni torba yasa teklifinin detaylarını açıkladı. Teklif 32 maddeden oluşacak ve ekonomi ağırlıklı değişiklikler içerecek.

Yeni torba yasada IMEI’si kopyalanmış telefonlar ve yurt dışı çıkış harcı hakkındaki teklifler dikkat çekiyor.

IMEI’si klonlanmış telefonlar 4 ay içerisinde kapatılacak

Klonlanmış IMEI numarasıyla kullanılan telefonlar 4 ay içerisinde telefonları kullanıma kapatılacak. Klonlanmış telefon cezası olarak vatandaşların en geç 1 yıl içerisinde 250 TL yatırmaları gerekecek.

Bu parayı ödeyen kişilerin telefonlarını kullanmaya devam edeceği ifade ediliyor. Fakat burada bir belirsizlik söz konusu. Vatandaş sadece 250 TL ödeyip telefonunu kullanmaya devam edecekse, pasaporta IMEI kaydetmekten daha ucuz bir yöntemle telefonunu kaydetmiş olacak. Yurt dışından getirilen kayıtsız telefonların IMEI'si 618 TL karşılığında kaydediliyor. Ayrıca bu telefonu kullanacak hat sahibi ile pasaport sahibinin aynı kişiler olması gerekiyor. Madde hakkındaki açıklamlara baktığımızda IMEI'si klonlanmış telefonlar için böyle bir gereklilikten bahsedilmiyor. Bu konudaki belirsizlik, yasa Meclis'e sunulduğunda giderilecektir. Tahminlerimize göre 250 TL'yi ödedikten sonra bir de 618 TL IMEI kayıt ücreti alınacak.

Bu yıl IMEI kayıt ücreti 618 TL'ye çıkarılmış ve pasaport sahibi ile hat sahibinin aynı kişi olması şartı koşulmuştu. Son olarak IMEI'sı klonlanmış telefonlar için 250 TL cezanın uygulanacak olmasıyla beraber devlet, vatandaşın yurt içinde satılan telefonlara yönelmesini istiyor. Yurda kayıtsız şekilde sokulan telefonların önü kesilecek.

Yurt dışı çıkış harcına yüzde 233 zam

Yeni torba yasa teklifinin kabul edilmesi halinde yurt dışına çıkış harcı ücreti 15 TL'den 50 TL’ye çıkacak. Yüzde 233 oranda zam uygulanmış olacak.