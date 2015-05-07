İlk otonom tır ABD'de lisanslandı

Son dönemlerde otomotiv teknolojinin gelişiminden en çok etkilenen alanlardan birisi olmuş durumda. Elektrikli araçların yaygınlaşması bir yana, büyük yazılım ve otomobil üreticilerinin de insansız araçlar için büyük atılımlar yapması sektörü farklı bir noktaya taşıyor.

Freightliner Trucks isimli tır şirketinin geliştirdiği yeni tırlar da bu geliştirmelerden nasibini almış durumda. Henüz test aşamasında olan yeni tırın en büyük özelliği yol boyunca kendini kontrol edebilmesi. Araç Almanya üzerinde yaklaşık 16 bin km yol alarak testleri başarıyla tamamlamış durumda.

Henüz yalnızca otoyollarda sürücüsüz olarak gidebilen araç şehir içinde iken sürücü müdahalesine ihtiyaç duyuyor. Tır sürücülerinin uzun saatlerini direksiyon başında geçirdikleri düşünülürse sistemin gelişmesi oldukça önemli. Sürüş sırasında uyuya kalan sürücülerin kaza yapmasını engelleyebilecek sistem, nakliyatların da daha sağlıklı yapılmasını sağlayabilir.