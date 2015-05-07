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İlk otonom tır ABD'de lisanslandı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
6,4b
1
26
Otomobil Teknolojileri
Oğuz Avcı
Editör
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İlk otonom tır ABD'de lisanslandı
 
Son dönemlerde otomotiv teknolojinin gelişiminden en çok etkilenen alanlardan birisi olmuş durumda. Elektrikli araçların yaygınlaşması bir yana, büyük yazılım ve otomobil üreticilerinin de insansız araçlar için büyük atılımlar yapması sektörü farklı bir noktaya taşıyor.

Freightliner Trucks isimli tır şirketinin geliştirdiği yeni tırlar da bu geliştirmelerden nasibini almış durumda. Henüz test aşamasında olan yeni tırın en büyük özelliği yol boyunca kendini kontrol edebilmesi. Araç Almanya üzerinde yaklaşık 16 bin km yol alarak testleri başarıyla tamamlamış durumda.
Henüz yalnızca otoyollarda sürücüsüz olarak gidebilen araç şehir içinde iken sürücü müdahalesine ihtiyaç duyuyor. Tır sürücülerinin uzun saatlerini direksiyon başında geçirdikleri düşünülürse sistemin gelişmesi oldukça önemli. Sürüş sırasında uyuya kalan sürücülerin kaza yapmasını engelleyebilecek sistem, nakliyatların da daha sağlıklı yapılmasını sağlayabilir.

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LeftBehind 4 yıl en beğenilen
"The inspiration truck is not a driverless truck. It's actually in partnership with her drivers." Sondaki gözlüklü kadının sözleri.
Türkçe
"Inspiration sürücüsüz bir tır değil. Aslında sürücüsüyle bir partnerleşme içerisinde."
Sanırım haberi aldığınız site videoyu izlemeden yapıştırmış başlığı.
"The inspiration truck is not a driverless truck. It's actually in partnership with her drivers." Sondaki gözlüklü kadının sözleri.Türkçe"Inspirat...
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2 Yanıt Yanıtla +7
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teramit 4 yıl
teramit
Teknik olarak tır sürücüsüz gidemiyor ama haber başlığı sürücüsüz demiş.Napıyor otoyola çıkınca şöför atlıyor mu sürücüsüz kalması için :)

bu ilk yorumdu ,editör bu yorumu görünce haberi düzenledi böylece yorum boşa çıktı + almış iken - lere indi
Editörler haber düzenleyince eski yorumlara otomatik "düzenleme öncesi yorum" ibaresi gelmesi lazım.
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Virtual Reality 4 yıl
Hayretler içerisindeyim, bu nedir yahu


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DH Misafiri 4 yıl
Teknoloji hep işsiz bırakıyor insanları
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haberelectro 4 yıl
Yine almanlar, yine mercedes.
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erciyeslim33 4 yıl
Dünyanın ilk otonom tırı diyebiliriz. Mercedes 1992 tasarımı EXT 92
youtube.com/...
youtube.com/...
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darkaura 4 yıl
soforluk vasifiz isgucunun yaptigi sayili islerden biri. oda otomasyona gectiginde 1980den beri gelen degisim iyice kendini hissettirmeye baslayacak. gecen bir yerde okudugum gelecekle ilgili tahminda 10 sene icinde almanyanin mevcut isgucunun 2/3nun otomasyona gecisle issiz kalacagini soyluyordu. otomasyon ve globallesme maviyakali is gucune olan ihtiyaci surekli azaltiyor. ozellikle avrupadaki yuksek issizligin nedeni bu. koca koca fabrikalar bir kac 10 kisi ile calisiyor. onlarda yukleme ve bakim elemanlari. tum uretimi makinalar yapiyor. bu sebeble son 30 senedir dunya ekonomisi surekli buyudugu halde orta sinifin geliri yerinde saymakda. ayni sebeble zenginle fakir arsinda insanlik tarihinde gorulmemis bir ucurum olustu. teknolojinin ilerlemesi ve kaynaklarin azalmasiyla bu ucurum dahada buyuyecek.
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Karbon 12 4 yıl
Yaygınlaşacak bu teknoloji. Problem tam olarak şu: Wir sind die Roboter, pim pim pİm pim.






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Umutcan 4 yıl darkaura
darkaura

soforluk vasifiz isgucunun yaptigi sayili islerden biri. oda otomasyona gectiginde 1980den beri gelen degisim iyice kendini hissettirmeye baslayacak. gecen bir yerde okudugum gelecekle ilgili tahminda 10 sene icinde almanyanin mevcut isgucunun 2/3nun otomasyona gecisle issiz kalacagini soyluyordu. otomasyon ve globallesme maviyakali is gucune olan ihtiyaci surekli azaltiyor. ozellikle avrupadaki yuksek issizligin nedeni bu. koca koca fabrikalar bir kac 10 kisi ile calisiyor. onlarda yukleme ve bakim elemanlari. tum uretimi makinalar yapiyor. bu sebeble son 30 senedir dunya ekonomisi surekli buyudugu halde orta sinifin geliri yerinde saymakda. ayni sebeble zenginle fakir arsinda insanlik tarihinde gorulmemis bir ucurum olustu. teknolojinin ilerlemesi ve kaynaklarin azalmasiyla bu ucurum dahada buyuyecek.

Bu kesin birşey, bilim kurgu falan değil, yakın gelecekte kas gücüyle yapılan herşey robotların eline geçecek. Çok çok daha sonra ise beyin gücüyle yapılabilen şeyleri de ele geçirmeye başlayacak.
Şu an bile uzak değil bu, büyük fabrikalarda paketlemeleri, satışa hazırlamayı vs. hep robotlar (robot kollar) yapıyor. Eskiden bunları insanlar el gücüyle yapardı.
İnsanlar yatıp robotlar çalışırken insanlar nasıl para kazanacak bilmiyorum, sanırım bu dönemlerde de robot sektöründe işler açılır insanlar oraya yerleşir. Robot bakımı, elektronik, parça satışı vs. gibi sektörler...
Ama şu kesin ki okumayan, kendini geliştirmeyen, sadece kas gücüyle para kazananlar işsiz kalacak veya ülkeler topluca bir yasa çıkarıp bazı işlerde istihdam sağlamak için robot yerine insan kullanılmasını da yasalarla şart kılabilirler.
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Beybifeys 4 yıl
iPhone forumunda GPS teknolojisindeki bir gelişme ile ilgili haber paylaşmıştım birkaç gün önce. GPS teknolojisi santimetre hassasiyetine kavuştuğunda, sensörlerin de verileri ile eşleştirme yapılarak insansız araçlarla ilgili daha sağlıklı bir sistem entegrasyonu yapılabilir. Ben bu konuda gelecekten ümitliyim.

GPS teknolojisi ile ilgili habere buradan ulaşabilirsiniz.
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ceo-tr 4 yıl
taşımacılıkta sakat bir iş bence. hele tırlarda. türkiyede yolların hali malum. çalışmadır, tümsektir, çukurdur, hatta hendektir :) yollarda dolu. sensörler kafayı yer. isyan edip girer biryere.
işin espirisi bir yana sensör olayları bana çok sağlıklı gelmiyor özellikle bu şekilde can ve mal taşıyan ve risk oluşturan araçlarda. çamur, kir, yağ vb şeyler sönserleri etkileyebilir. malum araç bakımını bile zamanında yapmayan. üç kuruş için kaplama lastik kullanan kişiler var. bu tesisatların bakımını yaparlarmı acaba? muğladan dönderken önümdeki kamyonun lastiğnden kaplaması fırladı birkaç metre önümden geçti. plakasını alamadım kirden gözükmüyordu. şöför arkadaşın aile büyükleri ve akrabalarının kulaklarını çınlatmakla kaldım sadece.
kısaca uzun mesafede en iyisi tren yada gemi bence. mümkün olduğunca tr ve kamyon az kullanılmalı.
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goodorevil 4 yıl ceo-tr
ceo-tr

taşımacılıkta sakat bir iş bence. hele tırlarda. türkiyede yolların hali malum. çalışmadır, tümsektir, çukurdur, hatta hendektir :) yollarda dolu. sensörler kafayı yer. isyan edip girer biryere.

işin espirisi bir yana sensör olayları bana çok sağlıklı gelmiyor özellikle bu şekilde can ve mal taşıyan ve risk oluşturan araçlarda. çamur, kir, yağ vb şeyler sönserleri etkileyebilir. malum araç bakımını bile zamanında yapmayan. üç kuruş için kaplama lastik kullanan kişiler var. bu tesisatların bakımını yaparlarmı acaba? muğladan dönderken önümdeki kamyonun lastiğnden kaplaması fırladı birkaç metre önümden geçti. plakasını alamadım kirden gözükmüyordu. şöför arkadaşın aile büyükleri ve akrabalarının kulaklarını çınlatmakla kaldım sadece.

kısaca uzun mesafede en iyisi tren yada gemi bence. mümkün olduğunca tr ve kamyon az kullanılmalı.



Birincisi, evet sensöre güvenilmez. İstenmeyen bir durumda sensör yanlış veri gönderdiği zaman araç göz göre göre ve tereddütsüz bir yerlere girebilir.
Ancak ülkemizdeki kamyoncunun kaplama lastik kullanması kendi kabahati değil. Neyse o konu derin.

Otonom TIR falan istemem abi ben uzun yolda selektör atıcam görücek sağa yanaşacak radar varsa karşıdan selektör atacak falan bunları yaparlarsa eyvallah.
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26_bbz_26 4 yıl ceo-tr
ceo-tr
taşımacılıkta sakat bir iş bence. hele tırlarda. türkiyede yolların hali malum. çalışmadır, tümsektir, çukurdur, hatta hendektir :) yollarda dolu. sensörler kafayı yer. isyan edip girer biryere.
işin espirisi bir yana sensör olayları bana çok sağlıklı gelmiyor özellikle bu şekilde can ve mal taşıyan ve risk oluşturan araçlarda. çamur, kir, yağ vb şeyler sönserleri etkileyebilir. malum araç bakımını bile zamanında yapmayan. üç kuruş için kaplama lastik kullanan kişiler var. bu tesisatların bakımını yaparlarmı acaba? muğladan dönderken önümdeki kamyonun lastiğnden kaplaması fırladı birkaç metre önümden geçti. plakasını alamadım kirden gözükmüyordu. şöför arkadaşın aile büyükleri ve akrabalarının kulaklarını çınlatmakla kaldım sadece.
kısaca uzun mesafede en iyisi tren yada gemi bence. mümkün olduğunca tr ve kamyon az kullanılmalı.

Butun kamyon otb lastiklerinde regroovable yazar.kaplama lastik apacilik degil ekonomiye katkidir.dunyanin her yerinde yapilan bi uygulamadir.keske otomobil lastiklerinede yapsalar.lastigin 5mm disi gitti diye tum lastigi cope atmak cok sacma
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emre1393 4 yıl
Sürücüsü gidiyor ama içinde sürücü oluyor şehir içi ve özel manevralar için
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mcrew 4 yıl
otomatik pilota bağlıcaklar demek

bir türbülans olduğunda alıcak yönetimi ele
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BLACK PRINCE 4 yıl
İstemdışı bir durumda sensörler dur ben ne yapabilirim deyip diğer sürücüleri tehlikeye atması ne kadar sağlıklı ve düşünceli olur hadi burdan buyrun...
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ouzqan 4 yıl
Ne olursa olsun kullanıcının işe yarayabilecek tarza bir teknoloji ise helal olsun . Artıları eksileri konuşulur ama önemli olan araştırıp yeni özellikler katmak .
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mevsimsiz_kar45 4 yıl BLACK PRINCE
BLACK PRINCE

İstemdışı bir durumda sensörler dur ben ne yapabilirim deyip diğer sürücüleri tehlikeye atması ne kadar sağlıklı ve düşünceli olur hadi burdan buyrun...




öndekiyle 2m takip mesafesinde olanların düşüneceği kısımdır

güvenli takip mesafesinde bunun sıkıntısı yaşanmaz
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