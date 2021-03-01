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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Samsung orta sınıf 5G akıllı telefonlar için Exynos işlemci geliştiriyor

    Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un, orta segment akıllı telefonlar için 5G destekli bir Exynos işlemci üzerinde çalıştığı bildirildi.
    01 Mart 2021, 21:30 (6 gün)
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    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Samsung orta sınıf 5G akıllı telefonlar için Exynos işlemci geliştiriyor
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    Sızan yeni bilgilere göre, Güney Koreli dev Samsung, mobil cihazlar için yeni bir Exynos işlemcisi üzerinde çalışıyor. Geliştirilen ürün şu anda S5E5515 kodu altında listelenmekte.

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    Maalesef çipin özellikleri henüz açıklanmadı. Ancak çözümün orta sınıf akıllı telefonlara yönelik olacağı biliniyor. Büyük olasılıkla, işlemci beşinci neslin (5G) mobil iletişimini destekleyen bir modem içerecek.

    Mevcut Exynos çip ailesi ise aşağıdaki şekilde listeleniyor:

    • S5E3830 - Exynos 850;
    • S5E5515 -?
    • S5E9630 - Exynos 980 (Galaxy A51 5G, A71 5G);
    • S5E9815 - Exynos 1080 (Vivo X60);
    • S5E9820 - Exynos 9820 (Galaxy S10);
    • S5E9830 - Exynos 990 (Galaxy S20, Galaxy Note 20);
    • S5E9840 - Exynos 2100 (Galaxy S21).

    Samsung orta sınıf 5G akıllı telefonlar için Exynos işlemci geliştiriyor
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    Samsung, Exynos etkinliği yapabilir

    Yaklaşan işlemcinin Exynos 850 ile Exynos 980 arasında ara bir pozisyon alması bekleniyor. Ürünün geliştirilmesinin bir aydan fazla süreceği belirtilirken, yeni işlemciye dayanan ilk akıllı telefonların da bu yılın sonunda piyasaya sürülmesi muhtemel.

    Öte yandan Haziran ayında, Samsung'un güçlü AMD grafik özelliklerine sahip Exynos mobil işlemcilere adanmış bir sunum yapması bekleniyor. Bu platformdaki ilk cihazlardan biri Windows 10 çalıştıran bir dizüstü bilgisayar olabilir. Dizüstü bilgisayarın duyurusu ise 2021 sonundan önce gerçekleşecek. 



    https://www.sammobile.com/news/samsung-working-new-mid-range-exynos-processor/
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    Trafikte öfkeyi azaltacak: Mesaj Ekranı

    alfa-x 1 gün önce

    Terisne öfkeyi artırır gibi :) arabadaki yazılar bile tahrik ederken istediğini yazıp sinir katsayısını artırır.Ben buna ilave arkadan gelen ayarsız farlar ve daha güçlüampül led kullananlar için arkaya iki tane led projektör düşünüyorum ,arkaya doğru sellektör :))

    buraxus 1 gün önce

    İnşallah buraya gelmez yazılacakları düşünemiyorum...Yani bsg harf grubu plaka alıp harfleri neon ışıklarla kaplayıp gerektiğinde yakmak isteyen manyaklar tanıyorum...

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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    damn2u (Sercan ) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    İstemiyoruz kardeş, istemiyoruz Exynos falan. Sen yeni chipsetler üretip kendini diğer üreticiler karşısında kanıtlayana kadar Exynos falan istemiyoruz. Şu anda Mediatek Dimensity tercih edilip Exynos edilmiyorsa oturup bir düşün şirket olarak diyeceğim de o vizyon yok işte maalesef bu şirkette.
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    sis651 6 gün ( Mesaj Silindi ) damn2u
    Ellerinde böyle bir imkan varken birkaç kullanıcı satın almayacak diye vazgeçmezler. 2100 ile ciddi bir sıkıntı çekmiyor şuan ama yoğun kullanımlarda yine Qualcomm kadar değil.
    Mesele performans olayı değil tek. Qualcomm işlemciler için yazılmış yazılımlar var. Bunları kullanmak için de Qualcomm işlemcili cihazlar gerekiyor. Bunları kullanmak istiyorsan mecbur Çin telefonlarına yöneliyorsun.
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    astegon (astegon CF) 5 gün ( Mesaj Silindi ) damn2u
    Ben görmek isterim Mediatek eğer Helio G90T ile başarısız olsaydı, Xiaomi Note 8 Pro ile riski almamış olsaydı piyasada Qualcomm hegemonyası başlamıştı.

    Bırakın Mediatek üretsin, Kirin de üretsin, Exynos da üretsin SoC.

    Rekabet olur.

    Ayrıca yeni Exynos 2100 hiç te kötü bir SoC değil.
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