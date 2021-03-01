Samsung orta sınıf 5G akıllı telefonlar için Exynos işlemci geliştiriyor

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Sızan yeni bilgilere göre, Güney Koreli dev Samsung, mobil cihazlar için yeni bir Exynos işlemcisi üzerinde çalışıyor. Geliştirilen ürün şu anda S5E5515 kodu altında listelenmekte.

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Maalesef çipin özellikleri henüz açıklanmadı. Ancak çözümün orta sınıf akıllı telefonlara yönelik olacağı biliniyor. Büyük olasılıkla, işlemci beşinci neslin (5G) mobil iletişimini destekleyen bir modem içerecek.

Mevcut Exynos çip ailesi ise aşağıdaki şekilde listeleniyor:

S5E3830 - Exynos 850;

- Exynos 850; S5E5515 -?

-? S5E9630 - Exynos 980 (Galaxy A51 5G, A71 5G);

- Exynos 980 (Galaxy A51 5G, A71 5G); S5E9815 - Exynos 1080 (Vivo X60);

- Exynos 1080 (Vivo X60); S5E9820 - Exynos 9820 (Galaxy S10);

- Exynos 9820 (Galaxy S10); S5E9830 - Exynos 990 (Galaxy S20, Galaxy Note 20);

- Exynos 990 (Galaxy S20, Galaxy Note 20); S5E9840 - Exynos 2100 (Galaxy S21).

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Samsung, Exynos etkinliği yapabilir

Yaklaşan işlemcinin Exynos 850 ile Exynos 980 arasında ara bir pozisyon alması bekleniyor. Ürünün geliştirilmesinin bir aydan fazla süreceği belirtilirken, yeni işlemciye dayanan ilk akıllı telefonların da bu yılın sonunda piyasaya sürülmesi muhtemel.

Öte yandan Haziran ayında, Samsung'un güçlü AMD grafik özelliklerine sahip Exynos mobil işlemcilere adanmış bir sunum yapması bekleniyor. Bu platformdaki ilk cihazlardan biri Windows 10 çalıştıran bir dizüstü bilgisayar olabilir. Dizüstü bilgisayarın duyurusu ise 2021 sonundan önce gerçekleşecek.

https://www.sammobile.com/news/samsung-working-new-mid-range-exynos-processor/

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