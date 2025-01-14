İlk ve son şans! Bu kuyruklu yıldızı bir daha göremeyeceksiniz

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Dünya genelinde, 160.000 yıl aradan sonra ilk kez görülebilecek olan bir kuyruklu yıldız, önümüzdeki günlerde gökyüzünü aydınlatmaya başlayacak. NASA, bu kuyruklu yıldızın parlaklığını tahmin etmenin son derece zor olduğunu belirtiyor, ancak C/2024 G3 (Atlas) kuyruklu yıldızının çıplak gözle görülebilecek kadar parlak olabileceği ifade ediliyor. Gözlemlerin 15 Ocak sabahına kadar yapılabileceği aktarılıyor.

Bir daha 160 bin yıl sonra gelecek

Kuyruklu yıldız, Pazartesi günü perihelion noktasına ulaştı; yani Güneş'e en yakın olduğu noktaya. Bu durum, kuyruklu yıldızın parlaklığını doğrudan etkileyen bir faktör. Uzmanlar, bu tarihten itibaren kuyruklu yıldızın gece gökyüzünde gözlemlenebileceğini belirtiyor.

Kuyruklu yıldızın tam olarak nerelerden görülebileceği şu an için bilinmemekle birlikte, uzmanlar en iyi gözlemin güney yarımkürede yapılabileceğini düşünüyor. Atlas, Venüs kadar parlak olabileceği için, özellikle bu bölgede gözlemlenmesi bekleniyor. Atlas’ın bir sonraki ziyareti ise 160 bin yıl sonra olacak.

Kuzey yarım küreden görmek zor

NASA'nın ekibi tarafından geçen yıl keşfedilen bu nadir kuyruklu yıldız, Güneş’e yaklaşık 13,3 milyon kilometre mesafeden geçecek. Londra'daki King's College'den astropartikül fiziği ve kozmoloji uzmanı Dr. Shyam Balaji, bu durumu adeta "Güneş’e temas eden bir kuyruklu yıldız" olarak nitelendiriyor.

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Dr. Balaji, güney yarımkürede yaşayan kişilerin, kuyruklu yıldızı sabah doğmadan önce doğu ufkuna doğru, perihelion sonrası ise batı ufkuna doğru gözlemlemeleri gerektiğini söyledi. Güneş'e olan konumu nedeniyle kuzey yarım küreden görüntülenmesinin ise zor olabileceğini belirtiliyor. Zira kuzey yarım küredeki gözlemciler için kuyruklu yıldız güneydoğu ufkunda çok düşük bir konumda ve parlak sabah alacakaranlığı görüşü zorlaştırıyor. Ancak, kuyruklu yıldız şimdi Güneş etrafındaki son yolculuğuna yaklaşırken, parlaklığı hızla artmaya başladı. Kısa bir süreliğine yolu biraz daha kuzeye kayarak, kuzey yarım küredeki gözlemcilerin de kuyruklu yıldızı görmek için bir şansa sahip olmalarını sağlayacak.

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