İlk yardım ve teslimat servislerine üç tekerlekli elektrikli araç: Arcimoto

Tam Boyutta Gör

ABD’nin Oregon eyaletinde faaliyet gösteren elektrikli araç üreticisi Arcimoto, geliştirdiği üç tekerlekli Fun Utility Vehicle (FUV) ile ünlü. İki kişilik elektrikli aracını ilk etapta eğlence amaçlı geliştiren şirket, şimdi de acil durum hizmetleri ve teslimat servisleri için iki yeni versiyon görücüye çıkardı.

Şehir içi teslimatlar için Deliverator

Önde iki arkada bir tekerleğe sahip yapısıyla Electra Meccanica’nın SOLO modeline benzeyen araç yarı kapalı motosiklet sınıfına giriyor. Arcimoto, teslimat servislerinde kullanılmak üzere geliştirdiği versiyona Deliverator adını vermiş. Şirket bu aracın geleneksel teslimat araçlarıyla kıyaslandığında maliyetleri büyük oranda aşağı çekeceğine inanıyor.

Arcimoto Deliverator’un şehir içindeki menzili 160 kilometre olarak ölçülüyor. Maksimum 121 km/s hıza ulaşabilen üç tekerlekli araç bu sayede otobanlarda da rahatlıkla kullanılabiliyor. Arka kısımdaki yolcuya ait koltuk çıkarılarak yerine kargo bölümü yerleştirilen elektrikli araç 159 kg’a kadar yük taşıyabiliyor. Araçtaki toplam depolama hacminin de 566 litre olduğu ifade ediliyor. Ön siparişe açılan Deliverator’un başlangıç fiyatı 19 bin 990 dolar olarak belirlenmiş.

Acil müdahale için Rapid Responder

Eğlence amaçlı FUV baz alınarak geliştirilen bir diğer araç da Arcimoto Rapid Responder. Adından da anlaşılacağı üzere acil müdahalelerde kullanılması planlanan bu üç tekerlekli küçük araç, itfaiye ve ambulans gibi araçlara destek vermek üzere tasarlanmış. İlk müdahale aracı olarak kullanılan içten yanmalı motorlu (ICE) araçların yapabildiği her şeyi çok daha az maliyetle yapabileceği söylenen aracın teknik özellikleri diğer versiyonla aynı.

Arcimoto Rapid Responder’ın ilk teslimatları pilot program kapsamında Eugene ve Eastvale’deki itfaiye birimlerine yapılmış. Testlerin ardından diğer müşterilere ait teslimatların 2020 yılında başlayacağı söyleniyor.