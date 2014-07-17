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Imagination Technologies, Android uyumlu sektörün en küçük grafik birimini lanse etti

4 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Imagination Technologies, Android uyumlu sektörün en küçük grafik birimini lanse etti

Mobil dünyanın önemli grafik birimi tasarımcılarından Imagination Technologies, Power VR serisinin altıncı neslini dağıtmaya devam ederken giyilebilir cihazlara yönelik yeni bir grafik biriminin duyurusunu yaptı.

PowerVR Series5XE GX5300 adındaki grafik birimi sektörün en küçük Android uyumlu grafik birimi ünvanını taşıyor ve 0.55mm2 zar alanına sahip. Grafik birimi tatmin edici performansı en yüksek enerji tasarrufu altında sunmayı hedefliyor. Küçük boyutları ve düşük maliyeti nedeniyle nedeniyle ucuz mobil cihazlar ile giyilebilir cihazlarda kullanılması planlanıyor. 

GX5300 grafik birimi beraberinde TBDR ve PVRTC adında iki önemli teknolojiyi getiriyor. TDBR teknolojisi kare başına yüksek performansın mümkün olan en düşük enerji ile sağlanmasına yardımcı oluyor. PVRTC doku sıkıştırma teknolojisi ise en iyi görüntü kalitesini en az bellek kullanarak vermeyi amaçlıyor. 

OpenGL ES 2.0 standardını da destekleyen GX5300 grafik birimi trendi giderek yükselen giyilebilir cihaz pazarında üreticilere iyi bir alternatif olma düşüncesinde. Firma grafik birimine ait ücretsiz bir yazılım geliştirme aracını erişime açmış durumda. Ayrıca birimin lisanslanmasına da başlandı. 

http://www.tomshardware.com/news/core-gpu-wearables-internet-of-things-powervr,27269.html#xtor=RSS-980 Yorum Yaz
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meego 4 yıl en beğenilen
çok güzel bir yenilik ama 1 hafta bile şarjları gitmeyen akıllı saatleri düşününce bu tip yenilikler heyecanlandırmıyor.
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mustafasc 4 yıl
G3 windows phone isteriz
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Erasmus78 4 yıl
Imagination firmasının Ray Tracing yapabilen yeni nesil PowerVR serisinin haberi yapılmış mıydı? Yapıldı da ben mi kaçırdım?
anandtech.com/...
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gun 4 yıl
Büyük ihtimal Apple'ın iWatch'ın içinde bunu kullanırlar. Çünkü en iyi performans/enerji oranını tutturan genelde Imagination Technologies oluyor.
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WB 4 yıl
Batarya omrune son yillarda hic olmadigi kadar gereksinim duyuyoruz, ben bu yuzden sure probleminin kisa surede cozulecegini dusunuyorum.
Bazen ihtiyaclar icatlari dogurur bazen de icatlar ihtiyaclari..
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Virinom 4 yıl
Bence giyilebilir teknolojiler bu kadar yaygınlaşmışken batarya teknolojisi gelişene kadar her parçanın bu tip cihazlara yönelik nispeten düşük performanslı ama çok daha az enerji tüketen versiyonunu yapmak lazım. Bizimki şuan laptopa masaüstü işlemci takip şarjı çabuk bitiyor demek gibi bir şey
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meego 4 yıl en beğenilen
çok güzel bir yenilik ama 1 hafta bile şarjları gitmeyen akıllı saatleri düşününce bu tip yenilikler heyecanlandırmıyor.
Yanıtla +5
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