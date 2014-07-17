Imagination Technologies, Android uyumlu sektörün en küçük grafik birimini lanse etti





Mobil dünyanın önemli grafik birimi tasarımcılarından Imagination Technologies, Power VR serisinin altıncı neslini dağıtmaya devam ederken giyilebilir cihazlara yönelik yeni bir grafik biriminin duyurusunu yaptı.





PowerVR Series5XE GX5300 adındaki grafik birimi sektörün en küçük Android uyumlu grafik birimi ünvanını taşıyor ve 0.55mm2 zar alanına sahip. Grafik birimi tatmin edici performansı en yüksek enerji tasarrufu altında sunmayı hedefliyor. Küçük boyutları ve düşük maliyeti nedeniyle nedeniyle ucuz mobil cihazlar ile giyilebilir cihazlarda kullanılması planlanıyor.





GX5300 grafik birimi beraberinde TBDR ve PVRTC adında iki önemli teknolojiyi getiriyor. TDBR teknolojisi kare başına yüksek performansın mümkün olan en düşük enerji ile sağlanmasına yardımcı oluyor. PVRTC doku sıkıştırma teknolojisi ise en iyi görüntü kalitesini en az bellek kullanarak vermeyi amaçlıyor.





OpenGL ES 2.0 standardını da destekleyen GX5300 grafik birimi trendi giderek yükselen giyilebilir cihaz pazarında üreticilere iyi bir alternatif olma düşüncesinde. Firma grafik birimine ait ücretsiz bir yazılım geliştirme aracını erişime açmış durumda. Ayrıca birimin lisanslanmasına da başlandı.

http://www.tomshardware.com/news/core-gpu-wearables-internet-of-things-powervr,27269.html#xtor=RSS-980