Imagination Technologies mobil oyunlara gerçekçi ışık efektleri getirecek teknolojisini duyurdu





Mobil cihazlardaki PowerVR serisi grafiklerle tanıdığımız Imagination Technologies, mobil oyunlarda gerçekçi ışık efektleri sunabilecek yeni bir teknoloji üzerinde çalıştığını duyurdu.





Wizard mimarisi olarak adlandırılan yeni teknoloji, ışın takibi adı verilen bir yöntemi kullanıyor. Bu yöntem bir 3 boyutlu sahnede tüm ışık hüzmelerini hesap ediyor ve farklı algoritmalarla gerçekçi ışık efektlerinin ortaya çıkmasını sağlıyor.





Bu sayede sahnede tüm ışıklar bir gölge oluşturuyor, şeffaflık ve yansımalar daha gerçekçi oluyor ve ortam gerçek hayattaki görüntüleri aynen yansıtıyor. Firmanın enerji tasarrufunu üst seviyede tutan PowerVR grafik çekirdekleri bu işlemlerin altından kolaylıkla kalkabiliyor.





Işın takibi metoduna ilk yer verecek olan grafik birimi ise PowerVR Wizard GR6500 olacak. Bu birim saniyede 300 milyon ışın takibi, 600MHz frekansında 100 milyon dinamik üçgen oluşturma, 4 shader kümesi ve 128 ALU çekirdeği ile 150 veya 300 GFLOPS değerlerine çıkabilme, gelişmiş enerji yönetimi şeklinde özelliklere sahip.





Grafik birimi pek çok optimizasyonu içerisinde barındırdığı için geliştiricilerin çok kolay bir şekilde yeni teknolojiye uyum sağlayacağı belirtiliyor.





Imagination Technologies yeni teknolojisini sadece mobil platformlarla sınırlı tutmak istemiyor ve web uygulamalarında da bu teknolojiyi kullanmayı planlıyor. PowerVR Wizard GR6500 çekirdeği hali hazırda lisanslanmaya başladı. Önümüzdeki aylardan itibaren mobil cihazlarda görmeye başlayacabileceğiz.

http://imgtec.com/news/Release/index.asp?NewsID=853