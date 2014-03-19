Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonu Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Imagination Technologies mobil oyunlara gerçekçi ışık efektleri getirecek teknolojisini duyurdu

5 yıl
5,8b
1
4
Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Imagination Technologies mobil oyunlara gerçekçi ışık efektleri getirecek teknolojisini duyurdu

Mobil cihazlardaki PowerVR serisi grafiklerle tanıdığımız Imagination Technologies, mobil oyunlarda gerçekçi ışık efektleri sunabilecek yeni bir teknoloji üzerinde çalıştığını duyurdu.

Wizard mimarisi olarak adlandırılan yeni teknoloji, ışın takibi adı verilen bir yöntemi kullanıyor. Bu yöntem bir 3 boyutlu sahnede tüm ışık hüzmelerini hesap ediyor ve farklı algoritmalarla gerçekçi ışık efektlerinin ortaya çıkmasını sağlıyor. 

Bu sayede sahnede tüm ışıklar bir gölge oluşturuyor, şeffaflık ve yansımalar daha gerçekçi oluyor ve ortam gerçek hayattaki görüntüleri aynen yansıtıyor. Firmanın enerji tasarrufunu üst seviyede tutan PowerVR grafik çekirdekleri bu işlemlerin altından kolaylıkla kalkabiliyor. 

Işın takibi metoduna ilk yer verecek olan grafik birimi ise PowerVR Wizard GR6500 olacak. Bu birim saniyede 300 milyon ışın takibi, 600MHz frekansında 100 milyon dinamik üçgen oluşturma, 4 shader kümesi ve 128 ALU çekirdeği ile 150 veya 300 GFLOPS değerlerine çıkabilme, gelişmiş enerji yönetimi şeklinde özelliklere sahip.

Grafik birimi pek çok optimizasyonu içerisinde barındırdığı için geliştiricilerin çok kolay bir şekilde yeni teknolojiye uyum sağlayacağı belirtiliyor. 

Imagination Technologies yeni teknolojisini sadece mobil platformlarla sınırlı tutmak istemiyor ve web uygulamalarında da bu teknolojiyi kullanmayı planlıyor. PowerVR Wizard GR6500 çekirdeği hali hazırda lisanslanmaya başladı. Önümüzdeki aylardan itibaren mobil cihazlarda görmeye başlayacabileceğiz.  

http://imgtec.com/news/Release/index.asp?NewsID=853 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
YüzüğüKayıpFrodo 5 yıl en beğenilen KalemKolik
ScAnMaN

Konsol seviyesinde grafikler 3-4 yıl içinde mümkün değil.Oyun yapımcıları en üst düzey telefonları baz alıp oyun yapmıyorlar.Bunun yanında devamlı tanıtılan çok güçlü mobil gpuları satılan telefonlarda pek göremiyoruz.Ne Mali firmasının nede Imagination Technologies firmasının gpularını.2020 yılı gibi ps3 grafik kalitesinde grafikler standart olacaktır.

3-4 yıl önce nokialarda yılan oynayan biz değilmiydik
ScAnMaNKonsol seviyesinde grafikler 3-4 yıl içinde mümkün değil.Oyun yapımcıları en üst düzey telefonları baz alıp oyun yapmıyorlar.Bunu...
Devamını Gör
Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
mehmetoguzderin 5 yıl
Bakalım 2018'de GTA IV mobile çıkacak mı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
KalemKolik 5 yıl
Konsol seviyesinde grafikler 3-4 yıl içinde mümkün değil.Oyun yapımcıları en üst düzey telefonları baz alıp oyun yapmıyorlar.Bunun yanında devamlı tanıtılan çok güçlü mobil gpuları satılan telefonlarda pek göremiyoruz.Ne Mali firmasının nede Imagination Technologies firmasının gpularını.2020 yılı gibi ps3 grafik kalitesinde grafikler standart olacaktır.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
YüzüğüKayıpFrodo 5 yıl KalemKolik
ScAnMaN

Konsol seviyesinde grafikler 3-4 yıl içinde mümkün değil.Oyun yapımcıları en üst düzey telefonları baz alıp oyun yapmıyorlar.Bunun yanında devamlı tanıtılan çok güçlü mobil gpuları satılan telefonlarda pek göremiyoruz.Ne Mali firmasının nede Imagination Technologies firmasının gpularını.2020 yılı gibi ps3 grafik kalitesinde grafikler standart olacaktır.

3-4 yıl önce nokialarda yılan oynayan biz değilmiydik
Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TempleJoker 5 yıl
Firmalar çözünürlüğe abanıp durmazlarsa konsol seviyesinde grafik yakındır
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl OCZ Vertex 460 120GB SSD Video İnceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim