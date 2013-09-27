Imgur aylık 100 milyon tekil ziyaretçi sayısına ulaştı





Reddit sosyal ağının bir nevi varsayılan resim yükleme platformu olarak görülen Imgur, bu sayede popülaritesini artırdı ve ziyaretçi trafiği ile dünyanın en çok ziyaret edilen 70 sitesi arasına girmeyi başardı.





Site bugün itibariyle aylık tekil ziyaretçi sayısının 100 milyonu geçtiğini duyurdu. Sitenin günlük resim gösterimi ise 2 milyarı geçti. Platform Reddit gibi ağlar için eğlenceli resimler hazırlama imkanı da sunuyor. İnternet geyiği olarak adlandırılan bu resimler de oldukça popüler oluyor. Platformda günlük 4000, aylık ise 200 000 internet geyiği oluşturuluyor.





Reddit üzerinden kolay paylaşım sunması nedeniyle tercih edilen Imgur; Android ve iOS için de mobil uygulamalarını kısa süre önce yayınladı. Ancak uygulamalar tüm trafiğin yüzde 30'unu elde etmeyi başardı. Firma 10 kişilik bir ekiple çalışıyor ve kar elde edebilen bir konumda.

http://venturebeat.com/2013/09/26/imgur-traffic-milestone-100m-uniques/