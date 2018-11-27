Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

InSight güneş panellerini açtı: İşte Mars'tan gönderdiği fotoğraf

Dün Mars yüzeyine başarılı bir iniş gerçekleştiren InSight, günel panellerini açarak bataryalarını sarj etmeye başladı. İşte uzay aracının yüzeyden gönderdiği ilk net fotoğraf:
5 ay
17,8b
1
25
Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
Bildirimi Aç Bildirim Açık
NASA'nın 800 milyon dolarlık keşif aracı InSight, bildiğiniz gibi dün Türkiye saatiyle 23.00 gibi kızıl gezegen Mars'ın yüzeyine kusursuz bir iniş yaptı. Altı aylık dev uzay yolculuğunun nihayet sonuna gelen ünlü gözlem aracı, şu sıralar Mars'ın sessizliği içerisinde dinlenmeye koyulmuş durumda. Bir an önce araştırmalara başlamak isteyen NASA, InSight'ın güneş panellerini başarıyla açtığını ve bataryalarını sarj etmeye başladığını açıkladı.

InSight'ın son durumuyla ilgili bazı ifadeler kullanan proje müdürü Tom Hoffman,"Uzay aracının güneş panellerini açması ve sarj olmaya başlamasıyla beraber artık InSight ekibi olarak bu gece rahat bir uyku uyuyabileceğiz. Bizim için çok uzun bir gün oldu. Yarın itibarıyla görevin yeni ve heyecanlı kısmına start vereceğiz." şeklinde konuştu.

NASA ekibi ayrıca InSight'ın Mars yüzeyinden gönderdiği çok güzel bir fotoğrafı da paylaştı. Aşağıdaki görsel uzay aracının ilk net Mars fotoğrafı olarak dikkat çekiyor. Twitter üzerinden konuşan InSight ekibi,"Burada sessiz bir güzellik var. Yeni evimi keşfetmeye başlamak için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullanmış.

InSight uzay aracı önümüzdeki iki yıl içerisinde Mars'ın iç kısımlarıyla ilgili çalışmalar yapacak. Insight, bu doğrultuda daha önce hiç yapılmamış bir şey deneyerek Kızıl Gezegen'in yüzeyinden merkezine doğru bir kazı işlemi gerçekleştirecek. Uzay aracı bu sayede üzerindeki sismometre ve ısı transfer sondası gibi ekipmanlarıyla gezegenin jeolojik evrimine dair araştırmalar yapacak. NASA, InSight görevinden elde edilecek verilerle beraber hem Mars hem de Güneş Sisteminin diğer kayalık gezegenleriyle ilgili birçok soru işaretinin yanıt bulacağını düşünüyor.

https://www.jpl.nasa.gov/news/news.php?feature=7294 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
OverClocK1ng 5 ay en beğenilen
Gerçekte!


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla +35
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 5 ay
Ulan! Şuraya ne rezidanslar, ne AVM'ler, ne TOKİ'ler yapılır be!...
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
winuae 5 ay
Amerikanın çölleri işte iki metal zımbırtı üstede fotoşoptan bas kızılı miss, kekliyorlar bizi yersen😬
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
napolyom01 5 ay
Bu kameraların açısı neden hep böyle bence fake bunlar
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mavizaman 5 ay
çorak topraklar görünüşte.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alfa-x 5 ay

Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
maxe 5 ay
Şurada yaşamak var her şeyden uzak sessiz ve sakin
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Technotronic 5 ay
Soğan olmuş 5 lira, banane marstan nasadan!!
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TIMERIDER 5 ay
İlk resimde ileride yürüyen adam kim
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kenbalx 5 ay TIMERIDER
İlk resim yola çıkmadan çekilmiştir heralde selfi yapacak hali yokya marsta
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 5 ay
Ulan! Şuraya ne rezidanslar, ne AVM'ler, ne TOKİ'ler yapılır be!...
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bluedevil866 5 ay
cok fazla cgi ...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
L.o.T.u.S 5 ay
Bunlar hep münafıklık alameti. Şeytana tapıyorsunuz Allahuekbeeerrrr
1 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kayamtky 5 ay L.o.T.u.S
Hiç gülesim yoktu..
:) :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +270 12 Angry Men +159 Informed +147 serdar_k +116 madmahmutd +110 flowerhorn +84 csh +81 aca-n +79 Chronotide +75 CoreXXX +61
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
17778 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
nasa, uzay araştırmaları ve
6 etiket daha insight Uzay Bilim ve Teknoloji Hasan Aygünoğlu MPopüler Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 ay Neon Genesis Evangelion animesi Netflix’e geliyor 5 ay 5G abonelikleri 2024 yılında 1.5 milyar olacak 5 ay Çentiksiz tasarıma sahip üç arka kameralı Sony Xperia XZ4 göründü 5 ay Aquaman filmi hakkında ilk yorumlar paylaşıldı 5 ay Beklenen telefon Meizu 16, Türkiye'de: Fiyatlar ve detaylar 5 ay OnePlus 6T McLaren Editon geliyor 5 ay Google Play Store'un tasarımında yenilikler yapıldı 5 ay Samsung'dan Pokemon Go'nun geliştiricisi Niantic'e 40 milyon dolar yatırım 5 ay Adata oyunculara yönelik hafıza kartlarını duyurdu 5 ay Rusya, yasaklı web sitelerini arama sonuçlarından kaldırmayan Google'a dava açtı 5 ay Xiaomi Mi 8 SE Geekbench’te Android Q ile görüntülendi 5 ay Audi e-tron GT Concept, fuar öncesi ilk resmi görselleriyle karşınızda 5 ay Kimlik avı sitelerinin yarısı insanları güvenlik kilidi ile kandırıyor 5 ay Sony PlayStation 5'in prototipine ait fotoğraflar ortaya çıktı iddiası [Güncellendi] 5 ay General Motors işçilerinin yüzde 15'ini çıkararak yeniden yapılanmaya gidiyor 5 ay Dubai polisi, dünyanın en gelişmiş polis araçlarından birini filosuna ekledi 5 ay Exynos 9820 işlemcili Samsung Galaxy S10'un AnTuTu puanı ortaya çıktı 5 ay Araç içi 5G testlerinde 27Gbps sınırına ulaşıldı 5 ay Çin’de üretilen Apple ürünlerine Trump vergisi geliyor 5 ay Çin'de genetiği değiştirilmiş ilk bebeklerin doğduğu iddiası 5 ay GÖRÜNTÜLENEN InSight güneş panellerini açtı: İşte Mars'tan gönderdiği fotoğraf Sonraki Apple kadınlara yönelik girişimcilik kampı başlatıyor 5 ay EVO'nun uygun fiyatlısı QVO "Samsung 860 QVO 2TB incelemesi" 5 ay Google AdSense ödemeleri gecikti 5 ay Giyilebilir teknolojiler pazarı büyüyor 5 ay Nokia ve Çinli OPPO arasında patent lisans anlaşması imzalandı 5 ay Uçakların güvenliğini sağlamak için ilk küresel drone standartları açıklandı 5 ay vLog: Saç ektirdim | Bütün detaylarıyla saç ekimi nasıl yapılır bu videoda 5 ay Maceraperestlerin aklını çelecek: Rivian elektrikli pickup ve etkileyici özellikleri 5 ay 2019 Bentley Continental GT Convertible tanıtıldı 5 ay Yarın tanıtılacak Realme U1’in fiyatı ve renk seçenekleri sızdırıldı 5 ay Apple'ın CEO'su Tim Cook artırılmış gerçeklikle ilgili görüşlerini açıkladı 5 ay Snapdragon 8150 ilginç bir küme tasarımı ile geliyor 5 ay 2019 Avrupa'da Yılın Otomobili ödülü için yarışacak finalistler belli oldu 5 ay Cep telefonu kredilerinde taksit sayısı 12 aya çıktı 5 ay Dokuzuncu nesil mobil Core işlemciler ortaya çıktı 5 ay Amazon, kendi mühendisleri için kullandığı makine öğrenme kurslarını ücretsiz olarak paylaştı 5 ay Xbox One için özel tasarım Razer klavye-fare seti ortaya çıktı 5 ay Zen 2 mimarisinin karşısına 14nm onuncu nesil Core ailesi çıkacak 5 ay Samsung Galaxy A8s özellikleri netleşiyor 5 ay Bu klavye en kalitelilerinden biri! "Corsair K70 MK.2 incelemesi" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Selçuk Bayraktar: Türkiye, Dünyanın
DonanımHaber
TurkNet'e bi hal geldi( Edit: Ülke
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim