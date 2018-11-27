InSight güneş panellerini açtı: İşte Mars'tan gönderdiği fotoğraf

NASA'nın 800 milyon dolarlık keşif aracı InSight, bildiğiniz gibi dün Türkiye saatiyle 23.00 gibi kızıl gezegen Mars'ın yüzeyine kusursuz bir iniş yaptı. Altı aylık dev uzay yolculuğunun nihayet sonuna gelen ünlü gözlem aracı, şu sıralar Mars'ın sessizliği içerisinde dinlenmeye koyulmuş durumda. Bir an önce araştırmalara başlamak isteyen NASA, InSight'ın güneş panellerini başarıyla açtığını ve bataryalarını sarj etmeye başladığını açıkladı.
InSight'ın son durumuyla ilgili bazı ifadeler kullanan proje müdürü Tom Hoffman,"Uzay aracının güneş panellerini açması ve sarj olmaya başlamasıyla beraber artık InSight ekibi olarak bu gece rahat bir uyku uyuyabileceğiz. Bizim için çok uzun bir gün oldu. Yarın itibarıyla görevin yeni ve heyecanlı kısmına start vereceğiz." şeklinde konuştu.
NASA ekibi ayrıca InSight'ın Mars yüzeyinden gönderdiği çok güzel bir fotoğrafı da paylaştı. Aşağıdaki görsel uzay aracının ilk net Mars fotoğrafı olarak dikkat çekiyor. Twitter üzerinden konuşan InSight ekibi,"Burada sessiz bir güzellik var. Yeni evimi keşfetmeye başlamak için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullanmış.
InSight uzay aracı önümüzdeki iki yıl içerisinde Mars'ın iç kısımlarıyla ilgili çalışmalar yapacak. Insight, bu doğrultuda daha önce hiç yapılmamış bir şey deneyerek Kızıl Gezegen'in yüzeyinden merkezine doğru bir kazı işlemi gerçekleştirecek. Uzay aracı bu sayede üzerindeki sismometre ve ısı transfer sondası gibi ekipmanlarıyla gezegenin jeolojik evrimine dair araştırmalar yapacak. NASA, InSight görevinden elde edilecek verilerle beraber hem Mars hem de Güneş Sisteminin diğer kayalık gezegenleriyle ilgili birçok soru işaretinin yanıt bulacağını düşünüyor.
https://www.jpl.nasa.gov/news/news.php?feature=7294 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
InSight'ın son durumuyla ilgili bazı ifadeler kullanan proje müdürü Tom Hoffman,"Uzay aracının güneş panellerini açması ve sarj olmaya başlamasıyla beraber artık InSight ekibi olarak bu gece rahat bir uyku uyuyabileceğiz. Bizim için çok uzun bir gün oldu. Yarın itibarıyla görevin yeni ve heyecanlı kısmına start vereceğiz." şeklinde konuştu.
NASA ekibi ayrıca InSight'ın Mars yüzeyinden gönderdiği çok güzel bir fotoğrafı da paylaştı. Aşağıdaki görsel uzay aracının ilk net Mars fotoğrafı olarak dikkat çekiyor. Twitter üzerinden konuşan InSight ekibi,"Burada sessiz bir güzellik var. Yeni evimi keşfetmeye başlamak için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullanmış.
InSight uzay aracı önümüzdeki iki yıl içerisinde Mars'ın iç kısımlarıyla ilgili çalışmalar yapacak. Insight, bu doğrultuda daha önce hiç yapılmamış bir şey deneyerek Kızıl Gezegen'in yüzeyinden merkezine doğru bir kazı işlemi gerçekleştirecek. Uzay aracı bu sayede üzerindeki sismometre ve ısı transfer sondası gibi ekipmanlarıyla gezegenin jeolojik evrimine dair araştırmalar yapacak. NASA, InSight görevinden elde edilecek verilerle beraber hem Mars hem de Güneş Sisteminin diğer kayalık gezegenleriyle ilgili birçok soru işaretinin yanıt bulacağını düşünüyor.
https://www.jpl.nasa.gov/news/news.php?feature=7294 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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