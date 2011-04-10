İnceleme yayınlamak için ekran kartı çaldılar

Nvidia'nın çift grafik işlemcili yeni amiral gemisi GeForce GTX 590 için ilginç bir olay yaşandı. Bir süre önce Nvidia'ya yakın kaynaklardan, GeForce GTX 590'la ilgili olarak Asus'un başına talihsiz bir olay geldiği ve resmi lansmana günler kalan bazı kartların çalındığı haberini almıştık. Asus tarafından gelen doğrulamayla birlikte konu üzerindeki sis perdesi de aralanmış oldu. Gelen bilgilere göre lansman öncesinde beş adet GeForce GTX 590 çalınırken, durumun anlaşılmaması için kartların çalındığı koli daha sonra tekrar bantlanmış. Asus'un başına gelen hırsızlık olayının asıl ilginç yanı ise çalınan kartlarla, NDA takvimi sona ermeden yani lansman yapılmadan önce inceleme yayınlanmış olması.

GeForce GTX 590 gibi sınırlı sayıda üretilen üst seviye ekran kartları için üreticilerin belirlenen takvime uymasına büyük önem gösteriliyor. Daha alt segmentlerdeki modellerde olmasa bile en üst seviye ürünlerde, NDA takvimine uymayan firmalara ambargo uygulanabiliyor. Bu noktada hırsızlar, Asus'un GeForce GTX 590 hazırlıklarını baltalamak istemiş olabilirler. Diğer taraftan sadece belirli miktarda kartın çalınarak, test sonuçları ve inceleme yayınlanması, b "sıkı" donanım tutkunu olan kişi veya kişilerin, herkesten önce inceleme çıkabilmek için böyle bir girişimde bulunmuş olabileceği ihtimalini de güçlendiriyor zira kartlarla inceleme yapılması sıradan bir hırsızlık vakası için göze alınamayacak derecede riskli bir hareket olarak değerlendiriliyor.