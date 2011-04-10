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İnceleme yayınlamak için ekran kartı çaldılar

8 yıl
32,7b
1
84
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia'nın çift grafik işlemcili yeni amiral gemisi GeForce GTX 590 için ilginç bir olay yaşandı. Bir süre önce Nvidia'ya yakın kaynaklardan, GeForce GTX 590'la ilgili olarak Asus'un başına talihsiz bir olay geldiği ve resmi lansmana günler kalan bazı kartların çalındığı haberini almıştık. Asus tarafından gelen doğrulamayla birlikte konu üzerindeki sis perdesi de aralanmış oldu. Gelen bilgilere göre lansman öncesinde beş adet GeForce GTX 590 çalınırken, durumun anlaşılmaması için kartların çalındığı koli daha sonra tekrar bantlanmış. Asus'un başına gelen hırsızlık olayının asıl ilginç yanı ise çalınan kartlarla, NDA takvimi sona ermeden yani lansman yapılmadan önce inceleme yayınlanmış olması.

GeForce GTX 590 gibi sınırlı sayıda üretilen üst seviye ekran kartları için üreticilerin belirlenen takvime uymasına büyük önem gösteriliyor. Daha alt segmentlerdeki modellerde olmasa bile en üst seviye ürünlerde, NDA takvimine uymayan firmalara ambargo uygulanabiliyor. Bu noktada hırsızlar, Asus'un GeForce GTX 590 hazırlıklarını baltalamak istemiş olabilirler. Diğer taraftan sadece belirli miktarda kartın çalınarak, test sonuçları ve inceleme yayınlanması, b "sıkı" donanım tutkunu olan kişi veya kişilerin, herkesten önce inceleme çıkabilmek için böyle bir girişimde bulunmuş olabileceği ihtimalini de güçlendiriyor zira kartlarla inceleme yapılması sıradan bir hırsızlık vakası için göze alınamayacak derecede riskli bir hareket olarak değerlendiriliyor.


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John Voxville 8 yıl en beğenilen
Merhaba, ben Mesut Çevik. Bu videomuzda demir parmaklıkları inceleyeceğiz.
4 Yanıt Yanıtla +35
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Angel Eyes 8 yıl
Mesut Çevik bu işin içinde olabilir.
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whtswrongstupid 8 yıl
Mesut Cevik sandim

4 Yanıt Yanıtla +25
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sakarya38 7 yıl
@rooftop
foto güzelmiş :)
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caine255 8 yıl
Bende diyom youtube daki Asus gtx590 inceleme videosunu (denk geldi :D) Asus niye şikayet edip yayyından kaldırttı, meğer çalıntıymış :)
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Gny* 8 yıl
Pişman değilim, gene olsun gene yaparım. Her şey vatan için!


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whtswrongstupid 8 yıl
Gun reyize atilan mesajlardan sonra toplu ban olabilir buralarda

Reserwed
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OverClocK1ng 8 yıl
Arkadaşlar saygısızlık mertebesine getirmeyin isterseniz.
Gün arkadaşımız gerçekten de DonanımHaber'in sahibi bu arada...
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demircibu 8 yıl
ben masumum
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
benim kart zotac valla billa
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sahoron 8 yıl
gun nasıl konuşuyon yaw sen öyle :D cözemedik seni yoksa sen mi arakladın ? Forum sahibi felan diyorlar senin hakkında?:S::S
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Wabbajack 8 yıl
Üyelerde bir acayip arkadaş yazık günah yaş sınırı getirseler bari siteye...
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alpa07 8 yıl
Kesin bizim zeytinköy den birileri yaptı bunu(ANTALYA ZEYTİNKÖY GOOGLE ARATIN )
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Akbaba89 8 yıl
O ekran kartını ebayda satsam sıfır kasa yaparım kendime :D
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hsyn2802 8 yıl
çalana hayırlı uğurlu olsun nediyelim..!
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santanio 8 yıl
iphone da çalınmıştı ve forumlar altüst olmuştu ürün satışa çıktığında bu kadar post atılmamıştır. bilerek çaldırıyolar :) piyasa yı yokluyolar fanatiklerin ağzının suyunu akıyolar.ilk ben almalıyım savaşına çeviriyolar. bir sürü arkadaşım sadece çalınan iphone incelemelerini okuyarak karar verip ilk sahip olanlardan oldu. NEDEN ? çünkü ürün çıktıktan sonra test review videosu bekliyosun bu işi önceden yapınca satış rakamların patlıyor. ekran kartı ne derece böyle reklama ihtiyaç duyar tartışılır.
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