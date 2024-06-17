Tam Boyutta Gör Teknoloji devlerinden Samsung'un yeni giyilebilir akıllı cihazı Galaxy Ring, Galaxy S24 Unpacked etkinliğinde yapılan bir tanıtımın ardından Şubat ayında Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtılmıştı. 10 Temmuz'da ise şirket, Unpacked etkinliğinde Galaxy Ring'in resmi lansmanını yapacak. Yakın zamanlı yeni bir rapor ise cihazın şarj kutusunu ortaya çıkardı.

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İşte Galaxy Ring'in şarj kutusu:

X'te yapılan yeni bir paylaşım, Galaxy Ring'in şarj kutusunu ortaya çıkardı. Samsung birkaç ay önce yüzüğü göstermiş olsa da şarj kutusu ilk kez ortaya çıktı. Görsele göre yüzük şarj kutusunun içerisinde bulunurken şarj kablosu yuvaya bağlanacak ve kasanın kablosuz şarjı da desteklemesi muhtemel.

Tam Boyutta Gör Samsung, Galaxy Ring'in tek şarjla dokuz güne kadar pil ömrü sağlayacağını açıklamıştı. Ancak yüzüğün boyutlarına göre batarya kapasitesi değişebileceği için pil ömrünün de boyuta göre değişmesi mümkün. Son olarak Ağustos ayından itibaren 300 ila 350 dolar aralığında bir fiyat etiketiyle satışa çıkması bekleniyor.

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Samsung Galaxy Ring'in şarj kutusu ortaya çıktı: İşte tasarımı