İndirime giren notebooklar! Her bütçeye uygun f/p laptoplar!

İndirimli Laptoplar (Black Friday)
- HP Laptop 15 Dizüstü Bilgisayar 7P6K2EA: 9.999 TL
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Intel Core I5 1135g7 16gb 256gb Ssd Mx330 14'inç Win 11 Home
- Acer A515-56G-549Q: 15.498 TL
i5-1135G7 8 GB 256 GB SSD 2 GB MX450 15.6"
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AMD R7 5700U, 16GB RAM, 512GB SSD, Integrated AMD Radeon Graphics, Windows 11
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Intel Core i5-13500H, 16GB Ram, NVIDIA GeForce RTX 4060 DLSS 3, 512 GB SSD
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- MSI THIN GF63 12UC-877XTR: 23.999 TL
Core I5-12450H, 15.6 FHD 144Hz, 16GB RAM, RTX3050 GDDR6 4GB, 512GB SSD
- HP Victus Gaming Dizüstü Bilgisayar 7N9V3EA: 25.999 TL
Intel Core i5-13500H, 16 GB Ram, NVIDIA GeForce RTX 4050 6 GB, 512 GB SSD
- MSI KATANA GF66 11UE-1019XTR: 25.999 TL
Intel Core i5 11400H 16GB 512GB SSD RTX3060 Freedos 15.6" FHD 144Hz
- Monster Tulpar T5 V23.3.4: 30.999 TL
Intel Core i5 12450H 16 GB RAM 1 TB SSD 8 GB RTX 4060 FreeDOS 15,6" FHD 144 Hz
- MSI CYBORG 15 A12VF-077XTR: 33.999 TL
Intel Core i5 12450H 16GB 1TB SSD RTX4060 Freedos 15.6" FHD 144Hz
- Huawei Matebook 16s: 34.999 TL
Intel Core i9-13900H, 16GB RAM, 1TB SSD, Integrated Intel Iris Xe Graphics, Windows 11 Home
- MSI Katana 15 B12VGK-087XTR: 44.999 TL
Intel Core I7 12650h 16gb 1tb Ssd Rtx4070 Freedos 15.6" Fhd 144hz
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Intel Core i7-1360P, 16GB RAM, 1TB SSD, Integrated Intel Iris Xe Graphics, Windows 11
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12GB RTX4080 13. Nesil Intel I7-13650HX 16GB Ram 1tb SSD 16 Inç Fhd+ 165Hz
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.