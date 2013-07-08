Infinity Blade II, Badland, Tiny Wings, Where's My Water? ve Sword & Sworcery Appstore'da kısa bir süreliğine ücretsiz

Yaz sıcağının kavurduğu şu günlerde mobil oyuncuları serinletecek bir haberimiz var. Beşinci yaşını kutlama hazırlığı içerisinde olan Appstore'da Infinity Blade II, Badland, Tiny Wings, Sword & Sworcery ve Where's My Water? kısa bir süreliğine ücretsiz.

Liste kısa olsa da bir hayli etkileyici. Mobil oyunlarla vakit geçirmeyi seviyorsanız, indirimleri fırsat bilerek tüm listeyi edinmenizde fayda var. Listedeki oyunlara aşağıdaki Appstore bağlantılarından ulaşabilirsiniz.