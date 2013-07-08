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Infinity Blade II, Badland, Tiny Wings, Where's My Water? ve Sword & Sworcery Appstore'da kısa bir süreliğine ücretsiz

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
1,5b
1
44
Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Infinity Blade II, Badland, Tiny Wings, Where's My Water? ve Sword & Sworcery Appstore'da kısa bir süreliğine ücretsiz
Yaz sıcağının kavurduğu şu günlerde mobil oyuncuları serinletecek bir haberimiz var. Beşinci yaşını kutlama hazırlığı içerisinde olan Appstore'da Infinity Blade II, Badland, Tiny Wings, Sword & Sworcery ve Where's My Water? kısa bir süreliğine ücretsiz. 

Liste kısa olsa da bir hayli etkileyici. Mobil oyunlarla vakit geçirmeyi seviyorsanız, indirimleri fırsat bilerek tüm listeyi edinmenizde fayda var. Listedeki oyunlara aşağıdaki Appstore bağlantılarından ulaşabilirsiniz.

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Catowl 6 yıl en beğenilen
Ya ben para verip aldim onlarda para versinler
1 Yanıt Yanıtla +9
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Moribito 6 yıl UyGaR___
uygarozdemir

Moribito

Bu saatten sonra artik para verip mobil app almaya gerek yok. Cunku artik sirketler korsana cozumu buldu, In-App Purchase (Uygulama ici satis). Artik hersey freemium oluyor. Oyun ici ozellikler, itemlari kazanmak cok daha zor. Milleti parayla almaya tesvik ediyor. Oyunu korsanda indirsen, bu urunleri satin almadan ilerlemesi zorlasiyor.



bunun çözümünü bulsalar bir de 25pp gibi... hakikaten o in app olayını gördüm mü uygulamayı indiresim bile gelmiyor.

Millet her bir zikkimi korsan indire indire sirketlere alternatif birakmadi, 2TL sakiz parasi vermekten aciz millete kapak oldu InApp-Purhcase
uygarozdemirMoribitoBu saatten sonra artik para verip mobil app almaya gerek yok. Cunku artik sirketler kors...
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1 Yanıt Yanıtla +8
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2 Avatar Avatar
UpTheIrons 6 yıl
Acil yardim 3g ile indirmenin yolu yokmu infinity blade kacmazzzzz bulundugum yerde wifi yok nolur yardimmmmmm appstore 50mb uzeri uygulamalari sadece wifi ile indirmeye izin veriyor biliyorsunuz ondan soruyorum
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gahst 6 yıl
Lan daha 5 gün önce Badland' e 3.59 ödedim, IB II'ye 1.79. Sabredeydim bedava alacaktım
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Illuminn 6 yıl
başlık küfür gibi olmuş
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haisak 6 yıl
Anında çöktüm :D
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Batman 6 yıl
Infinity Blade II
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Zordion 6 yıl
Traktor DJ de ucretsiz, ancak haber yok? Buradaki hepsinin toplamindan pahalidir herhalde, 20$ normal fiyati. Yumulun.
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uncleT 6 yıl Zordion
Zordion
Traktor DJ de ucretsiz, ancak haber yok? Buradaki hepsinin toplamindan pahalidir herhalde, 20$ normal fiyati. Yumulun.


Ilk ciktiginda 36 liraya almistim , muzik ile ilgilenen herkese tavsiye ederim
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Lord Melkor 6 yıl
Ya yeni badland almıştım :(
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Rambo_FT 6 yıl
%10'luk Ayfon kesimine hitap eden haberleri neden daha fazla görüyoruz? %50'den fazla kitlesi olan Android için pek ses çıkmıyor haber sitelerinden.

Demokrasi istiyoruz
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Fear of the Dark 6 yıl
Konuyu görmeden önce AppZapp'da gördüm. Infity Blade 2'yi almayı düşünüyordum ücretsiz olması iyi oldu. Teşekkürler
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Kaptan reyiz 6 yıl
Google Play ne zaman birşeyleri ücretsiz yapacak acaba ?
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erci501 6 yıl
Infinity Blade II
Badland
Tiny Wings HD(Sadece iPad)
Where's My Water?
hepsini indirdim :) teşekkürler
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arman atilgan 6 yıl
uygarozdemir
Moribito Bu saatten sonra artik para verip mobil app almaya gerek yok. Cunku artik sirketler korsana cozumu buldu, In-App Purchase (Uygulama ici satis). Artik hersey freemium oluyor. Oyun ici ozellikler, itemlari kazanmak cok daha zor. Milleti parayla almaya tesvik ediyor. Oyunu korsanda indirsen, bu urunleri satin almadan ilerlemesi zorlasiyor.
bunun çözümünü bulsalar bir de 25pp gibi... hakikaten o in app olayını gördüm mü uygulamayı indiresim bile gelmiyor.

Android telefonun rootluysa GameCih ile oyun içi özel paraları bir şekilde elde edebilirsin. Detaylısını youtubede gamecih diye arat çıkar zaten :)
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Quad core 6 yıl arman atilgan
arman atilgan
uygarozdemir
Orijinalden alıntı: Moribito Bu saatten sonra artik para verip mobil app almaya gerek yok. Cunku artik sirketler korsana cozumu buldu, In-App Purchase (Uygulama ici satis). Artik hersey freemium oluyor. Oyun ici ozellikler, itemlari kazanmak cok daha zor. Milleti parayla almaya tesvik ediyor. Oyunu korsanda indirsen, bu urunleri satin almadan ilerlemesi zorlasiyor.
bunun çözümünü bulsalar bir de 25pp gibi... hakikaten o in app olayını gördüm mü uygulamayı indiresim bile gelmiyor.

Android telefonun rootluysa GameCih ile oyun içi özel paraları bir şekilde elde edebilirsin. Detaylısını youtubede gamecih diye arat çıkar zaten :)

Yazdım bir köşeye bir ara bakarım, sağol.
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yunusfurkanayse 6 yıl
Hep su elmacilar yuzunden boyle oldu jailbreakle uygulamalari bedava yuklediler gelistiriciler simdi oyun ici dosuyor halbuki android oyle mi hic market kullanmadan direkt apk indirip gelistiriciye olan saygimizi gosteriyoruz ( yani iplemiyoruz) her oyuna da bir hile bulup gelistiriciye postayi koyuyoruz boylece gelistirici ne yapsam da hilecileri bile kaziklayabilsem mantigina gidiyor ki bunun en iyi ornegi real racing 3 ... Oyunu degistire degistire ulen sizi de cumlenizi de kaziklayacam mantigiyla yeniden derlendi.
Saka maka bir tarafa boyle konustuguma bakmayin ios da iken de suan androidde iken de bir cok uygulama satin alip gelistiricilere destek olmaya calisiyorum. Aldigim uygulama ve uygulama ici itemlerin bedeli su an bir akilli telefon eder diye dusunuyorum ben gelistiricilerin daha cok calisip orjinal oyunlar yapmalarini istiyorum bir god of war gibi bir test drive gibi bir resident evil gibi dokulari pc deki gibi nfs serisi gibi . Umarim o gunler de gelir.
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Catowl 6 yıl en beğenilen
Ya ben para verip aldim onlarda para versinler
1 Yanıt Yanıtla +9
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RainKnight 6 yıl Catowl
Catowl
Ya ben para verip aldim onlarda para versinler




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