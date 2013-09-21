Infinity Blade III, iPhone 5 ve iPhone 5S'de nasıl görünüyor?

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Geçtiğimiz günlerde Appstore'daki yerini alan Infinity Blade serisinin yeni oyunu Infinity Blade 3, Unreal Engine grafik motoruyla geliştirilen kaliteli grafikleriyle göz dolduruyor. Ancak, asıl merak edilen soru üst düzey bir görselliğe sahip olan bu oyunun şu ana kadar ki en iyi iPhone'da nasıl göründüğü.
Infinity Blade III'ü iPhone 5 ve iPhone 5S'de test etme fırsatı bulan Touch Arcade bu sorunun yanıtını bizlere yayınladığı görsellerle net bir şekilde veriyor. Dört çekirdekli PowerVR SGX544MP4 grafik birimini kullanan A7 işlemcili iPhone 5S'de Infinity Blade III oldukça etkileyici görünüyor. Power VR SGX543 grafik biriminin kullanıldığı A6 işlemcili iPhone 5 ise, ufak tefek çevre detaylarının dışında son derece tatmin edici bir görsellik sunuyor.
Infinity Blade serisinin yeni oyunu Infinity Blade III'ün iPhone 5 ve iPhone 5S'de nasıl göründüğünü merak ediyorsanız galeriye göz atabilirsiniz.
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Bilmeden konuşmanın da bu kadarı. DX ile Opengl ES'i karşılaştıramazsın. Opengl ile DX'i karşılaştırabilirsin çünkü OpenGL ES zaten mobil cihazlar için geliştirilen bir kütüphane.
Senin karşılaştırman tam anlamıyla bir fanboyluktan ibaret. Burada S4 ve iPhone 5'in Asphalt 8 karşılaştırması yapılmış: youtube.com/...
S4'te çözünürlükte işin içine girince daha iyi gözüktüğü ortada. iOS cihazlarının iyi olduğu tek nokta optimizasyon, bu sayedede sanıyorum oldukça yüksek fps alıyor cihazlar. Burada S4'ün 1920x1080 çözünürlükte olduğunu da unutmayalım.
Mobil GPU'ları bize pazarlamaya çalışsalarda hala çok geride oldukları ortada, Screenshotlardaki kadar kötü gözükmüyor cihaz elinizdeyken fakat iyi de değil. 2 sene önce konsol grafiklerine erişilecek tarzı laflar söylenirken üstelik.
Son bir kaç senedeki gelişim hızına bakarsak şu 1,5 senede bütün firmaların gpu konusunda yavaşladıklarını ben rahatıkla söyleyebilirim..
bence once turkce ogrenmelisin okuduklarini anlamak icin.
1. opengl es ne demek gayet iyi biliyorum ve mobil cihazlar icin gelistirilmedigini soylemedim ama bu da dogru degil zaten. ps3 gibi oyun konsollari da opengl es temel alinarak hazirlanmis grafik kutuphaneleri kullanir ki ps3 mobil cihaz degil.
2. dx ve opengl es karsilastirmasi yapmadim. karsilastirmak demek birden fazla konu veya nesneyi ele alip eksi ve artilarindan soz etmek demektir. benim yaptigim sey ornek vermek. opengl es 3.0 tabi ki cok daha kaliteli gorsellere olanak saglasa da bunlarin tamamini sirf 3.0 destekliyor diye her donanim akici sekilde calistiramaz. bu yuzden 64 bit dandik bilgisayar ekran kartlarini ornek verdim.
3. oradaki video`yu izlememe gerek yok. galaxy s4 ve biraz zamanlar yeni olan ipad uzerinde bizzat oynadim. o oyunda fark goremediysen android cihazin eger gucluyse marketten doom3 calistirmaya yarayan apk indir ve doom3`u full ayarlarda calistir. ios veya android`de hangi oyun o seviyede grafik kalitesi sunuyor? demek ki olay sadece grafik kutuphanesi degilmis. ekran karti yeterince guclu olmadigi surece 10 yillik oyunun bile yaninda yaklasamayacaklar.