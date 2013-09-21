Infinity Blade III, iPhone 5 ve iPhone 5S'de nasıl görünüyor?

Geçtiğimiz günlerde Appstore'daki yerini alan Infinity Blade serisinin yeni oyunu Infinity Blade 3, Unreal Engine grafik motoruyla geliştirilen kaliteli grafikleriyle göz dolduruyor. Ancak, asıl merak edilen soru üst düzey bir görselliğe sahip olan bu oyunun şu ana kadar ki en iyi iPhone'da nasıl göründüğü.





Infinity Blade III'ü iPhone 5 ve iPhone 5S'de test etme fırsatı bulan Touch Arcade bu sorunun yanıtını bizlere yayınladığı görsellerle net bir şekilde veriyor. Dört çekirdekli PowerVR SGX544MP4 grafik birimini kullanan A7 işlemcili iPhone 5S'de Infinity Blade III oldukça etkileyici görünüyor. Power VR SGX543 grafik biriminin kullanıldığı A6 işlemcili iPhone 5 ise, ufak tefek çevre detaylarının dışında son derece tatmin edici bir görsellik sunuyor.





Infinity Blade serisinin yeni oyunu Infinity Blade III'ün iPhone 5 ve iPhone 5S'de nasıl göründüğünü merak ediyorsanız galeriye göz atabilirsiniz.



