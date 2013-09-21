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Infinity Blade III, iPhone 5 ve iPhone 5S'de nasıl görünüyor?

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
864
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10
Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Infinity Blade III, iPhone 5 ve iPhone 5S'de nasıl görünüyor?
Geçtiğimiz günlerde Appstore'daki yerini alan Infinity Blade serisinin yeni oyunu Infinity Blade 3, Unreal Engine grafik motoruyla geliştirilen kaliteli grafikleriyle göz dolduruyor. Ancak, asıl merak edilen soru üst düzey bir görselliğe sahip olan bu oyunun şu ana kadar ki en iyi iPhone'da nasıl göründüğü.

Infinity Blade III'ü iPhone 5 ve iPhone 5S'de test etme fırsatı bulan Touch Arcade bu sorunun yanıtını bizlere yayınladığı görsellerle net bir şekilde veriyor. Dört çekirdekli PowerVR SGX544MP4 grafik birimini kullanan A7 işlemcili iPhone 5S'de Infinity Blade III oldukça etkileyici görünüyor. Power VR SGX543 grafik biriminin kullanıldığı A6 işlemcili iPhone 5 ise, ufak tefek çevre detaylarının dışında son derece tatmin edici bir görsellik sunuyor. 

Infinity Blade serisinin yeni oyunu Infinity Blade III'ün iPhone 5 ve iPhone 5S'de nasıl göründüğünü merak ediyorsanız galeriye göz atabilirsiniz.

 

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mehmetoguzderin 6 yıl
Arkadaşlar bir karaktere zoom yapın göreceksiniz 5S'in ne kral olduğunu grafik konusunda.
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gduman 6 yıl
Engurlu gelmis. Konu kilit.
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mateacher 6 yıl
Sgx 544 mü 6 serisinden bir gpu var 5s de unuttum şu an kodunu mobilim zaten 5 serisinde open es 3.0 yok
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engurlu 6 yıl
4" te sadece parmaklarım görünüyor başka bişey göremedim...
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Farwynd 6 yıl
positroN
iphone 5s`teki gpu henuz resmi olarak dogrulanmadi ama anandtech`in detayli incelemesine gore cok buyuk ihtimalle powervr rogue serisi yeni bir gpu var. belki yeni gpu cok cok daha hizli olabilir fakat aradaki gorsel farklar ve opengl es 3.0 simdilik hikaye. sozde asphalt 8 android 4.3 sayesinde destekli cihazlarda opengl es 3.0 kullaniyor olmasina ragmen nedense oyun ios6 yuklu opengl es 2.0 kullanan ipad ve iphone`larda daha iyi grafiklere sahip. isteseler opengl es 2.0 ile super grafikler yaparlar da dahili hafizasi olmayan bant genisligi dusuk telefon gpu`suyla o is olmaz. masaustu pc`lerde dx 11.2 destekli 64 bit bellekli dandik ekran kartlari ne kadar dx 11.2 oyunlarini calistirirsa bunlar da o kadar opengl es 3.0`dan yararlanir.

Bilmeden konuşmanın da bu kadarı. DX ile Opengl ES'i karşılaştıramazsın. Opengl ile DX'i karşılaştırabilirsin çünkü OpenGL ES zaten mobil cihazlar için geliştirilen bir kütüphane.
Senin karşılaştırman tam anlamıyla bir fanboyluktan ibaret. Burada S4 ve iPhone 5'in Asphalt 8 karşılaştırması yapılmış: youtube.com/...
S4'te çözünürlükte işin içine girince daha iyi gözüktüğü ortada. iOS cihazlarının iyi olduğu tek nokta optimizasyon, bu sayedede sanıyorum oldukça yüksek fps alıyor cihazlar. Burada S4'ün 1920x1080 çözünürlükte olduğunu da unutmayalım.
Mobil GPU'ları bize pazarlamaya çalışsalarda hala çok geride oldukları ortada, Screenshotlardaki kadar kötü gözükmüyor cihaz elinizdeyken fakat iyi de değil. 2 sene önce konsol grafiklerine erişilecek tarzı laflar söylenirken üstelik.
Son bir kaç senedeki gelişim hızına bakarsak şu 1,5 senede bütün firmaların gpu konusunda yavaşladıklarını ben rahatıkla söyleyebilirim..
1 Yanıt Yanıtla
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positroN 6 yıl Farwynd
Farwynd

positroN

iphone 5s`teki gpu henuz resmi olarak dogrulanmadi ama anandtech`in detayli incelemesine gore cok buyuk ihtimalle powervr rogue serisi yeni bir gpu var. belki yeni gpu cok cok daha hizli olabilir fakat aradaki gorsel farklar ve opengl es 3.0 simdilik hikaye. sozde asphalt 8 android 4.3 sayesinde destekli cihazlarda opengl es 3.0 kullaniyor olmasina ragmen nedense oyun ios6 yuklu opengl es 2.0 kullanan ipad ve iphone`larda daha iyi grafiklere sahip. isteseler opengl es 2.0 ile super grafikler yaparlar da dahili hafizasi olmayan bant genisligi dusuk telefon gpu`suyla o is olmaz. masaustu pc`lerde dx 11.2 destekli 64 bit bellekli dandik ekran kartlari ne kadar dx 11.2 oyunlarini calistirirsa bunlar da o kadar opengl es 3.0`dan yararlanir.


Bilmeden konuşmanın da bu kadarı. DX ile Opengl ES'i karşılaştıramazsın. Opengl ile DX'i karşılaştırabilirsin çünkü OpenGL ES zaten mobil cihazlar için geliştirilen bir kütüphane.

Senin karşılaştırman tam anlamıyla bir fanboyluktan ibaret. Burada S4 ve iPhone 5'in Asphalt 8 karşılaştırması yapılmış:
youtube.com/...

S4'te çözünürlükte işin içine girince daha iyi gözüktüğü ortada. iOS cihazlarının iyi olduğu tek nokta optimizasyon, bu sayedede sanıyorum oldukça yüksek fps alıyor cihazlar. Burada S4'ün 1920x1080 çözünürlükte olduğunu da unutmayalım.

Mobil GPU'ları bize pazarlamaya çalışsalarda hala çok geride oldukları ortada, Screenshotlardaki kadar kötü gözükmüyor cihaz elinizdeyken fakat iyi de değil. 2 sene önce konsol grafiklerine erişilecek tarzı laflar söylenirken üstelik.
Son bir kaç senedeki gelişim hızına bakarsak şu 1,5 senede bütün firmaların gpu konusunda yavaşladıklarını ben rahatıkla söyleyebilirim..


bence once turkce ogrenmelisin okuduklarini anlamak icin.

1. opengl es ne demek gayet iyi biliyorum ve mobil cihazlar icin gelistirilmedigini soylemedim ama bu da dogru degil zaten. ps3 gibi oyun konsollari da opengl es temel alinarak hazirlanmis grafik kutuphaneleri kullanir ki ps3 mobil cihaz degil.

2. dx ve opengl es karsilastirmasi yapmadim. karsilastirmak demek birden fazla konu veya nesneyi ele alip eksi ve artilarindan soz etmek demektir. benim yaptigim sey ornek vermek. opengl es 3.0 tabi ki cok daha kaliteli gorsellere olanak saglasa da bunlarin tamamini sirf 3.0 destekliyor diye her donanim akici sekilde calistiramaz. bu yuzden 64 bit dandik bilgisayar ekran kartlarini ornek verdim.

3. oradaki video`yu izlememe gerek yok. galaxy s4 ve biraz zamanlar yeni olan ipad uzerinde bizzat oynadim. o oyunda fark goremediysen android cihazin eger gucluyse marketten doom3 calistirmaya yarayan apk indir ve doom3`u full ayarlarda calistir. ios veya android`de hangi oyun o seviyede grafik kalitesi sunuyor? demek ki olay sadece grafik kutuphanesi degilmis. ekran karti yeterince guclu olmadigi surece 10 yillik oyunun bile yaninda yaklasamayacaklar.
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congenial_boy 6 yıl
Boş bir haber ne kadar fark olabilir ki. Apple'ın ağzıyla konuşayım %8 daha hızlı , %5 daha net görüntü
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positroN 6 yıl
iphone 5s`teki gpu henuz resmi olarak dogrulanmadi ama anandtech`in detayli incelemesine gore cok buyuk ihtimalle powervr rogue serisi yeni bir gpu var. belki yeni gpu cok cok daha hizli olabilir fakat aradaki gorsel farklar ve opengl es 3.0 simdilik hikaye. sozde asphalt 8 android 4.3 sayesinde destekli cihazlarda opengl es 3.0 kullaniyor olmasina ragmen nedense oyun ios6 yuklu opengl es 2.0 kullanan ipad ve iphone`larda daha iyi grafiklere sahip. isteseler opengl es 2.0 ile super grafikler yaparlar da dahili hafizasi olmayan bant genisligi dusuk telefon gpu`suyla o is olmaz. masaustu pc`lerde dx 11.2 destekli 64 bit bellekli dandik ekran kartlari ne kadar dx 11.2 oyunlarini calistirirsa bunlar da o kadar opengl es 3.0`dan yararlanir.
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