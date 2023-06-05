Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    ChatGPT ilk kez bir akıllı telefona entegre ediliyor

    Infinix markasının satışa çıkacak olan Note 30 serisinin ChatGPT robotunu Folax dijital asistanına entegre edeceği iddia edildi. Böylece Infinix bir ilke imza atmış olacak.
    Oy Ver
    Infinix Note 30
    Son dönemin patlama yapan trendi yapay zekâ sohbet robotları artık akıllı telefonlara entegre ediliyor. Normalde uygulama olarak indirilebilen ChatGPT yakın zamanda ilk kez bir akıllı telefonda yer alacak.

    ChatGPT entegre akıllı telefon

    İddialara göre Infinix Note 30 serisi akıllı telefonlar entegre olarak ChatGPT sohbet robotunu bünyesinde barındıracak. Firmanın hali hazırda kullanımda olan Folax adındaki dijital asistanına ChatGPT robotunun entegre edileceği belirtiliyor.

    Folax asistanı orijinal ikonu ile bulunmaya devam edecek. Kullanıcı mikrofon tuşuna basılı tuttuğunda Folax devreye girecek ve ChatGPT tabanlı Bing arama motorunun sonuçlarına çok benzer sonuçlar üretecek.

    Entegrasyonun hem Infinix markasını hem de Folax dijital asistanını güçlendireceği ifade ediliyor. Zira henüz kendi dijital asistanına ChatGPT entegre etmiş bir akıllı telefon üreticisi mevcut değil. Bu sayede Siri gibi güçlü rakiplerin de karşısına çıkabilecek.

    Infinix Note 30 serisi akıllı telefonlar ülkemiz de dahil kısa süre içerisinde piyasaya çıkacak ancak hangi versiyonlarda ChatGPT entegre Folax dijital asistanın olacağı şimdilik bilinmiyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk ekransız dizüstü bilgisayarı: Spacetop

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Ekransız değil monitör panelsiz denebilir. Gözlerin ucuna dayamışsın ekranı nihayetinde (sağlığa etkisini zaten geçtik)

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    galericiler nasıl kredi çıkartıyor range rover 3.0 tdv6 motor ömrü dilde beyaz tabaka ve koku aksaray da yaşanır mı bimde çalışmak

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    8000 - 10.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A52
    Samsung Galaxy A52
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    6.000 TL Altındaki Laptoplar
    Casper Nirvana C370.4020-4D00X
    Casper Nirvana C370.4020-4D00X
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    AYKUT ELMAS-PLATINUM
    AYKUT ELMAS-PLATINUM
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız