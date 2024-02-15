Türkiye, Avrupa'nın füze savunma projesine katılacak: Peki detaylar neler?

Tam Boyutta Gör Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius'a göre Türkiye ve Yunanistan, Almanya liderliğindeki füze savunma projesine resmen katılacak. Türkiye ve Yunanistan’ın katılımıyla birlikte Avrupa Gökyüzü Kalkanı Girişimi’ne (European Sky Shield Initiative - ESSI) katılan ülke sayısı 21’e çıkmış olacak.

Türkiye, Avrupa füze savunma projesine katılıyor

Pistorius, bu açıklamayı Brüksel'de NATO'daki mevkidaşlarıyla yapacağı toplantı öncesinde gazetecilere verdiği demeçte aktardı. ESSI veya Avrupa Gökyüzü Kalkanı Girişimi ilk olarak Almanya Başbakanı Olaf Scholz tarafından Ağustos 2022'de duyurulmuştu. Ülkelerin ortaklaşa hava ve füze savunma sistemleri tedarik etmesini içeren bu projenin maliyet verimliliğini ve esnekliği arttırmak üzere tasarlandığı biliniyor.

Hem Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Dendias hem de Türk Savunma Bakanlığı’nın Perşembe günü (bugün) bir imza töreni yapılacağı Bloomberg tarafından aktarıldı.

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler'den açıklama

Bakan Yaşar Güler, düzenlenen imza töreninde şunları söyledi:

“Almanya’nın liderliğindeki bu girişim, müttefiklerin birlikte çalışabilirlik ve entegrasyonunu sağlarken, NATO’nun gerekliliklerinin yerine getirilmesi yolunda da önemli bir adımdır. Türkiye olarak geniş bir yelpazedeki millî imkânlarımızla bu girişime katkıda bulunmaya hazırız. Bu önemli girişimdeki koordinatör rolü için Almanya’ya teşekkürlerimi sunmak isterim. Kolektif savunma anlayışına hizmet eden bu girişimde sizlerle çalışmaktan memnuniyet duyacağız.”

Avrupa Gökyüzü Kalkanı Girişimi (ESSI) nedir?

Tam Boyutta Gör Avrupa Gökyüzü Kalkanı Girişimi (ESSI), anti-balistik füze kabiliyetini de içeren kara tabanlı entegre bir Avrupa hava savunma sistemi kurma projesidir. Projeye katılan tüm ülkeler aynı zamanda NATO üyesidir.

İlk kez Almanya Başbakanı Olaf Scholz tarafından Ağustos 2022'de duyurulan proje, esasında Rusya'nın Ukrayna altyapısına yönelik saldırıları sırasında ve Kaliningrad'da konuşlandırılan Rus 9K720 Iskander balistik füze sistemleri gibi tehditlere karşı ortaya atıldı.

Pyka, ABD Hava Kuvvetleri’ne ilk elektrikli uçağını teslim etti 20 sa. önce eklendi

Ekim 2022'de on beş Avrupa ülkesi (Belçika, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Finlandiya, Almanya, Macaristan, Letonya, Litvanya, Hollanda, Norveç, Slovakya, Slovenya, Romanya, Birleşik Krallık) Almanya'nın öncülüğündeki girişime katılmak üzere bir deklarasyon imzalamıştı. Girişim aynı zamanda NATO Entegre Hava Savunma Sistemini güçlendirmeyi amaçlıyor.

ESSI çok katmanlı bir savunma sistemi kullanacak. Hava savunma projesinde aşağıdaki sistemlerin kullanılması planlanıyor:

Orta menzil: IRIS-T SLM

Uzun menzilli: MIM-104 Patriot

Atmosfer dışı menzil: Arrow 3

Öte yandan Fransa, mevcut planlarda Avrupa dışı ekipman ve teknolojiye çok fazla güvenildiğini gerekçe göstererek girişime karşı çıkıyor. Fransa’ya göre bu sistem, ABD ve İsrail'de üretilen ekipmanlara güveniyor. Fransa, diğer Avrupa merkezli tekliflerin de değerlendirilmesi istiyor.

Güncelleme: Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler'in açıklamaları eklenerek içerik güncellenmiştir.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.