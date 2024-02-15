Türkiye, Avrupa'nın füze savunma projesine katılacak: Peki detaylar neler?

- Türkiye, Avrupa füze savunma projesine katılıyor
- Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler'den açıklama
- Avrupa Gökyüzü Kalkanı Girişimi (ESSI) nedir?
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Türkiye, Avrupa füze savunma projesine katılıyor
Pistorius, bu açıklamayı Brüksel'de NATO'daki mevkidaşlarıyla yapacağı toplantı öncesinde gazetecilere verdiği demeçte aktardı. ESSI veya Avrupa Gökyüzü Kalkanı Girişimi ilk olarak Almanya Başbakanı Olaf Scholz tarafından Ağustos 2022'de duyurulmuştu. Ülkelerin ortaklaşa hava ve füze savunma sistemleri tedarik etmesini içeren bu projenin maliyet verimliliğini ve esnekliği arttırmak üzere tasarlandığı biliniyor.
Hem Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Dendias hem de Türk Savunma Bakanlığı’nın Perşembe günü (bugün) bir imza töreni yapılacağı Bloomberg tarafından aktarıldı.
Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler'den açıklama
Bakan Yaşar Güler, düzenlenen imza töreninde şunları söyledi:
“Almanya’nın liderliğindeki bu girişim, müttefiklerin birlikte çalışabilirlik ve entegrasyonunu sağlarken, NATO’nun gerekliliklerinin yerine getirilmesi yolunda da önemli bir adımdır. Türkiye olarak geniş bir yelpazedeki millî imkânlarımızla bu girişime katkıda bulunmaya hazırız. Bu önemli girişimdeki koordinatör rolü için Almanya’ya teşekkürlerimi sunmak isterim. Kolektif savunma anlayışına hizmet eden bu girişimde sizlerle çalışmaktan memnuniyet duyacağız.”
Avrupa Gökyüzü Kalkanı Girişimi (ESSI) nedir?
İlk kez Almanya Başbakanı Olaf Scholz tarafından Ağustos 2022'de duyurulan proje, esasında Rusya'nın Ukrayna altyapısına yönelik saldırıları sırasında ve Kaliningrad'da konuşlandırılan Rus 9K720 Iskander balistik füze sistemleri gibi tehditlere karşı ortaya atıldı.
Ekim 2022'de on beş Avrupa ülkesi (Belçika, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Finlandiya, Almanya, Macaristan, Letonya, Litvanya, Hollanda, Norveç, Slovakya, Slovenya, Romanya, Birleşik Krallık) Almanya'nın öncülüğündeki girişime katılmak üzere bir deklarasyon imzalamıştı. Girişim aynı zamanda NATO Entegre Hava Savunma Sistemini güçlendirmeyi amaçlıyor.
ESSI çok katmanlı bir savunma sistemi kullanacak. Hava savunma projesinde aşağıdaki sistemlerin kullanılması planlanıyor:
- Orta menzil: IRIS-T SLM
- Uzun menzilli: MIM-104 Patriot
- Atmosfer dışı menzil: Arrow 3
Öte yandan Fransa, mevcut planlarda Avrupa dışı ekipman ve teknolojiye çok fazla güvenildiğini gerekçe göstererek girişime karşı çıkıyor. Fransa’ya göre bu sistem, ABD ve İsrail'de üretilen ekipmanlara güveniyor. Fransa, diğer Avrupa merkezli tekliflerin de değerlendirilmesi istiyor.
Güncelleme: Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler'in açıklamaları eklenerek içerik güncellenmiştir.Kaynakça https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-02-15/germany-says-turkey-and-greece-to-join-missile-defense-project https://en.wikipedia.org/wiki/European_Sky_Shield_Initiative Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.