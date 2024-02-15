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    Türkiye, Avrupa'nın füze savunma projesine katılacak: Peki detaylar neler?

    Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Türkiye ve Yunanistan’ın yürütülmekte olan füze savunma projesi Avrupa Gökyüzü Kalkanı Girişimi'ne (ESSI) katılacaklarını açıkladı.
    Türkiye, Avrupa'nın füze savunma projesine katılacak Tam Boyutta Gör
    Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius'a göre Türkiye ve Yunanistan, Almanya liderliğindeki füze savunma projesine resmen katılacak. Türkiye ve Yunanistan’ın katılımıyla birlikte Avrupa Gökyüzü Kalkanı Girişimi’ne (European Sky Shield Initiative - ESSI) katılan ülke sayısı 21’e çıkmış olacak.

    Türkiye, Avrupa füze savunma projesine katılıyor

    Pistorius, bu açıklamayı Brüksel'de NATO'daki mevkidaşlarıyla yapacağı toplantı öncesinde gazetecilere verdiği demeçte aktardı. ESSI veya Avrupa Gökyüzü Kalkanı Girişimi ilk olarak Almanya Başbakanı Olaf Scholz tarafından Ağustos 2022'de duyurulmuştu. Ülkelerin ortaklaşa hava ve füze savunma sistemleri tedarik etmesini içeren bu projenin maliyet verimliliğini ve esnekliği arttırmak üzere tasarlandığı biliniyor.

    Hem Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Dendias hem de Türk Savunma Bakanlığı’nın Perşembe günü (bugün) bir imza töreni yapılacağı Bloomberg tarafından aktarıldı.

    Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler'den açıklama

    Bakan Yaşar Güler, düzenlenen imza töreninde şunları söyledi:

    “Almanya’nın liderliğindeki bu girişim, müttefiklerin birlikte çalışabilirlik ve entegrasyonunu sağlarken, NATO’nun gerekliliklerinin yerine getirilmesi yolunda da önemli bir adımdır. Türkiye olarak geniş bir yelpazedeki millî imkânlarımızla bu girişime katkıda bulunmaya hazırız. Bu önemli girişimdeki koordinatör rolü için Almanya’ya teşekkürlerimi sunmak isterim. Kolektif savunma anlayışına hizmet eden bu girişimde sizlerle çalışmaktan memnuniyet duyacağız.”

    Avrupa Gökyüzü Kalkanı Girişimi (ESSI) nedir?

    Türkiye, Avrupa'nın füze savunma projesine katılacak Tam Boyutta Gör
    Avrupa Gökyüzü Kalkanı Girişimi (ESSI), anti-balistik füze kabiliyetini de içeren kara tabanlı entegre bir Avrupa hava savunma sistemi kurma projesidir. Projeye katılan tüm ülkeler aynı zamanda NATO üyesidir.

    İlk kez Almanya Başbakanı Olaf Scholz tarafından Ağustos 2022'de duyurulan proje, esasında Rusya'nın Ukrayna altyapısına yönelik saldırıları sırasında ve Kaliningrad'da konuşlandırılan Rus 9K720 Iskander balistik füze sistemleri gibi tehditlere karşı ortaya atıldı.

    Ekim 2022'de on beş Avrupa ülkesi (Belçika, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Finlandiya, Almanya, Macaristan, Letonya, Litvanya, Hollanda, Norveç, Slovakya, Slovenya, Romanya, Birleşik Krallık) Almanya'nın öncülüğündeki girişime katılmak üzere bir deklarasyon imzalamıştı. Girişim aynı zamanda NATO Entegre Hava Savunma Sistemini güçlendirmeyi amaçlıyor.

    ESSI çok katmanlı bir savunma sistemi kullanacak. Hava savunma projesinde aşağıdaki sistemlerin kullanılması planlanıyor:

    • Orta menzil: IRIS-T SLM
    • Uzun menzilli: MIM-104 Patriot
    • Atmosfer dışı menzil: Arrow 3

    Öte yandan Fransa, mevcut planlarda Avrupa dışı ekipman ve teknolojiye çok fazla güvenildiğini gerekçe göstererek girişime karşı çıkıyor. Fransa’ya göre bu sistem, ABD ve İsrail'de üretilen ekipmanlara güveniyor. Fransa, diğer Avrupa merkezli tekliflerin de değerlendirilmesi istiyor.

    Güncelleme: Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler'in açıklamaları eklenerek içerik güncellenmiştir.

    Kaynakça https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-02-15/germany-says-turkey-and-greece-to-join-missile-defense-project https://en.wikipedia.org/wiki/European_Sky_Shield_Initiative
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    derbentkoylu 3 gün önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 3 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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