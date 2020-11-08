İngiliz lüks otomobil üreticisi Bentley Motors, 2030 itibariyle karbon nötr olacak

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1998 yılından itibaren Volkswagen Group çatışı altında faaliyetlerine devam eden İngiliz Bentley Motors, lüks otomobil pazarında sürdürülebilirliği ön planda tutacağı Beyond100 adını verdiği projeyi duyurdu. Şirket, iş modelini tamamen değiştireceğini belirttiği projede 2030 yılı itibariyle karbon nötr olmayı hedefliyor.

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Bentley, 2023 yılı itibariyle satışta olan tüm araçların ilk etapta plug-in hybrid modellerinin de müşterilerin beğenisine sunulacağını ve 2025 yılında ise ilk tam elektrikli otomobil modelini piyasaya süreceğini belirtiyor. Şirket, 2026 yılı itibariyle plug-in hybrid ve tam elektrikli araçlara odaklanırken takvimler 2030 yılı gösterdiğinde içten yanmalı motor teknolojisi terkedilerek sadece elektrikli otomobil üretimine odaklanılacak.

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Ortaya konan vaatler, Bentley’nin karbon nötr olmak için attığı adımların ilki değil Geçtiğimiz yıl şirketin İngiltere’deki üretim tesisi, ülkedeki ilk karbon nötr lüks otomobil fabrikası olarak tescillenmişti. Bentley, bu konudaki kararlılığını perçinlemek adına bundan sonra üreteceği araçlarda tamamen sürdürülebilir kaynaklardan elde edilen parçalar kullanacağını da duyurdu.

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Şirketin aldığı kararla ilgili açıklama yapan Bentley Motors CEO’su Adrian Hallmark, önümüzdeki 10 yıl içinde 100 yıllık lüks otomobil şirketinin yeni, sürdürülebilir ve lüks için tamamıyla etik bir role bürüneceğini ifade etti.

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