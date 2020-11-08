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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    İngiliz lüks otomobil üreticisi Bentley Motors, 2030 itibariyle karbon nötr olacak

    İngiliz Bentley Motors, 2030 yılında karbon nötr olmayı planlıyor. Şirket bu tarih itibariyle sadece elektrikli otomobil üretecek.
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    Otomobil Teknolojileri
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    Gökhan G.
    Editör
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    İngiliz lüks otomobil üreticisi Bentley Motors, 2030 itibariyle karbon nötr olacak
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    1998 yılından itibaren Volkswagen Group çatışı altında faaliyetlerine devam eden İngiliz Bentley Motors, lüks otomobil pazarında sürdürülebilirliği ön planda tutacağı Beyond100 adını verdiği projeyi duyurdu. Şirket, iş modelini tamamen değiştireceğini belirttiği projede 2030 yılı itibariyle karbon nötr olmayı hedefliyor.

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    Bentley, 2023 yılı itibariyle satışta olan tüm araçların ilk etapta plug-in hybrid modellerinin de müşterilerin beğenisine sunulacağını ve 2025 yılında ise ilk tam elektrikli otomobil modelini piyasaya süreceğini belirtiyor. Şirket, 2026 yılı itibariyle plug-in hybrid ve tam elektrikli araçlara odaklanırken takvimler 2030 yılı gösterdiğinde içten yanmalı motor teknolojisi terkedilerek sadece elektrikli otomobil üretimine odaklanılacak.

    Ayrıca Bkz. "Çinli Kandi K27, 8 bin dolarlık fiyatıyla Kaliforniya'daki en ucuz elektrikli araç olacak"

    Ortaya konan vaatler, Bentley’nin karbon nötr olmak için attığı adımların ilki değil Geçtiğimiz yıl şirketin İngiltere’deki üretim tesisi, ülkedeki ilk karbon nötr lüks otomobil fabrikası olarak tescillenmişti. Bentley, bu konudaki kararlılığını perçinlemek adına bundan sonra üreteceği araçlarda tamamen sürdürülebilir kaynaklardan elde edilen parçalar kullanacağını da duyurdu.  

    İngiliz lüks otomobil üreticisi Bentley Motors, 2030 itibariyle karbon nötr olacak
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    Şirketin aldığı kararla ilgili açıklama yapan Bentley Motors CEO’su Adrian Hallmark, önümüzdeki 10 yıl içinde 100 yıllık lüks otomobil şirketinin yeni, sürdürülebilir ve lüks için tamamıyla etik bir role bürüneceğini ifade etti.



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    Rolls-Royce’tan en hızlı elektrikli uçak adayı: ACCEL

    ilkerinanç

    Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.

    45 dakika önce
    gun

    Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.

    1 saat önce
    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    cand. 4 gün ( Mesaj Silindi )
    İsterse nükleerle çalışsın alamiyik napak
    Yanıtla +1
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    Ara-sıra (Adımımı ) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Bentley kafayı yemiş.
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