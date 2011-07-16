İngilizlerden 1 milyon ARM işlemci çekirdeğine sahip beyin simülatörü

İngiltere'nin önde gelen üniversiteleri, bir milyon ARM işlemci çekirdeğinden oluşan yeni bir süperbilgisayar ile insan beynini simüle etmeyi ve bu sayede bugün hala gizemini koruyan beynin bilgi-işlem yeteneklerine dair çeşitli detaylara ulaşmayı hedefliyorlar. Manchester, Southampton, Cambridge ve Sheffield Üniversiteleri tarafından yürütülen hükümet destekli proje kapsamında oluşturulan SpiNNaker (Spiking Neural Network architecture) isimli ileri seviyede paralelleştirilmiş bilgisayar, fonksiyonalite testlerini geçerek çalışmaya başladı.

Beyin fonksiyonları ve mimarisi üzerine çalışan aynı zamanda ARM mimarisinin atası diyebileceğimiz Acorn RISC Machine işlemcisinin tasarımcıları arasında yer alan Profesör Steve Furber'ın öncülük ettiği proje kapsamında, beyni simüle edecek bilgisayar için özel işlemci geliştirildi. Özel silikon zarlarında, eski mimariyi temel alan 18 ARM çekirdeğine ve gerekli diğer komponentlere yer verilirken, işlemcilerin üretimi Tayvanlı UMC firmasının tesislerinde 130nm fabrikasyon süreciyle gerçekleştirildi. Bu tasarımda her zar 100 milyon transistör ve tüm zara dağıtılan 55x 32Kb SRAM bloklarından oluşuyor.

İnsan beyninde 1000 trilyon bağlantıya sahip 100 milyar nöron yani sinir hücresi bulunuyor. Manchester Üniversitesi tarafından geliştirilen özelleştirilmiş 1 milyon ARM işlemci çekirdeğinin güç verdiği yeni süperbilgisayar ile insan beyninin %1'inin modellenmesi hedefleniyor. Bilgiyi analog elektriksel spayklar halinde ileten nöronlar, süper bilgisayar tarafından betimlemeli data paketleri halinde modellenecek. Bu spaykların nöronal işlemleri, ARM işlemcileri üzerinde yukarıda belirttiğimiz gibi modeller veya sanal nöronlar şeklinde simüle edilecek. Kullanılan mimari ve paketlenmiş dijital veri ile SpiNNaker sisteminin, spaykları çok daha az fiziksel bağlantı ile beynin hızında aktarabileceği belirtiliyor.

Profesör Furber açıklamasında; "Beynin bilgi-işlem sistemi olarak nasıl çalıştığını bilmiyoruz ancak bunu ortaya çıkarmamız gerekiyor. Umuyoruz ki yeni makinemiz, bunu anlayabilmemiz için büyük bir ilerlemeyi mümkün kılacak. Şu anda küçük bazı simülasyonlar çalıştırıyoruz ve önümüzdeki 18 ay içerisinde bunu arttıracağız." dedi. Bilimadamları için insan beyni en gizemli konular arasında yer alıyor ve dünya genelinde binlerce akademisyen beynin çalışma mantığı üzerine çeşitli projeler yürütüyor. Tüm bu gayretler içerisinde İngilizlerin yeni süperbilgisayarının bu çalışmalara ne derece katkı yapacağını ise bekleyip göreceğiz.