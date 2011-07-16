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İngilizlerden 1 milyon ARM işlemci çekirdeğine sahip beyin simülatörü

7 yıl
7,8b
1
62
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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İngiltere'nin önde gelen üniversiteleri, bir milyon ARM işlemci çekirdeğinden oluşan yeni bir süperbilgisayar ile insan beynini simüle etmeyi ve bu sayede bugün hala gizemini koruyan beynin bilgi-işlem yeteneklerine dair çeşitli detaylara ulaşmayı hedefliyorlar. Manchester, Southampton, Cambridge ve Sheffield Üniversiteleri tarafından yürütülen hükümet destekli proje kapsamında oluşturulan SpiNNaker (Spiking Neural Network architecture) isimli ileri seviyede paralelleştirilmiş bilgisayar, fonksiyonalite testlerini geçerek  çalışmaya başladı.
İngilizlerden 1 milyon ARM işlemci çekirdeğine sahip beyin simülatörü
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Beyin fonksiyonları ve mimarisi üzerine çalışan aynı zamanda ARM mimarisinin atası diyebileceğimiz Acorn RISC Machine işlemcisinin tasarımcıları arasında yer alan Profesör Steve Furber'ın öncülük ettiği proje kapsamında, beyni simüle edecek bilgisayar için özel işlemci geliştirildi. Özel silikon zarlarında, eski mimariyi temel alan 18 ARM çekirdeğine ve gerekli diğer komponentlere yer verilirken, işlemcilerin üretimi Tayvanlı UMC firmasının tesislerinde 130nm fabrikasyon süreciyle gerçekleştirildi. Bu tasarımda her zar 100 milyon transistör ve tüm zara dağıtılan 55x 32Kb SRAM bloklarından oluşuyor.
İngilizlerden 1 milyon ARM işlemci çekirdeğine sahip beyin simülatörü
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İnsan beyninde 1000 trilyon bağlantıya sahip 100 milyar nöron yani sinir hücresi bulunuyor. Manchester Üniversitesi tarafından geliştirilen özelleştirilmiş 1 milyon ARM işlemci çekirdeğinin güç verdiği yeni süperbilgisayar ile  insan beyninin %1'inin modellenmesi hedefleniyor. Bilgiyi analog elektriksel spayklar halinde ileten nöronlar, süper bilgisayar tarafından betimlemeli data paketleri halinde modellenecek.  Bu spaykların nöronal işlemleri, ARM işlemcileri üzerinde yukarıda belirttiğimiz gibi modeller veya sanal nöronlar şeklinde simüle edilecek. Kullanılan mimari  ve paketlenmiş dijital veri ile SpiNNaker sisteminin, spaykları çok daha az fiziksel bağlantı ile beynin hızında aktarabileceği belirtiliyor.
İngilizlerden 1 milyon ARM işlemci çekirdeğine sahip beyin simülatörü
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Profesör Furber açıklamasında; "Beynin bilgi-işlem sistemi olarak nasıl çalıştığını bilmiyoruz ancak bunu ortaya çıkarmamız gerekiyor. Umuyoruz ki yeni makinemiz, bunu anlayabilmemiz için büyük bir ilerlemeyi mümkün kılacak. Şu anda küçük bazı simülasyonlar çalıştırıyoruz ve önümüzdeki 18 ay içerisinde bunu arttıracağız." dedi. Bilimadamları için insan beyni en gizemli konular arasında yer alıyor ve dünya genelinde binlerce akademisyen beynin çalışma mantığı üzerine çeşitli projeler yürütüyor. Tüm bu gayretler içerisinde İngilizlerin yeni süperbilgisayarının bu çalışmalara ne derece katkı yapacağını ise bekleyip göreceğiz.   

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JohnLord 7 yıl en beğenilen
bir insan 700 tl ye çalışıyor bu işlemciler adeti 2000 tl adaletmi lan bu :(
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feelsgoodman 7 yıl 4Crumby
4Crumby

burak_5866

insanlar zamanla ışık hızına ulaşmaya çalışacak.ölüme çare bulmaya çalışacaklar.ama bunarlın hepsi kıyamet alametidir bence.


donanım haber imam dolmuş.


İmamlık utanılacak birşeymi de böyle aşağılayıcı şekilde yorum yazıyorsunuz? Ayıp..
4Crumbyburak_5866insanlar zamanla ışık hızına ulaşmaya çalışacak.ölüme çare bulmaya çalışacaklar.ama bunarlın...
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mav1li 7 yıl
Skynet yükseliyor!!!
1 Yanıt Yanıtla +6
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yesil1026 7 yıl
bilimsel olarak güzel gelişmeler. ancak insan beyni ile bir bilgisayarın çalışma prensibi tamamen aynı değil. benzer yönler var ama temelde farklı. programlamadan bilebiliriz mesela. bilgisayar programları parametrik çalışır, ancak insan beyni tamamen öyle değil. bu şekilde belli bir miktarı çözülmüş olsa da beynin, daha çok uzun yol var. Mesela, günümüzde işlem gücü çok yüksek bilgisayarlar olmasına rağmen özellikle "natural language processing" ve "computer vision" konularında bilgisayarlar insanın yanına yaklaşamıyorlar. Belki bunlardan sonra Skynet olabilir. Terminator 2'deki gibi kırmızı görüş ekranında nesneleri ayırt edebilen robotlar hala çok uzak.
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AMERICAN 7 yıl
DH'ye sert bi temizlik lazım.Hafız temizliği.:DbURADA BİTTİ.
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AMERICAN 7 yıl
ForqottenHopes
4Crumby
burak_5866 insanlar zamanla ışık hızına ulaşmaya çalışacak.ölüme çare bulmaya çalışacaklar.ama bunarlın hepsi kıyamet alametidir bence.
donanım haber imam dolmuş.
İmamlık utanılacak birşeymi de böyle aşağılayıcı şekilde yorum yazıyorsunuz? Ayıp..


BİLİM VE TEKNOLOJİYE BU ŞEKİLDE YAKLAŞAN 'İMAMLAR' AŞAĞILAMAK AZ BİLE.Hemen avukatlığa soyunmayınız.Not:Kıyamet kopsa da kurtulsak şu tiplerden:DBiz de gideriz ama olsun,yanımıza bi çöp götürmüş oluruz:D
Başlatmayın İMAMINIZA:D
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Ethnicity 7 yıl
Bu makina %1 bile insan beyni gibi hareket edicekse önce kararlarını kendi vermesi lazım...Tabi bu karar verme yazılımını insanlar yapacağı için(yani makinanın ne yapacağını yine insanlar belirleyecek),böylece bu tezde çürütülmüş oluyor..
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ssbrutality 7 yıl
umutarslan.com
crysis açar mı diye kim yazacak :D

SÜPER YA...KOPTUM YA LA HAFIZ.
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BarGoS 7 yıl
yine bizim gibi bir milletten beklenecek yorumlar almış başını. yok kıyametmiş yok bilmem ne. ya arkadaşlar artık din ile bilimi ayırın lütfen elin gevuru dedikleriniz bizden uçuk bir ara öndeler. biz müslümanız herşey kuran da yazıyor diyoruz ama hep laf. nerde icraat ? aziz nesinin bir belgeselinde sölediği gibi. o gevur dedikleriniz olmasaydı hasta oldugunuzda ilaç yerine koca karı ilaçlarını içmeye devam ederdiniz.
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born2bemad 7 yıl
Şimdi bana şakirt diyenler olacak ama ben yine de bu yorumu yazacam. İsterse bütün silikon vadisini bu işe adasınlar, yaradanın bir et parçasına verdiği bu işlevi biraz zor çözerler. Diyorlarki insan, beyninin yüzde bilmem kaçını kullanıyormuş. Kullanabildiği yüzdeyle nelere kadir görüyoruz. Kurban olduğum o limitörü kaldırıp %100 kapasite vermiyorsa bir sebebi var.
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yimmasabi 7 yıl
Arkadaslar bunlar gosteri amacli yanlis isler. Bu tip islemciler ile simulasyon olmaz. Zaten bunun benzerini IBM yapti. Bunlar show amacli seyler. Insan beyni maketinin orada isi ne ? Konuya ilgi duyanlar bana PM/e-mail atsin :D
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LORDTEK 7 yıl
Hey dostum c'mon aq man.
İnsan yapımı bir şeyin insan gibi akıllı olması mümkün değildir.
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Legolas Greenleaf 7 yıl
Bakalım ne olacak ya yüzde 1 de olsa insan beyninin sümilatörleştirilmesi çok onemli bir gelişme duruyor.
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cgdincer 7 yıl
işlem gücü açısından sorun yok. önemli olan kendi idaresine sahip bir program yazabilmek. yani içgüdüsel önceden yazılmış programın haricinde kendi kendine işlevsel program yazıp bunu kullabilen bir zeka. Hayvanla insan ayrımı. Mümkün olabilirmi evet olabilecektir düşünebiliyorsak gerçekteştirebilmekte olası. 5 duyu yardımıyla bunları karıştırıp kendi işlevsel hafızasını yaratabilir.
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