Avrupa Birliği, Arm ve Nvidia tabanlı ilk ExaFlop süper bilgisayarını tanıttı

ARM, süper bilgisayar sektörünün en öncülerinden değil, zaten bunu ilk on süper bilgisayardan yalnızca birinde ARM’ı görmemizden anlıyoruz. Ancak ARM ve Nvidia tabanlı AB’nin süper bilgisayarı bu yolda bir tercihte bulunmuş durumda. Öte yandan AB’nin JUPITER süper bilgisayarı içinde bulunan SiPearl'ün Rhea işlemcisi ile endüstrinin en güçlü çözümlerinden birisi olacak.
JUPITER exaFLOP süper bilgisayarının ortaya çıkışı, AB'nin küresel teknoloji endüstrisinde "bağımsız" bir oyuncu olma çabasının bir göstergesi konumunda. Süper bilgisayarın Rhea işlemcileri kullanmasının tek nedeni de bu, çünkü bu işlemciler "kurum içi" bir ürün ve tamamen kendi kendine yetme yolunda atılmış bir adım. JUPITER’in yanı sıra AB, 2025 yılına kadar hazır ve çalışır durumda olması beklenen Fransa merkezli ikinci exascale süper bilgisayarı üzerinde de çalışıyor.
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.