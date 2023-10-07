Avrupa Birliği, Arm ve Nvidia tabanlı ilk ExaFlop süper bilgisayarını tanıttı

Tam Boyutta Gör Avrupa Birliği’nin (AB) ilk exaFLOP süper bilgisayarı ARM ve Nvidia’nın ilgili mimarilerine sahip olacak ve bölgedeki yapay zeka gelişmelerinde bir dönüm noktası olacak. JUPITER adlı süper bilgisayarın toplam bütçesi 273 milyon Avro. Projenin geliştirilmesi Avrupa Yüksek Performanslı Hesaplama Ortak Girişimi ile Eviden ve ParTec'ten oluşan bir grup teknoloji firması tarafından yürütülüyor.

AB, ilk ExaFlop süper bilgisayarını sergiledi

ARM, süper bilgisayar sektörünün en öncülerinden değil, zaten bunu ilk on süper bilgisayardan yalnızca birinde ARM’ı görmemizden anlıyoruz. Ancak ARM ve Nvidia tabanlı AB’nin süper bilgisayarı bu yolda bir tercihte bulunmuş durumda. Öte yandan AB’nin JUPITER süper bilgisayarı içinde bulunan SiPearl'ün Rhea işlemcisi ile endüstrinin en güçlü çözümlerinden birisi olacak.

Tam Boyutta Gör Teknik özelliklere bakıldığında, ilgili petaflop değerleri gibi aşina olduğumuz sayılar açıklanmış değil ancak JUPITER’in en son teknolojiyle dolu olduğunu biliyoruz. SiPearl'ün ARM tabanlı işlemcisi, Neoverse V1 CPU'lardan oluşan bir "yığın" olarak kullanılıyor. Performans rakamları henüz açıklanmadı fakat Neoverse N1 CPU'lar üst düzey bilgi işlem performansı sunmak için fazlasıyla yeterli. Yerleşik grafik özelliklerine geçecek olursak JUPITER, sektörde oldukça talep gören bir ürün olan Nvidia’nın H100'lerine sahip olacak. H100'lerden pek fazla söz etmemize gerek yok zira endüstride, deyim yerindeyse “peynir ekmek gibi” sattığını rahatlıkla söyleyebiliriz.

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JUPITER exaFLOP süper bilgisayarının ortaya çıkışı, AB'nin küresel teknoloji endüstrisinde "bağımsız" bir oyuncu olma çabasının bir göstergesi konumunda. Süper bilgisayarın Rhea işlemcileri kullanmasının tek nedeni de bu, çünkü bu işlemciler "kurum içi" bir ürün ve tamamen kendi kendine yetme yolunda atılmış bir adım. JUPITER’in yanı sıra AB, 2025 yılına kadar hazır ve çalışır durumda olması beklenen Fransa merkezli ikinci exascale süper bilgisayarı üzerinde de çalışıyor.

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Avrupa Birliği, ilk ExaFlop süper bilgisayarını tanıttı