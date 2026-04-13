    Xiaomi SU7 rekorla başladı: Satış rakamları paylaşıldı

    Xiaomi'nin elektrikli sedan modeli SU7, yüksek sipariş rakamlarına ek olarak satış performansıyla da dikkat çekmeye devam ediyor. Siparişler patladı, satışlar hızlandı.

    Xiaomi SU7 rekorla başladı: Satış rakamları paylaşıldı Tam Boyutta Gör
    Elektrikli otomobil pazarında konumunu hızla güçlendiren Xiaomi, SU7 modeliyle bu başarıyı katlamaya devam ediyor. Daha önce yenilenen SU7, satışa sunulduktan yalnızca 34 dakika içinde 15 bin sipariş alarak önemli bir başlangıç yapmıştı. Paylaşılan son veriler ise bu talebin satışlara da yansıdığını gösteriyor.

    SU7 satışları beklentileri aştı

    Şirketin açıkladığı verilere göre Xiaomi, Mart ayında toplam 21.440 elektrikli araç teslimatı gerçekleştirdi. Bu rakam bir önceki aya göre sınırlı bir artışa işaret etse de, asıl dikkat çeken detay SU7 modelinin performansı oldu. 19 Mart'ta tanıtılan yeni nesil SU7, ayın son günlerine kadar geçen kısa sürede 7.882 adet teslimat rakamına ulaştı.

    Öte yandan şirketin SUV modeli YU7 halen toplam satışların büyük bölümünü oluşturuyor. Mart ayında 13 binden fazla teslimatla satışların yaklaşık yüzde 60'tan fazlasını sırtlayan model, buna rağmen önceki aya göre düşüş yaşamış durumda. SU7 tarafındaki talep ise yalnızca teslimat rakamlarıyla sınırlı değil. Şirket CEO'su Lei Jun’un paylaştığı bilgilere göre model için 40 binin üzerinde kesinleşmiş sipariş bulunuyor.

    Bu da önümüzdeki aylarda üretim kapasitesinin yoğun şekilde kullanılacağını ve teslimatların hız kesmeden devam edeceğini gösteriyor. Fiyat/performans dengesi de SU7'nin başarısındaki önemli faktörlerden biri. 219.900 yuan seviyesinden başlayan fiyatlar, aracı doğrudan premium segmentteki rakiplerine karşı güçlü bir alternatif sunuyor.

    Genel tabloya bakıldığında Xiaomi 2025 yılında 400 binden fazla araç teslimatı gerçekleştirirken, 2026 hedefini 550 bin seviyesine çıkarmış durumda. Bu hedefe ulaşılmasında  ise SU7'nin yakaladığı ivme kritik rol oynayacak.

