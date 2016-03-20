İngiltere semalarını aydınlatan dev meteorun muhteşem görüntüleri

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Geçtiğimiz Perşembe günü İngiltere'nin gökyüzünü aydınlatan dev meteor parlaklığıyla görenleri hayran bırakmıştı. UK Meteor Observation Network da(UKMON) daha sonra bu meteorun İngiltere'den gözlemlenebilenler arasında en parlağı olduğunu açıkladı.İlk kez UKMON tarafından 17 Mart gecesi İngiltere saatiyle 3.16'da görülen meteora yeşil-mavi görüntüsü ve 17 Mart'ın Aziz Patrik Günü olması nedeniyle "St Patrick's Day Meteor" ismi verildi. Meteorun tam olarak ne kadar ufaldığı ve hangi bölgeye indiğiyse henüz netlik kazanmadı.UKMON'un açıkladığı ilk verilere göre meteorun parlaklığı -7 kadrindeydi. Bu rakam patlamalar sırasında -14'e kadar çıktı. Aynı alanda dolunay durumundaki Ay 12.5, hilal durumundaki Ay ise -6 kadre sahip. İngiliz Astronomi Topluluğu'ndan John Mason Aziz Patrik Günü Meteoru'nu "olağanüstü" olarak tanımlarken yüksek parlaklığı nedeniyle bir akanyıldız(ateş topu) olarak nitelendirilebileceğini belirtti.Meteorların çok nadiren bir ateş topu seviyesine ulaşabilmeleri nedeniyle St Patrick's Day Meteor'unun da özel bir yeri var. Jüpiter ve Mars arasındaki asteroit kuşağından geldiği düşünülen meteorun yeşil alevlere bürünmesinin nedeni içinse uzmanlar yüksek miktardaki magnezyuma işaret ediyorlar.