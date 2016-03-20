İngiltere semalarını aydınlatan dev meteorun muhteşem görüntüleri

Geçtiğimiz Perşembe günü İngiltere'nin gökyüzünü aydınlatan dev meteor parlaklığıyla görenleri hayran bırakmıştı. UK Meteor Observation Network da(UKMON) daha sonra bu meteorun İngiltere'den gözlemlenebilenler arasında en parlağı olduğunu açıkladı.
İlk kez UKMON tarafından 17 Mart gecesi İngiltere saatiyle 3.16'da görülen meteora yeşil-mavi görüntüsü ve 17 Mart'ın Aziz Patrik Günü olması nedeniyle "St Patrick's Day Meteor" ismi verildi. Meteorun tam olarak ne kadar ufaldığı ve hangi bölgeye indiğiyse henüz netlik kazanmadı.
Ayrıca Bkz. "Güneş tutulmasının uçaktan çekilmiş muhteşem görüntüleri"
UKMON'un açıkladığı ilk verilere göre meteorun parlaklığı -7 kadrindeydi. Bu rakam patlamalar sırasında -14'e kadar çıktı. Aynı alanda dolunay durumundaki Ay 12.5, hilal durumundaki Ay ise -6 kadre sahip. İngiliz Astronomi Topluluğu'ndan John Mason Aziz Patrik Günü Meteoru'nu "olağanüstü" olarak tanımlarken yüksek parlaklığı nedeniyle bir akanyıldız(ateş topu) olarak nitelendirilebileceğini belirtti.
Meteorların çok nadiren bir ateş topu seviyesine ulaşabilmeleri nedeniyle St Patrick's Day Meteor'unun da özel bir yeri var. Jüpiter ve Mars arasındaki asteroit kuşağından geldiği düşünülen meteorun yeşil alevlere bürünmesinin nedeni içinse uzmanlar yüksek miktardaki magnezyuma işaret ediyorlar.
İlk kez UKMON tarafından 17 Mart gecesi İngiltere saatiyle 3.16'da görülen meteora yeşil-mavi görüntüsü ve 17 Mart'ın Aziz Patrik Günü olması nedeniyle "St Patrick's Day Meteor" ismi verildi. Meteorun tam olarak ne kadar ufaldığı ve hangi bölgeye indiğiyse henüz netlik kazanmadı.
Ayrıca Bkz. "Güneş tutulmasının uçaktan çekilmiş muhteşem görüntüleri"
UKMON'un açıkladığı ilk verilere göre meteorun parlaklığı -7 kadrindeydi. Bu rakam patlamalar sırasında -14'e kadar çıktı. Aynı alanda dolunay durumundaki Ay 12.5, hilal durumundaki Ay ise -6 kadre sahip. İngiliz Astronomi Topluluğu'ndan John Mason Aziz Patrik Günü Meteoru'nu "olağanüstü" olarak tanımlarken yüksek parlaklığı nedeniyle bir akanyıldız(ateş topu) olarak nitelendirilebileceğini belirtti.
Meteorların çok nadiren bir ateş topu seviyesine ulaşabilmeleri nedeniyle St Patrick's Day Meteor'unun da özel bir yeri var. Jüpiter ve Mars arasındaki asteroit kuşağından geldiği düşünülen meteorun yeşil alevlere bürünmesinin nedeni içinse uzmanlar yüksek miktardaki magnezyuma işaret ediyorlar.
http://www.techtimes.com/articles/142142/20160319/massive-meteor-blazes-across-uk-skies-on-st-patricks-day.htm Yorum Yaz Paylaş Tweetle
HİÇ ŞAŞIRMIYORUM GRAM KIZMIYORUM
Münafıklar, kalplerinde olanı kendilerine açıkça haber verecek bir surenin tepelerine indirilmesinden çekiniyorlar De ki: “Siz alay edin bakalım! Şüphesiz Allah çekindiğinizi açığa çıkarandır. And olsun onlara soracak olsan elbette şöyle diyeceklerdir: “Biz sadece şakalaşıp eğleniyorduk.” De ki: Allah ile, O’nun ayetleri ile ve Rasulü ile mi alay ediyordunuz? Özür dilemeyin. Siz iman ettikten sonra gerçekten kafir oldunuz. içinizden bir gurubu affetsek bile, günahkar kimseler oldukları için diğer gurubu azaplandıracağız. ” (Tevbe 64-66)