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İngiltere semalarını aydınlatan dev meteorun muhteşem görüntüleri

17 Mart gecesi İngiltere semalarında gözlemlenen meteor parlaklığıyla dikkat çekti. Parlaklık seviyesi patlamalar sırasında -14 kadre ulaşan meteorun muhteşem görüntüleri haberimizde.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
4,4b
1
23
Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Geçtiğimiz Perşembe günü İngiltere'nin gökyüzünü aydınlatan dev meteor parlaklığıyla görenleri hayran bırakmıştı. UK Meteor Observation Network da(UKMON) daha sonra bu meteorun İngiltere'den gözlemlenebilenler arasında en parlağı olduğunu açıkladı.

İlk kez UKMON tarafından 17 Mart gecesi İngiltere saatiyle 3.16'da görülen meteora yeşil-mavi görüntüsü ve 17 Mart'ın Aziz Patrik Günü olması nedeniyle "St Patrick's Day Meteor" ismi verildi. Meteorun tam olarak ne kadar ufaldığı ve hangi bölgeye indiğiyse henüz netlik kazanmadı.
Ayrıca Bkz. "Güneş tutulmasının uçaktan çekilmiş muhteşem görüntüleri"
UKMON'un açıkladığı ilk verilere göre meteorun parlaklığı -7 kadrindeydi. Bu rakam patlamalar sırasında -14'e kadar çıktı. Aynı alanda dolunay durumundaki Ay 12.5, hilal durumundaki Ay ise -6 kadre sahip. İngiliz Astronomi Topluluğu'ndan John Mason Aziz Patrik Günü Meteoru'nu "olağanüstü" olarak tanımlarken yüksek parlaklığı nedeniyle bir akanyıldız(ateş topu) olarak nitelendirilebileceğini belirtti.

Meteorların çok nadiren bir ateş topu seviyesine ulaşabilmeleri nedeniyle St Patrick's Day Meteor'unun da özel bir yeri var. Jüpiter ve Mars arasındaki asteroit kuşağından geldiği düşünülen meteorun yeşil alevlere bürünmesinin nedeni içinse uzmanlar yüksek miktardaki magnezyuma işaret ediyorlar.
 

http://www.techtimes.com/articles/142142/20160319/massive-meteor-blazes-across-uk-skies-on-st-patricks-day.htm Yorum Yaz
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IhtiyarDelikanli 3 yıl en beğenilen
bunlar kulak hırsızlığı yapan şeytanlara atılan taşlar kuranda yazıyor Allahualem
3 Yanıt Yanıtla +23
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seker1adam 3 yıl IhtiyarDelikanli
IhtiyarDelikanli
bunlar kulak hırsızlığı yapan şeytanlara atılan taşlar kuranda yazıyor Allahualem

HİÇ ŞAŞIRMIYORUM GRAM KIZMIYORUM

Münafıklar, kalplerinde olanı kendilerine açıkça haber verecek bir surenin tepelerine indirilmesinden çekiniyorlar De ki: “Siz alay edin bakalım! Şüphesiz Allah çekindiğinizi açığa çıkarandır. And olsun onlara soracak olsan elbette şöyle diyeceklerdir: “Biz sadece şakalaşıp eğleniyorduk.” De ki: Allah ile, O’nun ayetleri ile ve Rasulü ile mi alay ediyordunuz? Özür dilemeyin. Siz iman ettikten sonra gerçekten kafir oldunuz. içinizden bir gurubu affetsek bile, günahkar kimseler oldukları için diğer gurubu azaplandıracağız. ” (Tevbe 64-66)
IhtiyarDelikanlibunlar kulak hırsızlığı yapan şeytanlara atılan taşlar kuranda yazıyor AllahualemHİÇ ŞAŞIRMIYORUM GRAM KIZMIYO...
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1 Yanıt Yanıtla +17
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darkdiva 3 yıl
Göktaşı konusunun altında cin muhabbetini de ancak bizim millet yapar zaten :)
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DH Misafiri 3 yıl
Johannes Kepler
Birilerinin tanrısı kızmış sanırım

Tesadüfler meteorun dünyaya düşmesini engelledi sanırım.
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FerdosParadise 3 yıl
” De ki: Allah ile, O’nun ayetleri ile ve Rasulü ile mi alay ediyordunuz? Özür dilemeyin. Siz iman ettikten sonra gerçekten kafir oldunuz. içinizden bir gurubu affetsek bile, günahkar kimseler oldukları için diğer gurubu azaplandıracağız. ”
(Tevbe 64-66)
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Aimstein 3 yıl
Birilerinin tanrısı kızmış sanırım
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kadirirdem 3 yıl
Valla dünyanın sonuna galiba yaklaşıyoruz....
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Akstrev 3 yıl
Güzel bir gök olayı olmuş. Bizimkiler ateist ve az dinini bilenler saldırı ve savunma pozisyonu almış. Haklı olan islam da, burada savunan da haksız, savunulan da. Zira, iki taraf da cahil.
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Kasatka 3 yıl
Yunan mitelojisi olsa oyle hoşunuza gider demi.Boyle koyunun kavali dilemesi gibi dinler durursunuz. Inanirsiniz da..
Ama su dunyanin zeresine bile bakildiginda o zerrenin atomun bile beni biri dizayn etti (Allah CC) haykirisina gericilik diyip keser atarsiniz. Devam edin inkâra ancak sunu da bilin KI :
Allah CC vardir.Tektir ve yukarda ki gibi düşünenlere sozum.Bir gun, bir gun canlarim onunla yüzleşeceksiniz. Kacariniz yok MAALESEF.
1 Yanıt Yanıtla +12
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Hz Carrier 3 yıl Kasatka
Kasatka

Yunan mitelojisi olsa oyle hoşunuza gider demi.Boyle koyunun kavali dilemesi gibi dinler durursunuz. Inanirsiniz da..
Ama su dunyanin zeresine bile bakildiginda o zerrenin atomun bile beni biri dizayn etti (Allah CC) haykirisina gericilik diyip keser atarsiniz. Devam edin inkâra ancak sunu da bilin KI :

Allah CC vardir.Tektir ve yukarda ki gibi düşünenlere sozum.Bir gun, bir gun canlarim onunla yüzleşeceksiniz. Kacariniz yok MAALESEF.

Valla Yunan mitolojisi fena değil, aşağı yukarı İslam'la aynı seviyede diyebilirim ama ikisini toplasan bir İskandinav mitolojisi etmiyor.
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NinovaAir 3 yıl
Ya bikerede islama laf atmayin arkadas
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darkdiva 3 yıl
Göktaşı konusunun altında cin muhabbetini de ancak bizim millet yapar zaten :)
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alperen_69 3 yıl
Önemli değil
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aspirin_00 3 yıl
IhtiyarDelikanli
bunlar kulak hırsızlığı yapan şeytanlara atılan taşlar kuranda yazıyor Allahualem

MULK Suresi 5. ayet meali
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