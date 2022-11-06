İngiltere, ülkedeki internete bağlanan tüm cihazları inceleme altına alıyor

- İnternete bağlanan tüm cihazlar taranacak
- Sistemlerinin taranmamasını isteyenlere seçenek sunuluyor
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İnternete bağlanan tüm cihazlar taranacak
Bu işlemin amacı olarak ise, Birleşik Krallık'ın siber saldırılara karşı durumunu değerlendirmek, bağlı cihaz ve sistemlerin güvenlik açıklarını görmek olarak ifade ediliyor. Ajans, "Bu faaliyetler, Birleşik Krallık'ta barındırılan, internet erişimi olan herhangi bir sistemi ve yüksek etkileri nedeniyle yaygın ve önemli olan güvenlik açıklarını kapsıyor" açıklamasını yaptı.
Sistemlerinin taranmamasını isteyenlere seçenek sunuluyor
Taramalardan toplanan veriler, hizmet ve sunuculara bağlanırken gönderilen/alınan verileri içeriyor. Yapılan isteklerin, taranan sistemin bir güvenlik açığından etkilenip etkilenmediğini kontrol etmek için gereken minimum miktarda bilgiyi toplamak üzere tasarlandığı ifade ediliyor. Aynı zamanda işlem sonucunda hassas veya kişisel veri yanlışlıkla toplanırsa bunların kaldırılacağı taahhüt ediliyor.
Öte yandan sistemlerinin devlet tarafından taranmasını istemeyenlere de seçenek sunuluyor. Süreç içerisine dahil olmak istemeyen veya hariç tutulması istenilen IP adresleri NCSC’e bildirilerek tarama faaliyetinin dışında bırakılabiliyor. Bu yılın başlarında NCSC, sistem veya cihaz sahiplerine ağlarındaki savunmasız sistemleri taramasına ve düzeltmesine yardımcı olan NMAP komut dosyası motorunu dağıtmaya başladı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bel fıtığım vardı, birçok yatak denedim hiç birinde çözüme ulaşamadım. Birgün internette gezerken Lavitta Yatak firmasını gördüm. Lavita latex serisi yataklarını gördüm www.lavittasleep.com sayfasından sipariş ettim. Diğer firmalara güvenmediğimden korkarak yatak almıştım fakat ilk günden etkisini gösterdi. Belimi destekledi ilk günden artık yorgun uyanmıyorum bel ağrım tamamen geçti iyiki Lavitta Yatak ile tanışmışım herkese tavsiye ediyorum personeller çok ilgiliydi. Lavitta yatak benden geçer not aldı.
merhaba bir sorum olacaktı ben yurtdışından bir telefon aldım ancak türkiyeye henüz giriş yapmadım zamdan etkilenmemek adına türkiyeye giriş yapmadan da telefonu kayıt ettirebiliyor muyum
E bu bildiğin drone olmuş havada elektriği vakum gibi emer arabada gidemez bence