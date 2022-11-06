İngiltere, ülkedeki internete bağlanan tüm cihazları inceleme altına alıyor

Tam Boyutta Gör İngiltere’nin güvenlik ve istihbarat kurumunun bir parçası olan siber güvenlik misyonundan sorumlu hükümet kuruluşu Ulusal Siber Güvenlik Merkezi (NCSC), ülkede bulunan ve internete bağlanan tüm cihazları güvenlik açığı endişesiyle taramaya başlıyor.

Dropbox, kimlik avı saldırısının hedefi oldu! 3 gün önce eklendi

İnternete bağlanan tüm cihazlar taranacak

Bu işlemin amacı olarak ise, Birleşik Krallık'ın siber saldırılara karşı durumunu değerlendirmek, bağlı cihaz ve sistemlerin güvenlik açıklarını görmek olarak ifade ediliyor. Ajans, "Bu faaliyetler, Birleşik Krallık'ta barındırılan, internet erişimi olan herhangi bir sistemi ve yüksek etkileri nedeniyle yaygın ve önemli olan güvenlik açıklarını kapsıyor" açıklamasını yaptı.

Tam Boyutta Gör NCSC, toplanan verileri kendi sistemleri üzerinde inceliyor ve değerlendiriyor. Kurumun başındaki direktör Ian Levy ise toplanan verilerin başka bir amaç için toplanmadığını belirtiyor. Ayrıca, şimdilik son derece basit faaliyetler yürüttükleri ve ilerleyen süreçlerde tarama işleminin karmaşıklığının artırılacağı ifade ediliyor. Yapılan işlemlerin ise neden yapıldığının sürekli olarak açıklanacağının da altı çiziliyor.

Sistemlerinin taranmamasını isteyenlere seçenek sunuluyor

Taramalardan toplanan veriler, hizmet ve sunuculara bağlanırken gönderilen/alınan verileri içeriyor. Yapılan isteklerin, taranan sistemin bir güvenlik açığından etkilenip etkilenmediğini kontrol etmek için gereken minimum miktarda bilgiyi toplamak üzere tasarlandığı ifade ediliyor. Aynı zamanda işlem sonucunda hassas veya kişisel veri yanlışlıkla toplanırsa bunların kaldırılacağı taahhüt ediliyor.

Öte yandan sistemlerinin devlet tarafından taranmasını istemeyenlere de seçenek sunuluyor. Süreç içerisine dahil olmak istemeyen veya hariç tutulması istenilen IP adresleri NCSC’e bildirilerek tarama faaliyetinin dışında bırakılabiliyor. Bu yılın başlarında NCSC, sistem veya cihaz sahiplerine ağlarındaki savunmasız sistemleri taramasına ve düzeltmesine yardımcı olan NMAP komut dosyası motorunu dağıtmaya başladı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Internet

Siber Güvenlik Haberleri

İngiltere, ülkede internete bağlanan her cihazı tarayacak