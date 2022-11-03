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    Dropbox, kimlik avı saldırısının hedefi oldu!

    Bulut depolama sağlayıcısı Dropbox, kimlik avı saldırısına uğradıklarını açıkladı. GitHub hesaplarından birini hedef alan saldırının kullanıcı verilerini etkilemediği aktarılıyor.
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    Dropbox, kimlik avı saldırısının hedefi oldu! Tam Boyutta Gör

    Bulut depolama sağlayıcısı Dropbox, GitHub depolarına başarıyla erişen bir kimlik avı saldırısının gerçekleştiğini duyurdu. GitHub’a göre Dropbox saldırından hızlı bir şekilde haberdar edildi ve hiçbir kullanıcı verisi veya şifresi çalınmadı.

    Kullanıcı verileri etkilenmedi

    Veri ihlali 13 Ekim tarihinde başladı ve Github’ın durumu uyarmasıyla Dropbox’un hamleleri gerçekleşti. Yapılan saldırıda Dropbox çalışanlarının kullandığı CircleCI platformunun taklit edildiği görülüyor. Çalışanlara bu gerçekçi taklit işlemi altında gönderile e-postalarda, CircleCI’yı kullanmaya devam edebilmek için GitHub’ın kullanım koşullarını ve gizlilik politikalarını kabul etmeleri isteniyor.

    Dropbox, kimlik avı saldırısının hedefi oldu! Tam Boyutta Gör

    Dolayısıyla buradaki sahte bağlantıya tıklandığı kullanıcı adı ve şifresi ele geçiriliyor. Saldırının başarılı olabilmesi için en az bir çalışanın sahte CircleCI giriş sayfasını ziyaret etmesi, GitHub kimlik bilgilerini girmesi ve kötü amaçlı siteye bir kerelik parola iletmek için bir donanım doğrulama anahtarı kullanması yeterli görünüyor.

    Saldırılar sonucunda Dropbox’ın özel GitHub alanlarına erişim sağlandı ve 130 kod deposu çalındı. Dropbox’a göre bu depolar, biraz değiştirilmiş üçüncü taraf kitaplıkların kopyaları, dahili prototipleri ve güvenlik ekipleri tarafından kullanılan bazı araçları içermekte. Ek olarak Dropbox, temel uygulama ve altyapılarını içeren kodların çalınan kod depolarında olmadığının altını çizdi. Aynı zamanda saldırı sonucuna çalınan verilerde herhangi bir kullanıcı bilgisi veya şifresi olmadığı da belirtildi.

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    İlk uçuşunu yaptı: Uçan araba

    A
    alexalex1907 43 dakika önce

    merhaba bir sorum olacaktı ben yurtdışından bir telefon aldım ancak türkiyeye henüz giriş yapmadım zamdan etkilenmemek adına türkiyeye giriş yapmadan da telefonu kayıt ettirebiliyor muyum

    D
    DH Misafiri 12 saat önce

    E bu bildiğin drone olmuş havada elektriği vakum gibi emer arabada gidemez bence

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