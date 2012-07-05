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İngiltere'de HTC'ye karşı açtığı davada Apple'a kötü haber

6 yıl
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32
Cep Telefonu Diğer
Shady
Haber Editörü
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Teknoloji dünyasında yaşanan patent savaşları, bir bir neticeleniyor.Son olarak Apple’ın ITC nezdinde yaptığı HTC’nin telefonlarının ABD sınırları içerisinde yasaklanma talebinin reddedilmesinden sonra Apple’a bir kötü haber de İngiltere’den geldi.

Bloomberg’in haberine göre Apple’ın aralarında “slide to unlock” özelliğini de kapsayan dokunmatik ekranlarla ilgili dört patentin HTC tarafından ihlal edildiği gerekçesiyle açtığı davada İngiliz adaleti HTC lehine karar verdi. Hakim Christopher Floyd’un açıkladığı kararda HTC’nin Apple’ın ilgili 4 patentini ihlal etmediğinin yanı sıra bu patentlerden üçünün de geçersiz olduğuna hükmedildi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan HTC’nin basın sözcüsü Andrea Sommer ise, kararla ilgili memnuniyetlerini dile getirirken Apple’ın rekabeti pazar yerine mahkeme salonlarında sürdürmeye çalışmasından üzgün olduklarını ifade etti.

Diğer taraftan aynı patentlerle ilgili açılan bir başka dava ise önümüzde aylarda Almanya’da görüşülecek.


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usmcsas 6 yıl en beğenilen
Apple boşuna kulaç atıyorsun.. Adalet yerini bulacak bu para hırsından vazgeç!
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kain061 6 yıl
ios kullanicisiyim ama baydin artik apple ya
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Public_Enemy 6 yıl
bu apple kadar çirkef bir firma yok. dandik ürünleri alla pulla reklamla çak, önüne gelene dava aç, müşteri ık dese para al, insanlar bile bile bu cendereye nasıl giriyorlar birde bundan memnun oluyorlar anlamak mümkün değil.
bu apple kadar çirkef bir firma yok. dandik ürünleri alla pulla reklamla çak, önüne gelene dava aç, müşteri ık dese para al, insanlar bile bile bu cendereye nas...
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DH Misafiri 6 yıl
Eskiden Htc yi severdim ama donanım haber yüzünden artık Htc yide sevmiyorum ne halleri varsa görsünler
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DH Misafiri 6 yıl
Apple’ın neden cok satıyor her ulkede mahkemeye veriyorlar burdan şu sonuc cıkar satamıyoruz mahkeme kararıyla satarız mahkemeyle ugraşacagına model cıkarsın Apple kendinı ne sanıyor acaba dunyanın tek devimi olacak Apple kusura bakmasın samsung ve htc daha iyiler 3 boyutlu telefon var sen halen goruntulu konuşma bile sunmuyorsun 2000 tl telefon satıyorsun 3g ve blutooth ve radyo ozgorluyunu kısıtlıyorsun sen önce kendini geliştir senin olmayan işlerle ugraşma seninse haklısın ama her onune geleni dava edemısın telefon uretmek icin sende izinmi alacaklar Apple yakında samsung ve gooole dava acar sesli asıstanı ben buldum der Apple demekki dunyanın ilk telefonu sanıyor yada kendinı öyle goruyor her seye patent davası acıyor yazık model öretemeyınce sapıtıyor Apple kendine gel bu tur davalar senin alehine satışların duşer tepe takla gidersın
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DH Misafiri 6 yıl
htc kullanıcısıyım gayette memnunum her anlamda.telefonu değiştirecek olsam yine htc alırım, htc'den vazgeçmem.her şeyiyle kaliteli yapıyor adamlar.
zaten apple içinde gereken söylenmiş: "Apple’ın rekabeti pazar yerine mahkeme salonlarında sürdürmeye çalış..." :)
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atmaca57 6 yıl
bak sen şu HTC'nin yaptığna
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arda9061 6 yıl
hay senin kilit açma ekranının patentine ...
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sertacarslan 6 yıl
Çok güzel bir haber, İngiliz mahkemesinden çok güzel bir karar, HTC yöneticisinden çok güzel bir yorum.
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nibbleArt 6 yıl
htc'si gerçekten samsung'a göre apple için çok dişli bir rakip.Bunu htc kullandığım için söylemiyorum.İki firma da mobil pazarında yokken htc telefon ve pda üretimi yapıyordu :)
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E_Aydin35 6 yıl
Apple'ın yaptığı bu hareket bencil, pesimist ve kendini beğenmiş bir firma kişiliğine sahip olduğunu ortaya çıkarıyor ne yazıkki hep bana hep bana olsun istiyor bunlar nedense çok çocukca olaylar. Andrea Sommer gerçekten orada çok güzel söylemiş "Apple’ın rekabeti pazar yerine mahkeme salonlarında sürdürmeye çalışmasından üzgün..."
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DH Misafiri 6 yıl
bir telefona 2 bin lira verenler düşünsün, marka ayırmıyorum, yazık..
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tarkowskitat 6 yıl
hakim bilgisayar programının patenti olmaz diyip kesip atmış.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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DH Misafiri 6 yıl
appledir slide to unlocktan bile patent davası acıp urun satısını yasaklatmaya calısır ama kendisi 3G patentini çalınca "3G patenti oyle sağa kaydırdınmı tus kildini açılsın falan degil " 5 milyon eurocuk tazminat oder ancak ne yasaklama ne de satışlardan yuzde payı yakında bende nefes almanın patentini alıp apple lisanslamayacam :D saygılar
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Pardus Linux 6 yıl
"Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan HTC’nin basın sözcüsü Andrea Sommer ise, kararla ilgili memnuniyetlerini dile getirirken Apple’ın rekabeti pazar yerine mahkeme salonlarında sürdürmeye çalışmasından üzgün olduklarını ifade etti."
Çok doğru söylemiş buna kıskançlık ve korkaklık denir. Madem kendine o kadar güveniyor neden yalan yanlış davalarla adaleti meşgul ediyor bence Apple'a bu yüzden ceza verilebilirdi.
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_turbo_ 6 yıl
Bu davalar eskiden beri vardi daha cok Microsoft Apple arasindaydi suan mobile dunyaya bulastigindan firmalarin sayisi cogaldi ve gundeme cabuk geliyorlar. Patent davalari ayni sirada bedava reklam yapmis oluyor. Bosverin htc aslanlar gibidir birgun Applea darbeyi indirirse sasirmam.
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