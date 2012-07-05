İngiltere'de HTC'ye karşı açtığı davada Apple'a kötü haber

Teknoloji dünyasında yaşanan patent savaşları, bir bir neticeleniyor.Son olarak Apple’ın ITC nezdinde yaptığı HTC’nin telefonlarının ABD sınırları içerisinde yasaklanma talebinin reddedilmesinden sonra Apple’a bir kötü haber de İngiltere’den geldi.

Bloomberg’in haberine göre Apple’ın aralarında “slide to unlock” özelliğini de kapsayan dokunmatik ekranlarla ilgili dört patentin HTC tarafından ihlal edildiği gerekçesiyle açtığı davada İngiliz adaleti HTC lehine karar verdi. Hakim Christopher Floyd’un açıkladığı kararda HTC’nin Apple’ın ilgili 4 patentini ihlal etmediğinin yanı sıra bu patentlerden üçünün de geçersiz olduğuna hükmedildi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan HTC’nin basın sözcüsü Andrea Sommer ise, kararla ilgili memnuniyetlerini dile getirirken Apple’ın rekabeti pazar yerine mahkeme salonlarında sürdürmeye çalışmasından üzgün olduklarını ifade etti.

Diğer taraftan aynı patentlerle ilgili açılan bir başka dava ise önümüzde aylarda Almanya’da görüşülecek.