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    İnmeyi uzaktan tedavi etmeyi sağlayan bir yöntem geliştirildi

    MIT araştırmacıları, acil müdahale gerektiren inme durumlarında kısıtlı müdahale imkanı olan yerlerde bir robotik kol yardımıyla uzaktan cerrahiyi mümkün kılabilecek bir yöntem geliştirdi.
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    İnmeyi uzaktan tedavi edebilecek bir yöntem geliştirildi
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    Felç veya anevrizma yaşayan hastalarda acil müdahale hayati önem taşıyor. Bir grup bilim insanı, bu hastalara hızlı ve uzaktan müdahaleye yardımcı olmak için bir telerobotik sistem geliştirdi. Sistem, uzaktan kontrol edilebilir bir robotik kol sayesinde endovasküler müdahaleyi mümkün kılıyor.

    Uzaktan kontrol edilebilir sistemle acil müdahale

    Massachusetts Teknoloji Enstitüsü(MIT) bilim insanları, kritik anlarda beyin hasarını en aza indirebilecek uzaktan kumanda edilebilen bir robotik kol temelli bir sistem geliştirdiler. Robotik kol, bilek tarafında yer alan mıknatıslar sayesinde doktorların istedikleri hareketleri yapabilmesine imkan sunacak.

    Beyindeki herhangi bir hasarı en aza indirmek için özellikle önemli olan inmenin başlangıcından sonraki kritik dönemde doktorların müdahale tercihleri arasında yer alan endovasküler müdahalede,  tıkanıklığın fiziksel olarak temizlenebilmesi veya tıkanıklığı açmak için ilaçların iletilebileceği ince bir telin pıhtıya manuel olarak yönlendirilmesi gerekiyor.

    MIT ekibi bu müdahaleyi, doktorların bir kumanda çubuğu ve canlı görüntüleme sayesinde uzaktan yönü ayarlanabilir mıknatısları kullanarak yumuşak ve ince bir manyetik teli damarlar boyunca yönlendirebilmesine olanak tanıyan bir sistemle mümkün kılmayı hedefliyor.

    Başarılı geçen testlerle beraber MIT bilim insanları, geliştirilen robotik sisteminin daha küçük hastanelere kurulabileceğini ve daha büyük tıp merkezlerinde eğitimli cerrahlar tarafından uzaktan yönlendirilebileceğini öngörüyor.

    Kaynakça https://www.engadget.com/mit-engineers-robot-emergency-stroke-surgeries-121643239.html https://news.mit.edu/2022/robot-stroke-treatment-remote-0413
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    D
    Doç. Dr. Sinan Sağıroğlu 1 gün önce

    1.3 Multijet ya da 1.5 DCI takarlar.

    A
    ahmet1905_47 2 gün önce

    ulan herşeyi de göstermeyin bi rşey de gizli kalsın.

    orcnd 2 gün önce

    şarkı yaparlarsa kdv almayın. güzel reklam oluyor :D

    alfa-x 2 gün önce

    mühendislerimize bu imkanları sağlayıp onların yolunu açanlara ve bu yolda gece gündüz bizler için çalışanlara sonsuz teşekkürler

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