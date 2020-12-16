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    İnşa etme oyunu Siege Castles, iOS ve Android için yayınlandı

    Fizik tabanlı savaşlara girdiğiniz inşa etme strateji oyunu Siege Castles, iOS ve Android için App Store ve Google Play üzerinden yayınlandı.
    6 gün
    1,9b
    2
    Oyunlar
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    İnşa etme oyunu Siege Castles, iOS ve Android için yayınlandı
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    Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Plug in Digital ve PHZ Game Studios'un yaptığı inşa etme strateji oyunu Siege Castles, mobil cihazlar için yayınlandı.

    Ayrıca Bkz. "Haftalık Mobil Oyun Önerisi 04: Star Wars Knights of the Old Republic"

    Oyun şu anda ücretsiz bir şekilde Google Play ve App Store üzerinde erişime açılmış durumda. Oyunun çıkış fragmanını mağaza hesaplarını ve tanıtım yazısını aşağıda bulabilirsiniz.

    Siege Castles Siege Castles Siege Castles Siege Castles Plug In Digital Oyunlar Ücretsiz 637.1 MB

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    Tanıtım Yazısı

    Siege Castles rahatlatıcı, bir sürü farklı kuşatma silahına sahip fizik temelli bir Kale Kaleye Karşı oyunudur.

    KENDİ KALENİ İNŞA ET

    Ada krallığını inşa et ve güçlü kuşatma silahlarını aç, yüksek dalgalara göğüs ger ve diğer adaların kaleleriyle savaş. Taş, tahta, demir ve kristal gibi farklı malzemeleri birleştirerek en iyi kaleyi yap.

    KUŞATMA SİLAHLARINI SEÇ

    • Kalene doğru gelen taşları bir uzman gibi engellemek için balistayı kullan
    • 90 kg'lık bir taşı 300 metre uzağa fırlatmak seni eğlendirir mi? O zaman senin silahın trebüşe Mancınıkları seviyorsan bizde o da var
    • Güçlü topla düşmanlarına ölüm de yağdırabilirsin!
    • Destansı ödülleri topla ve kaleni güçlü yükseltmelerle geliştir
    • Krallığını genişlet ve adaya hâkim ol!


    https://www.pocketgamer.com/articles/085140/siege-castles-is-a-building-and-sieging-strategy-game-thats-now-available-globally-for-ios-and-android/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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