İnşa etme oyunu Siege Castles, iOS ve Android için yayınlandı

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Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Plug in Digital ve PHZ Game Studios'un yaptığı inşa etme strateji oyunu Siege Castles, mobil cihazlar için yayınlandı.

Ayrıca Bkz. "Haftalık Mobil Oyun Önerisi 04: Star Wars Knights of the Old Republic"

Oyun şu anda ücretsiz bir şekilde Google Play ve App Store üzerinde erişime açılmış durumda. Oyunun çıkış fragmanını mağaza hesaplarını ve tanıtım yazısını aşağıda bulabilirsiniz.

Siege Castles Plug In Digital Oyunlar Ücretsiz 637.1 MB

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Siege Castles Plug in Digital Strateji Oyunları Ücretsiz 137M

Tanıtım Yazısı

Siege Castles rahatlatıcı, bir sürü farklı kuşatma silahına sahip fizik temelli bir Kale Kaleye Karşı oyunudur.

KENDİ KALENİ İNŞA ET

Ada krallığını inşa et ve güçlü kuşatma silahlarını aç, yüksek dalgalara göğüs ger ve diğer adaların kaleleriyle savaş. Taş, tahta, demir ve kristal gibi farklı malzemeleri birleştirerek en iyi kaleyi yap.

KUŞATMA SİLAHLARINI SEÇ

Kalene doğru gelen taşları bir uzman gibi engellemek için balistayı kullan

90 kg'lık bir taşı 300 metre uzağa fırlatmak seni eğlendirir mi? O zaman senin silahın trebüşe Mancınıkları seviyorsan bizde o da var

Güçlü topla düşmanlarına ölüm de yağdırabilirsin!

Destansı ödülleri topla ve kaleni güçlü yükseltmelerle geliştir

Krallığını genişlet ve adaya hâkim ol!

https://www.pocketgamer.com/articles/085140/siege-castles-is-a-building-and-sieging-strategy-game-thats-now-available-globally-for-ios-and-android/

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