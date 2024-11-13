STALKER 2: Heart of Chornobyl PC sistem gereksinimleri açıklandı
Paylaşılan listeye göre STALKER 2: Heart of Chornobyl için kullanıcıların minimum 16GB RAM (Çift kanal), AMD Ryzen 5 1600X veya Intel Core i7-7700K işlemci ve Intel Arc A750, AMD RX 580 veya GeForce GTX 1060 ekran kartına ihtiyacı olacak. Önerilen gereksinimlerde ise, 32GB RAM (Çift kanal), AMD Ryzen 7 5800X veya Intel Core i7-11700 işlemci ve RTX 3070 Ti, RTX 4070, Radeon RX 6800 XT ekran kartı yer alıyor.
Yeniden kurulan stüdyo, 2018 yılında STALKER 2: Heart of Chornobyl’i resmen duyurmuştu. Microsoft ortaklığında geliştirilen yapım; Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle geçtiğimiz yıllarda birkaç kez daha ertelenmişti. 15 yılık bekleyişin ardından Stalker 2; 20 Kasım’da Xbox Series X, Xbox Series S ve PC platformları için yayınlanacak. Yılın en çok beklenen oyunlarından olan Stalker 2'nin Xbox Game Pass kataloğuna ekleneceğini de hatırlatalım.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kusucam 1 yıldır aynı şeyi izlemekten 🤮 Forum İstek bölümüne açtığım konuya destek olun lütfen: https://forum.donanimhaber.com/masaustu-modunda-ana-sayfada-cikan-degismeyen-video--159952990
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir