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Tam Boyutta Gör GSC Game World tarafından neredeyse dört yıldır geliştirilen STALKER 2: Heart of Chornobyl, 20 Kasım'da oyuncularla buluşacak ve S.T.A.L.K.E.R serisinin en beklenen yapımlarından biri olmuş durumda. Geçtiğimiz saatlerde ise, STALKER 2: Heart of Chornobyl PC sistem gereksimleri paylaşıldı.

STALKER 2: Heart of Chornobyl PC sistem gereksinimleri açıklandı

Paylaşılan listeye göre STALKER 2: Heart of Chornobyl için kullanıcıların minimum 16GB RAM (Çift kanal), AMD Ryzen 5 1600X veya Intel Core i7-7700K işlemci ve Intel Arc A750, AMD RX 580 veya GeForce GTX 1060 ekran kartına ihtiyacı olacak. Önerilen gereksinimlerde ise, 32GB RAM (Çift kanal), AMD Ryzen 7 5800X veya Intel Core i7-11700 işlemci ve RTX 3070 Ti, RTX 4070, Radeon RX 6800 XT ekran kartı yer alıyor.

Tam Boyutta Gör Ayrıca kullanıcıların minimum 160GB SSD'ye ihtiyaç duyacağını hatırlatalım. En yüksek ayarlarda ise 13700KF, Ryzen 7 7700X işlemci, RTX 4080, RX 7900 XTX ekran kartları bulunuyor. Kaçıranlar için ilk olarak 2010 yılında duyurulan Stalker 2, 2011 yılında stüdyonun dağılmasıyla iptal edilmişti. Hayranlar, seriye veda etse de stüdyo, 2014 yılında orijinal stüdyonun kurucusunun kardeşi Evgeniy Grygorovych tarafından tekrar kurulmuştu.

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Yeniden kurulan stüdyo, 2018 yılında STALKER 2: Heart of Chornobyl’i resmen duyurmuştu. Microsoft ortaklığında geliştirilen yapım; Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle geçtiğimiz yıllarda birkaç kez daha ertelenmişti. 15 yılık bekleyişin ardından Stalker 2; 20 Kasım’da Xbox Series X, Xbox Series S ve PC platformları için yayınlanacak. Yılın en çok beklenen oyunlarından olan Stalker 2'nin Xbox Game Pass kataloğuna ekleneceğini de hatırlatalım.

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STALKER 2: Heart of Chornobyl PC sistem gereksinimleri açıklandı