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    STALKER 2: Heart of Chornobyl PC sistem gereksinimleri açıklandı

    20 Kasım'da PC, konsol ve Xbox Game Pass aboneleriyle buluşacak STALKER 2: Heart of Chornobyl için PC sistem gereksinimleri paylaşıldı. İşte sistem gereksinimleri ve daha fazlası...
    STALKER 2: Heart of Chornobyl PC sistem gereksinimleri açıklandı Tam Boyutta Gör
    GSC Game World tarafından neredeyse dört yıldır geliştirilen STALKER 2: Heart of Chornobyl, 20 Kasım'da oyuncularla buluşacak ve S.T.A.L.K.E.R serisinin en beklenen yapımlarından biri olmuş durumda. Geçtiğimiz saatlerde ise, STALKER 2: Heart of Chornobyl PC sistem gereksimleri paylaşıldı. 

    STALKER 2: Heart of Chornobyl PC sistem gereksinimleri açıklandı

    Paylaşılan listeye göre STALKER 2: Heart of Chornobyl için kullanıcıların minimum 16GB RAM (Çift kanal), AMD Ryzen 5 1600X veya Intel Core i7-7700K işlemci ve Intel Arc A750, AMD RX 580 veya GeForce GTX 1060 ekran kartına ihtiyacı olacak. Önerilen gereksinimlerde ise, 32GB RAM (Çift kanal), AMD Ryzen 7 5800X veya Intel Core i7-11700 işlemci ve RTX 3070 Ti, RTX 4070, Radeon RX 6800 XT ekran kartı yer alıyor. 

    STALKER 2: Heart of Chornobyl PC sistem gereksinimleri açıklandı Tam Boyutta Gör
    Ayrıca kullanıcıların minimum 160GB SSD'ye ihtiyaç duyacağını hatırlatalım. En yüksek ayarlarda ise 13700KF, Ryzen 7 7700X işlemci, RTX 4080, RX 7900 XTX ekran kartları bulunuyor. Kaçıranlar için ilk olarak 2010 yılında duyurulan Stalker 2, 2011 yılında stüdyonun dağılmasıyla iptal edilmişti. Hayranlar, seriye veda etse de stüdyo, 2014 yılında orijinal stüdyonun kurucusunun kardeşi Evgeniy Grygorovych tarafından tekrar kurulmuştu.

    Yeniden kurulan stüdyo, 2018 yılında STALKER 2: Heart of Chornobyl’i resmen duyurmuştu. Microsoft ortaklığında geliştirilen yapım; Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle geçtiğimiz yıllarda birkaç kez daha ertelenmişti. 15 yılık bekleyişin ardından Stalker 2; 20 Kasım’da Xbox Series X, Xbox Series S ve PC platformları için yayınlanacak. Yılın en çok beklenen oyunlarından olan Stalker 2'nin Xbox Game Pass kataloğuna ekleneceğini de hatırlatalım.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 gün önce

    Kusucam 1 yıldır aynı şeyi izlemekten 🤮 Forum İstek bölümüne açtığım konuya destek olun lütfen: https://forum.donanimhaber.com/masaustu-modunda-ana-sayfada-cikan-degismeyen-video--159952990

    K
    ka.selcuk 1 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 2 hafta önce

    Hawli

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    Sempron 3200 2 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 3 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 3 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

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    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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