Haftalık Mobil Oyun Önerisi 04: Star Wars Knights of the Old Republic

Mobil cihazların gelişimi ve taşınabilir konsolların güçlerine yetişmesi hatta geçmesi ile birlikte birçok oyunu mobil cihazlarda görmeye başladık. Günümüzdeki çıkan bağımsız yeni oyunların mobil cihazlara gelmesi dışında eskinin efsane oyunlarını da mobil cihazlarda artık görebiliyoruz. Bu aslında fazlasıyla güzel bir durum çünkü eski oyunların birçoğu artık güncel PC’lerde sorunlu şekilde çalışıyor. Bu yüzden mobil cihaz için optimize edilmiş bir şekilde oyunları oynamak çok daha rahat oluyor. Haftalık mobil oyun önerilerimizin dördüncüsünde de eskinin efsanelerinden bir oyunu önereceğiz.

Yayıncılığını Aspyr Media, Inc.’in yaptığı, geliştiriciliğini ise BioWare’in yaptığı, ilk kez 2003 yılında yayınlanan STAR WARS™ - Knights of the Old Republic ya da diğer ismiyle STAR WARS™ - KOTOR bu hafta sizlere önerdiğimiz oyun.

Oyunu aslında biraz daha büyük yaştaki takipçilerimizin çoğu biliyordur. Çıktığı yıl ve sonrasındaki birkaç yıl boyunca rol yapma oyunları arasında en kalitelilerden biriydi. Hala da kaliteli elbette ancak ne yazık ki artık eskimiş bir oyun. Eskiliği derken artık mevcut oyunculuğun bu oyundan biraz daha farklı olduğunu söylemeye çalışıyorum. Ne yazık ki şu anda PC üzerinden oynamak isteseniz kontroller sizi biraz zorlayabilir. Bu yüzden mobil sürümü kaçırılmayacak bir fırsat. Özellikle oyunun eskiliğini ve şu anda oyun sektörünün, özellikle mobil oyun sektörünün çok daha büyüdüğünü düşünürsek birçok oyuncunun bu oyunu kaçırmaması gerektiğini düşünüyorum.

Bu oyun aslında sadece rol yapma oyunu açısından önemli değil. Star Wars oyunları arasında da büyük bir yere sahip. Çoğu Star Wars hayranı bu oyun sayesinde seriye hayran oldu. Hatta günümüzde Star Wars oyunlarının eleştirilmesinin büyük bir sebebi de bu oyun. 2003 yılında yapılan bir oyunun kalitesine daha hiçbir Star Wars oyunu çıkabilmiş değil. Son olarak eğer bu oyunu oynayıp severseniz, serinin 2005 yılında yayınlanan devam oyunu Star Wars Knights of the Old Republic II: The Sith Lords da 18 Aralık’ta mobil cihazlar için yayınlanacak.

Toparlamak gerekirse bu oyunu, telefonlarda PC derinliğinde oyun oynamak isteyenlere ve Star Wars hayranlarına kesinlikle öneriyorum. Mobile özel optimize edilmiş ayarlarıyla da PC’ye göre oynaması çok daha rahat ve keyifli. Oyun Google Play’de 32,99 TL. App Store’da ise 46,99 TL. Mağaza bağlantılarını aşağıda bulabilirsiniz.

