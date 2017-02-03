İnsan beyni uzayda değişim geçiriyor!

Michigan Üniversitesi araştırmacıları tarafından 2 uzay mekiği mürettebatı üzerinde yapılan çalışmada uzayda geçirilen zamanla doğru orantılı olacak şekilde beynin gri maddesinde artış gözlemlendi. Ayrıca gri madde uzaydaki geçirilen zaman içerisinde kimi zaman artış gösterirken kimi zaman da azalma göstermiş.

Öte yandan beyinde uzuvların hareketini kontrol eden bölgelerde de gri cevher hacmi artmış. Bu uzaydaki yer çekimi değişikliğine bağlı olarak beynin bu koşullarda nasıl hareket edileceğini öğrenmesiyle gerçekleşmiş olabilir. Meydana gelen değişikliklerin mekanizması henüz keşfedilememiş lakin araştırmacılar bu verilerle çeşitli hastalıklara ışık tutulabileceğini vurguluyor.

İlginç bir bilgi olarak ise elde edilen sonuçlar gönüllülerle 3 ay boyunca yapılan aşağı doğru eğik durma deneyiyle benzer çıkmış. Çalışmayı yorumlayan Nöromotor davranışlar Labaratuarı Direktörü Rachael Seidler bundan sonra davranışların normal olarak devam edebileceğini fakat meydana gelen değişimden ötürü beynin hareketleri kontrol etme şekli değişebileceğini belirtti. Çalışma NASA tarafından da destekleniyor.

http://ns.umich.edu/new/releases/24506-astronauts-brains-change-shape-during-spaceflight