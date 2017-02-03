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İnsan beyni uzayda değişim geçiriyor!

Uzaya çıkmayla ilgili çalışmaların hız kazandığı şu günlerde bunun insan bünyesine olan etkisi de yavaş yavaş gün yüzüne çıkmaya başladı. Yapılan son çalışma beynin deşiğimini gözler önüne serdi.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
5,1b
1
16
Uzay
Metehan Göktaş
Yazar
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Michigan Üniversitesi araştırmacıları tarafından 2 uzay mekiği mürettebatı üzerinde yapılan çalışmada uzayda geçirilen zamanla doğru orantılı olacak şekilde beynin gri maddesinde artış gözlemlendi. Ayrıca gri madde uzaydaki geçirilen zaman içerisinde kimi zaman artış gösterirken kimi zaman da azalma göstermiş.
Öte yandan beyinde uzuvların hareketini kontrol eden bölgelerde de gri cevher hacmi artmış. Bu uzaydaki yer çekimi değişikliğine bağlı olarak beynin bu koşullarda nasıl hareket edileceğini öğrenmesiyle gerçekleşmiş olabilir. Meydana gelen değişikliklerin mekanizması henüz keşfedilememiş lakin araştırmacılar bu verilerle çeşitli hastalıklara ışık tutulabileceğini vurguluyor.
İlginç bir bilgi olarak ise elde edilen sonuçlar gönüllülerle 3 ay boyunca yapılan aşağı doğru eğik durma deneyiyle benzer çıkmış. Çalışmayı yorumlayan Nöromotor davranışlar Labaratuarı Direktörü Rachael Seidler bundan sonra davranışların normal olarak devam edebileceğini fakat meydana gelen değişimden ötürü beynin hareketleri kontrol etme şekli değişebileceğini belirtti. Çalışma NASA tarafından da destekleniyor.

http://ns.umich.edu/new/releases/24506-astronauts-brains-change-shape-during-spaceflight Yorum Yaz
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BekirTemel 2 yıl
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Xeblion 2 yıl
Ak parti dönemimde gerçekleşmiştir <3 Allah razı olsun
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dere.beyi 2 yıl
türkiyenin %50'si için umut verici bir haber
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Rohanli_Theoden 2 yıl
Burdan çıkardığım: Uzaya çıkınca beynimiz mavi oluyor.
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DH Misafiri 2 yıl
Yavuz sultan selimin rahatsızlığı yüzünden aya çıkması belki bu şeyle ilgili olabilir
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Barış Manço 2 yıl
Tabi orada kalan Astronotların kaldığı süreler belli oluyor uzun vadede beyne tepkisi ne olurdu acaba.
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BekirTemel 2 yıl
forumun geldiği hale bak
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umut_baris 2 yıl BekirTemel
BekirTemel
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Artık iktidar kabak tadı verdi. Bir devrin sonu geldi belki de ondandır.
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sniper23 2 yıl BekirTemel
BekirTemel

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Game of Ameriga: The Üst Akıl
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Abdülhak Hamit Tarhan 2 yıl
Vay arkadaş bak işe
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Abdülhak Hamit Tarhan 2 yıl
Merak etmeyin neyi tiye aldığınızı gayet iyi biliyorum ancak yaptığınız "kelalaka" yorumlarla ancak kendinizi küçük düşürürsünüz . Saygılarımla

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dere.beyi 2 yıl
türkiyenin %50'si için umut verici bir haber
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Firaristt 2 yıl
o rili bıro
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Xeblion 2 yıl
Ak parti dönemimde gerçekleşmiştir <3 Allah razı olsun
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