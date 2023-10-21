Tarihi gelişme: İnsan beyninden ilham alan yapay zeka çipi geliştirildi

Beyinden ilham alan bu bilgisayar çipi, yapay zeka destekli görüntü tanıma işlemlerini benzer ticari çiplerden 22 kat daha hızlı yapıyor. Üstelik IBM NorthPole çipi, aynı zamanda 25 kat daha fazla enerji verimli.
70 yıllık tarihi sorun
Bu temel sorunu çözmek için bilim insanları, beyinden esinlenerek bilgi işlem ve yarı iletken teknolojisinin kesiştiği noktada yer alan mimari bir yeniliğe imza attılar. NorthPole adı verilen bu mimari, tek bir çip üzerinde bilgi işlem ile belleği iç içe geçirdiği için daha az enerji tüketiyor ve verileri verimli bir şekilde işleyebiliyor. IBM daha önce bu fikre dayanan TrueNorth adında bir çip üretmişti. Ancak NorthPole bu teknolojiyi çağdaş bilgisayarlarda kullanılan silikon çip teknolojisiyle uyumlu bir dijital mimariye dönüştürüyor.
IBM’in tarihi buluşu
IBM Research'ten Dharmendra Modha, "Bu, bilgisayar mimarisine yeni bir bakış açısı ekliyor" diyor. Modha ve meslektaşları NorthPole'u iç içe geçmiş bilgi işlem çekirdekleri ve bellek bloklarından oluşan 2 boyutlu bir dizi olarak tasarladılar. Yeni çipin dijital mimarisi, her bir bilgi işlem çekirdeğinin yani işlemci çekirdeğinin, uzak bellek bloklarına onlar sanki komşu bellek bloklarıymış gibi kolay erişmesini sağlıyor.
Ayrıca NorthPole, transistör yoğunluğu konusunda da diğer çip mimarilerinden daha iyi performans sunuyor. Çip, 22 milyar transistörü ve 256 çekirdeği sadece 800 milimetrekarelik bir alana sığdırıyor. Bununla birlikte çipin, yapay zeka süreçlerini çalıştırmak için özel olarak tasarlanmış olmasının bir bedeli var. NorthPole, örneğin yapay zeka eğitimi gibi diğer görevleri yerine getiremiyor ve daha büyük yapay zeka modellerini de kolayca çalıştıramıyor. Ancak Modha'nın ekibi, birden fazla NorthPole çipinin büyük dil modelleri üzerinde nasıl performans sergileyeceğini merak ediyor. Araştırmacılar, “her biri beyindeki bir bölgeyi temsil eden, beyin benzeri uzun mesafeli yollarla birbirine bağlanan ve tensörler aracılığıyla iletişim kuran büyük bir NorthPole çip ağı tasarlamak artık mümkün” diyor. Öte yandan NorthPole’un ticarileştirilmesi pek olası değil. Ancak bu karanlığa tutulan bir el feneri ışığı görevi görecektir.Kaynakça https://www.newscientist.com/article/2398442-ibms-brain-inspired-chip-could-be-the-fastest-at-running-ai-yet/ https://tr.wikipedia.org/wiki/EDVAC https://en.wikipedia.org/wiki/Von_Neumann_architecture https://research.ibm.com/blog/northpole-ibm-ai-chip Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hurca parca veya komple araç alınır
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.