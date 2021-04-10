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    İnsan gözü şeklinde web kamerası geliştirildi

    Saarland Üniversitesi araştırma görevlisi Mark Teissier, insan gözüne taklit eden ilginç bir web kamerası tasarladı. Cihaz yeni nesil web kamerası olarak nitelendiriliyor.
    10 Nisan 2021, 17:00 (3 gün)
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    Video Kameralar
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    2

    İnsan gözü şeklinde web kamerası geliştirildi
    Tam Boyutta Gör

    Küresel salgın nedeniyle, hayatımızın çoğu artık web kamerasının önünde geçiyor. Ancak kameraya değil de gözlere bakmak ister misiniz? Çoğu insan muhtemelen hayır cevabını verecektir. Ancak geliştirilen yeni bir webcam ile bu mümkün olabilir.

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    Bu kameranın arkasında Saarland Üniversitesi araştırmacısı Mark Teissier var. Teissier, gerçekten göz kırpabilen bir web kamerası geliştirdi. Kaşları ve kirpikleri var ve gövdesi insan derisini taklit ediyor. Prototip sürümü, Eyecam adı verilen benzer kamera ürünlerinin gelecekteki potansiyel tasarımını incelemek için yapıldı. Mark Teissier, Eyecam'in bizi görebilen, göz kırpabilen, etrafa bakıp gözlemleyebilen insan gözü şeklinde bir web kamerası olduğunu söylüyor. Aşağıdaki videoda kameranın aktif çalışma şeklini görebilirsiniz.

    Yeni nesil web kamerası

    Yüz tanıma teknolojisini kullanarak insanları gözetleyebilen ve "göz teması" kurabilen bu ürün, tek göz olduğu için gerçekten tuhaf ve korkutucu görünüyor. Eyecam şu anda pazarlanmamakta ve bu tür ürünler için en iyi hareket seviyesini sağlayan küçük motorlara sahip.

    Pek çok kişinin olmazsa olmazı olan göz teması çoğunlukla web kamerası ile ortadan kalkıyor. Ancak bu durum Eyecam'in geliştirilmesi için ilginç bir başlangıç ??noktası oluşturdu ve cihaz Marc Teissier tarafından da "yeni nesil web kamerası" olarak nitelendiriliyor.



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    Rachsuchtig 3 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Gereksiz ve rahatsiz edici duruyor.
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    mert1907 (Mert Karakoç) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Ürkütücü.
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    JourneyToTheWest 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Göz kısmını çıkarıp farklı amaçlar için kullanmak isteyen olacaktır. Zira insan niye bu şekilde tasarladınız diye sorar. ??
    Yanıtla +4
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    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    D DH Misafiri 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Berbat olmuş rahatsız edici ve korkutucu insan böyle bir şeyi neden yapar anlamam.
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    Furkooo85 (Furkan AKÇATEPE) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    İnternetin bizi izlediğine dair sembolik bir icat olsa gerek
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    Spider_hip (Doğan Eray) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Ehehe, sondaki google'ı açmış tam sayfa, sonra kameranın gözünü kapatıyor :D Ne aratacak acaba?
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    YaKuBuX (Metin Yakubu) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    İllümemati gözü kaçın...
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    CoreXXX (fatih tat) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Korkunç Ve iğrenç duruyor bence.
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    JourneyToTheWest 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Göz kısmını çıkarıp farklı amaçlar için kullanmak isteyen olacaktır. Zira insan niye bu şekilde tasarladınız diye sorar. ??
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    mert1907 (Mert Karakoç) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Ürkütücü.
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    Rachsuchtig 3 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Gereksiz ve rahatsiz edici duruyor.
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    mokoko_TR 3 gün ( Mesaj Silindi )
    elektrigin bulunmasından sonra en büyük icat
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    W WalkerCyborgCK 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Çok ilginç olmuş :)
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    1556 kez okundu.
    10 kişi, toplam 10 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    eyecam, webcam ve
    4 etiket daha web kamerası insan gözü Mark Teissier Ev Elektroniği
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