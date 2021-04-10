İnsan gözü şeklinde web kamerası geliştirildi

Tam Boyutta Gör

Küresel salgın nedeniyle, hayatımızın çoğu artık web kamerasının önünde geçiyor. Ancak kameraya değil de gözlere bakmak ister misiniz? Çoğu insan muhtemelen hayır cevabını verecektir. Ancak geliştirilen yeni bir webcam ile bu mümkün olabilir.

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Bu kameranın arkasında Saarland Üniversitesi araştırmacısı Mark Teissier var. Teissier, gerçekten göz kırpabilen bir web kamerası geliştirdi. Kaşları ve kirpikleri var ve gövdesi insan derisini taklit ediyor. Prototip sürümü, Eyecam adı verilen benzer kamera ürünlerinin gelecekteki potansiyel tasarımını incelemek için yapıldı. Mark Teissier, Eyecam'in bizi görebilen, göz kırpabilen, etrafa bakıp gözlemleyebilen insan gözü şeklinde bir web kamerası olduğunu söylüyor. Aşağıdaki videoda kameranın aktif çalışma şeklini görebilirsiniz.

Yeni nesil web kamerası

Yüz tanıma teknolojisini kullanarak insanları gözetleyebilen ve "göz teması" kurabilen bu ürün, tek göz olduğu için gerçekten tuhaf ve korkutucu görünüyor. Eyecam şu anda pazarlanmamakta ve bu tür ürünler için en iyi hareket seviyesini sağlayan küçük motorlara sahip.

Pek çok kişinin olmazsa olmazı olan göz teması çoğunlukla web kamerası ile ortadan kalkıyor. Ancak bu durum Eyecam'in geliştirilmesi için ilginç bir başlangıç ??noktası oluşturdu ve cihaz Marc Teissier tarafından da "yeni nesil web kamerası" olarak nitelendiriliyor.

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