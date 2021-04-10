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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Realme 8 5G'nin teknik detayları belli oldu

    Çinli akıllı telefon üreticisi Realme'nin yakında piyasaya sürmeye hazırlandığı Realme 8 5G'nin teknik özellikleri, Geekbench platformunda ortaya çıktı.
    10 Nisan 2021, 15:00 (4 gün)
    2,3b
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    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Realme 8 5G'nin teknik detayları belli oldu
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    Test platformu Geekbench'te, RMX3241 kodlu Realme akıllı telefon hakkında bilgiler ortaya çıktı.  Cihazın Realme 8 5G adı altında ticari pazara girmesi bekleniyor. Cihaz, ABD Federal İletişim Komisyonu (FCC) veritabanında zaten listelenmişti ve bu da yakında bir lansman olduğunu gösteriyor.

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    Fiyatı henüz belli değil

    Mart ayında, Realme 8 akıllı telefonun (görseldeki) 4G / LTE iletişim desteğiyle piyasaya sürüldüğünü hatırlıyoruz. Cihaz, MediaTek Helio G95 işlemci, maksimum 8 GB RAM ve 128 GB kapasiteli flash sürücü ile donatılmıştı. Test edilen RMX3241 modifikasyonu ise entegre 5G modeme sahip Dimensity 700 ailesi işlemcilerinden biri olan bir MediaTek MT6833V / ZA yongası taşıyor. 8 GB RAM ile gelecek olan cihaz Android 11 işletim sistemini çalıştıracak.

    Realme 8 5G'nin teknik detayları belli oldu
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    Aynı zamanda FCC web sitesi, cihazın 5000 mAh pil, NFC denetleyicisi ve yan tarafta bir parmak izi tarayıcısı ile donatıldığını söylüyor. Realme 8 5G modelinin diğer özelliklerini 4G sürümünden miras alınması muhtemel: FullHD+ çözünürlüğe sahip 6,4 inç ekran (2400 × 1080 piksel), 16 megapiksel ön kamera ve 64MP + 8MP + 2MP + 2MP dörtlü ana kamera yapılandırması. Akıllı telefonun hangi fiyatla satışa sunulacağı ise henüz belli değil.



    https://www.gsmarena.com/realme_8_5g_specs_geekbench-news-48596.php
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    ssbrutality (Okan Günaydın) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    bu realme de telefoj s.çmaya başladı
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    DokuzKuyrukluTilki (Muhammed Pehlivan) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    4G'de AMOLED, 5G'de LCD. Yazık.
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