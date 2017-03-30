SpaceX yarın tarihi bir ilke imza atıyor: İlk kez bir roket tekrar fırlatılacak

Kurulduğu günden bu yana tekrar kullanılabilir roket hayalini gerçeğe dönüştürmek için çabalayan SpaceX, Cuma TSİ 01.37'de daha önce kullanılmış bir Falcon 9 roketini ilk kez tekrar uzaya fırlatacak.