SpaceX yarın tarihi bir ilke imza atıyor: İlk kez bir roket tekrar fırlatılacak

Elon Musk'ın 2002 yılında küçük bir girişim olarak başlattığı SpaceX, yarın uzay araştırmaları tarihinin en önemli işlerinden birine imza atmaya hazırlanıyor. Bugüne kadar toplamda 8 farklı Falcon 9 roketini Yeryüzü'ne indirmeyi başaran şirket ilk kez bu kullanılmış roketlerden birini tekrar uzaya fırlatacak. Bir başka deyişle tekrar kullanılabilir roket hayali yarın kelimenin tam anlamıyla gerçeğe dönüşüyor.
Hem SpaceX hem de genel anlamda uzay araştırmalarının geleceğini yakından ilgilendiren bu tarihi görev 31 Mart Cuma gecesi TSİ 01.37'de başlayacak. Kennedy Uzay Merkezinden kalkışa geçecek olan Falcon 9 roketi Lüksemburg merkezli şirket SES'e ait bir iletişim uydusunu yörüngeye taşıyacak ve hemen ardından Yeryüzü'ne geri dönüp her zamanki gibi yine bir iniş denemesi gerçekleştirecek.
Ayrıca Bkz. ""Yıldızlara doğru bir basamak daha": İşte SpaceX'in tarih yazdığı anlar ve detaylar"
CRS-8 görevinde kullanılan bu roket hatırlayacağınız üzere okyanusdaki otonom gemiye iniş yapmayı başaran ilk roketti. 8 Nisan 2016'da NASA için Uluslararası Uzay İstasyonu'na kargo taşıyan bu Falcon 9 roketi şimdiyse yaklaşık bir yılın ardından SES'in iletişim uydusunu yörüngeye taşımak için tekrar uzaya çıkmaya hazırlanıyor.
SpaceX'in tarih yazacağı bu anları her zaman olduğu gibi yine YouTube üzerinden canlı olarak izleyebileceğiz. Görevin canlı yayın linkleri ve diğer tüm detayları için bizi takipte kalın.
Hem SpaceX hem de genel anlamda uzay araştırmalarının geleceğini yakından ilgilendiren bu tarihi görev 31 Mart Cuma gecesi TSİ 01.37'de başlayacak. Kennedy Uzay Merkezinden kalkışa geçecek olan Falcon 9 roketi Lüksemburg merkezli şirket SES'e ait bir iletişim uydusunu yörüngeye taşıyacak ve hemen ardından Yeryüzü'ne geri dönüp her zamanki gibi yine bir iniş denemesi gerçekleştirecek.
SpaceX'ten tekrar kullanılan roket için indirimİki şirket arasındaki anlaşmanın detayları şu an için tam olarak bilinmiyor olsa da aynı roketin tekrar kullanılıyor olması nedeniyle SpaceX'in bu uçuş için SES'e küçük de olsa bir indirim uyguladığı konuşuluyor(Normalde 62 milyon dolar). SES, tekrar kullanılacak ilk roketin kendi uydularını taşıyacağını ilk kez geçtiğimiz Ağustos ayında büyük bir heyecanla duyurmuş ve bu tarihi göreve ortaklık edecekleri için büyük onur duyduklarını ifade etmişti. SES-10 ismi verilen bu görev aslında 2016'nın Sonbahar ayları için planlanıyordu; ancak 1 Eylül patlaması nedeniyle ertelenmek zorunda kalmıştı.
Ayrıca Bkz. ""Yıldızlara doğru bir basamak daha": İşte SpaceX'in tarih yazdığı anlar ve detaylar"
Hangi roket tekrar kullanılıyor?25 Aralık 2015 gününde ilk kez bir Falcon 9 roketine başarıyla dikey iniş yaptıran SpaceX, o günden bu yana toplam 8 farklı roketi Yeryüzü'ne geri getirmeyi başarmıştı. Bu roketlerden ilkini Kaliforniya'daki merkezinde hatıra olarak saklayan şirket, yapılan testler sonucunda 8 Nisan 2016 günü CRS-8 görevinde iniş yapan roketi tekrar kullanma kararı aldı.
CRS-8 görevinde kullanılan bu roket hatırlayacağınız üzere okyanusdaki otonom gemiye iniş yapmayı başaran ilk roketti. 8 Nisan 2016'da NASA için Uluslararası Uzay İstasyonu'na kargo taşıyan bu Falcon 9 roketi şimdiyse yaklaşık bir yılın ardından SES'in iletişim uydusunu yörüngeye taşımak için tekrar uzaya çıkmaya hazırlanıyor.
SpaceX'in tarih yazacağı bu anları her zaman olduğu gibi yine YouTube üzerinden canlı olarak izleyebileceğiz. Görevin canlı yayın linkleri ve diğer tüm detayları için bizi takipte kalın.
CRS-8 görevinde iniş yapan ve yarın tekrar kullanılacak olan roketin iniş anları:
http://www.cnbc.com/2017/03/29/spacex-falcon-9-rocket-relaunch.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
roketin tekrar kullanımında gövdenin yırtılmasına , yakıt sızıntısına, malzeme
yorgunluğuna veya gövdede mukavemetsizliğe yol açıyor.
Onun için söyleyebileceğim , birinci kullanım olağan
ikinci kullanım şans , üçüncü kullanım mucize olur bana göre..
Bekleyip göreceğiz.
bunlara emanet etmem..Sen bir yıl uğraş didin uyduyu yap spacex firmasına ver, havai fişek malzemesi olarak kullanılsın , akıllı işi değil..
Abd,uzak dogu veya avrupa ile kiyaslamaniz kiyaslamaniz cok yanlis.. bizim kulvardaki ulkeler dogu avrupa, bati asya ve latin amerika ulkeleri.. onlarda da yerli ucakla ilgili bir calisma yapildigini duymadim gerci iran i bilmiyorum. Ama simdi 3.dunya ulkesiyle 1.dunya ulkesini kiyaslamak mercedes s class ile a classi kiyaslamak gibi bir sey