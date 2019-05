SpaceX yarın tarihi bir ilke imza atıyor: İlk kez bir roket tekrar fırlatılacak

SpaceX'ten tekrar kullanılan roket için indirim

Ayrıca Bkz.

""Yıldızlara doğru bir basamak daha": İşte SpaceX'in tarih yazdığı anlar ve detaylar"

Hangi roket tekrar kullanılıyor?

Elon Musk'ın 2002 yılında küçük bir girişim olarak başlattığı SpaceX, yarın uzay araştırmaları tarihinin en önemli işlerinden birine imza atmaya hazırlanıyor. Bugüne kadar toplamda 8 farklı Falcon 9 roketini Yeryüzü'ne indirmeyi başaran şirket ilk kez bu kullanılmış roketlerden birini tekrar uzaya fırlatacak. Bir başka deyişle tekrar kullanılabilir roket hayali yarın kelimenin tam anlamıyla gerçeğe dönüşüyor.Hem SpaceX hem de genel anlamda uzay araştırmalarının geleceğini yakından ilgilendiren bu tarihi görev 31 Mart Cuma gecesi TSİ 01.37'de başlayacak. Kennedy Uzay Merkezinden kalkışa geçecek olan Falcon 9 roketi Lüksemburg merkezli şirket SES'e ait bir iletişim uydusunu yörüngeye taşıyacak ve hemen ardından Yeryüzü'ne geri dönüp her zamanki gibi yine bir iniş denemesi gerçekleştirecek.İki şirket arasındaki anlaşmanın detayları şu an için tam olarak bilinmiyor olsa da aynı roketin tekrar kullanılıyor olması nedeniyle SpaceX'in bu uçuş için SES'e küçük de olsa bir indirim uyguladığı konuşuluyor(Normalde 62 milyon dolar). SES, tekrar kullanılacak ilk roketin kendi uydularını taşıyacağını ilk kez geçtiğimiz Ağustos ayında büyük bir heyecanla duyurmuş ve bu tarihi göreve ortaklık edecekleri için büyük onur duyduklarını ifade etmişti. SES-10 ismi verilen bu görev aslında 2016'nın Sonbahar ayları için planlanıyordu; ancak 1 Eylül patlaması nedeniyle ertelenmek zorunda kalmıştı.25 Aralık 2015 gününde ilk kez bir Falcon 9 roketine başarıyla dikey iniş yaptıran SpaceX, o günden bu yana toplam 8 farklı roketi Yeryüzü'ne geri getirmeyi başarmıştı. Bu roketlerden ilkini Kaliforniya'daki merkezinde hatıra olarak saklayan şirket, yapılan testler sonucunda 8 Nisan 2016 günü CRS-8 görevinde iniş yapan roketi tekrar kullanma kararı aldı.CRS-8 görevinde kullanılan bu roket hatırlayacağınız üzere okyanusdaki otonom gemiye iniş yapmayı başaran ilk roketti. 8 Nisan 2016'da NASA için Uluslararası Uzay İstasyonu'na kargo taşıyan bu Falcon 9 roketi şimdiyse yaklaşık bir yılın ardından SES'in iletişim uydusunu yörüngeye taşımak için tekrar uzaya çıkmaya hazırlanıyor.SpaceX'in tarih yazacağı bu anları her zaman olduğu gibi yine YouTube üzerinden canlı olarak izleyebileceğiz. Görevin canlı yayın linkleri ve diğer tüm detayları için bizi takipte kalın.