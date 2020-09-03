İnsanlığı Mars'a götürecek mega-roketin inanılmaz motor testi (VİDEO)

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ABD'nin Ay'a geri dönüş ve Mars'a ilk insanı gönderme planlarının temelinde yatan Space Launch System (SLS) roketi için hazırlıklar son sürat devam ediyor. NASA bugün önemli bir kilometre taşını daha geride bırakarak SLS'nin devasa itici roket motorlarını test etti. Utah eyaletinde gerçekleştirilen denemede inanılmaz görüntüler ortaya çıktı.

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Tarihin en güçlüsü olacak

SLS roketinde video gördüğümüz itici roketlerden iki adet kullanılacak. Booster motorlar katı yakıtla çalışıyor ve sadece bir tanesi 1630 tonluk (3,6 milyon pound) itici kuvvet oluşturabiliyor. Yani videoda çalışır halde gördüğümüz iticilerden sadece bir tanesi yaklaşık iki Falcon 9 roketi gücünde bir kuvvete sahip.

SLS roketi nihai haliyle yaklaşık 4200 tonluk (9,2 milyon pound) bir itici kuvvete ev sahipliği yapacak. Bu durum SLS'nin, insanlığı Ay'a taşıyan Saturn V'ten dahi önemli ölçüde daha güçlü olacağı anlamına geliyor. Ayrıca günümüzün en güçlü roketi Falcon Heavy'nin ise 1,8 katı oranında bir itici kuvvete sahip olacak.

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Önce Ay'a, sonra Mars'a

NASA'nın uzay araştırmalarındaki nihai amacı Mars'a ilk insanları indirmek ancak Kızıl Gezegen'e giden uzun yolculuğun ilk adımları Ay'da atılacak. NASA Mars'a gitmeden önce teknolojilerini Ay'da test etmeyi ve astronotları burada eğitmeyi planlıyor. Uzay ajansının şu anki planı Amerikan astronotlarını 2024'te Ay'a geri götürmek.

SLS roketinin ilk kez Kasım 2021'de uçuşa geçmesi bekleniyor. Daha sonra 2023 yılında Artemis 2 isimli ilk mürettebatlı yolculuğuna çıkacak. Artemis 2'de NASA astronotlarının Ay'ın yörüngesine gönderilmesi ve geri getirilmesi planlanıyor. Artemis 1 ve Artemis 2 misyonları başarıyla tamamlanması durumunda 2024'te insanlığın ayak izleri tekrar Ay yüzeyine geri dönecek. 2024'te ayrıca ilk kez bir kadın astronot Ay'da yürüyecek.

https://www.space.com/nasa-sls-rocket-booster-test-fire-september-2020.html

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