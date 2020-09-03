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    uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    İnsanlığı Mars'a götürecek mega-roketin inanılmaz motor testi (VİDEO)

    SLS roketinin devasa itici motorları bugün önemli bir testi geride bıraktı. ABD'nin Utah eyaletinde gerçekleştirilen müthiş denemeyi aşağıdan izleyebilirsiniz.
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    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    İnsanlığı Mars'a götürecek mega-roketin inanılmaz motor testi (VİDEO)
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    ABD'nin Ay'a geri dönüş ve Mars'a ilk insanı gönderme planlarının temelinde yatan Space Launch System (SLS) roketi için hazırlıklar son sürat devam ediyor. NASA bugün önemli bir kilometre taşını daha geride bırakarak SLS'nin devasa itici roket motorlarını test etti. Utah eyaletinde gerçekleştirilen denemede inanılmaz görüntüler ortaya çıktı.

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    Tarihin en güçlüsü olacak

    SLS roketinde video gördüğümüz itici roketlerden iki adet kullanılacak. Booster motorlar katı yakıtla çalışıyor ve sadece bir tanesi 1630 tonluk (3,6 milyon pound) itici kuvvet oluşturabiliyor. Yani videoda çalışır halde gördüğümüz iticilerden sadece bir tanesi yaklaşık iki Falcon 9 roketi gücünde bir kuvvete sahip.

    SLS roketi nihai haliyle yaklaşık 4200 tonluk (9,2 milyon pound) bir itici kuvvete ev sahipliği yapacak. Bu durum SLS'nin, insanlığı Ay'a taşıyan Saturn V'ten dahi önemli ölçüde daha güçlü olacağı anlamına geliyor. Ayrıca günümüzün en güçlü roketi Falcon Heavy'nin ise 1,8 katı oranında bir itici kuvvete sahip olacak.

    İnsanlığı Mars'a götürecek mega-roketin inanılmaz motor testi (VİDEO)
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    Önce Ay'a, sonra Mars'a

    NASA'nın uzay araştırmalarındaki nihai amacı Mars'a ilk insanları indirmek ancak Kızıl Gezegen'e giden uzun yolculuğun ilk adımları Ay'da atılacak. NASA Mars'a gitmeden önce teknolojilerini Ay'da test etmeyi ve astronotları burada eğitmeyi planlıyor. Uzay ajansının şu anki planı Amerikan astronotlarını 2024'te Ay'a geri götürmek.

    SLS roketinin ilk kez Kasım 2021'de uçuşa geçmesi bekleniyor. Daha sonra 2023 yılında Artemis 2 isimli ilk mürettebatlı yolculuğuna çıkacak. Artemis 2'de NASA astronotlarının Ay'ın yörüngesine gönderilmesi ve geri getirilmesi planlanıyor. Artemis 1 ve Artemis 2 misyonları başarıyla tamamlanması durumunda 2024'te insanlığın ayak izleri tekrar Ay yüzeyine geri dönecek. 2024'te ayrıca ilk kez bir kadın astronot Ay'da yürüyecek.



    https://www.space.com/nasa-sls-rocket-booster-test-fire-september-2020.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    pro-üye (olcay parlak) 1 hf. en beğenilen
    Rize den gelen keyif çayımı içerek izledim. Pek bir numarası yok
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    CleanCoders (Fatih ) 1 hf. kuzgun_
    ufo ne demek, tanımlanamayan uçan cisim, ama sen tanımlamışsın anlaşılan.
    1 Yanıt Yanıtla +5
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    Yorumlar (18) Yorum Yaz Forumda Gör
    serafon 6 gün (düzenlendi)
    Katı yakıtlı roket olayı çok ilkel geliyor aslında düşününce ama eldeki imkan bu. Teknoloji gelişirse bunlar led aydınlatma yanında gazlı lamba gibi kalacak bir gün.
    Yanıtla +1
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    Formani 1 hf.
    Allah yar ve yadımcıları olsun, sonuçta insanlığın geleceği için uğraş veriyorlar.
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    yosunkaya (Barış ) 1 hf.
    Gezegenin yörünge düzeltmesini mi yaptılar , demiş biri. :))
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    incicibin (Mevlüd Çelen) 1 hf.
    Adamlar dünyada hayat bitmeden uzayda, başka bir gezegende insanlığı devam ettirme peşinde, bazıları da emisyon diyor. Saka gibi kafalar
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    DH Misafiri 1 hf.
    Tam bir çevre kirliliği o duman ve gaz nereye gidiyor yazık gerçekten sen marsi arastiracaksin diye dünyamızı bu denli kirliliğe itmeniz insanlık dışı zaten
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    Naruto45 1 hf.
    Aklıma nedense bu geldi

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    Alqu 1 hf.
    yanlışlıkla kaçsa roket efsane olmaz mı kesimden kaçan dana gibi müthiş görsel şölen olurdu. bunlar kesin kaçacak dünyadan yoksa bu kadar çevreye zarar vermezler beyler uyanık olalım büyük bir gemi kalkarsa falan sapanla bir şeyle vurun düşsün kaçamasın yapraklar.
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    cabriyo (Emin Tuncer) 1 hf. (düzenlendi)
    çevre felaketi. o dumanın yağmurunu düşünüyorumda. nereye gittiyse artık. çok yazık. emisyon diye vw ceza kestiler. almanyadaki arabalar kadar emisyonu 2 dakikada çevreye yaydılar.
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    xamaximax 1 hf.
    20 yıldır bu tarz haberleri okuyorum sonuç ecekler acaklar
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    IamTheOne76 (ŞAKİR KARATAŞ) 1 hf.
    youtube.com/...

    "yeni bir itiş gücü / hareket gücü keşfedemedi"

    ayıpsın olurmu öyle şey....
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    8037 kez okundu.
    18 kişi, toplam 18 yorum yazdı.

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    uzay fotoğrafları, uzay videoları ve
    7 etiket daha uzay araştırmaları sls space launch system nasa insanlı mars görevleri insanlı ay görevleri Bilim ve Teknoloji
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