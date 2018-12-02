İnsanlığın beşiği Afrika Kıtasıyla ilgili yeni bulgular

Uzun bir süredir, Doğu Afrika’nın ilk insanımsıların (hominini) ve litik teknolojinin (farklı taş çeşitlerinden kullanışlı araçlar üretmek için gereken teknikler) ortaya çıktığı yer olduğu düşünülürdü. Ancak bu inanış İspanya Ulusal İnsan Evrimini Araştırma Merkezinde (CENIEH) görevli arkeolog Muhammed Sahnouni ve ekibinin yapmış olduğu arkeolojik kazılarla değişmek üzere.

Doktor Sahnouni ve ekibi yaklaşık 20 yıl süren araştırmalar sonucunda insanımsıların, Kuzey Afrika’da da benzer yapıda taş aletler ürettiğini ortaya çıkardı. Doğu Afrika’da bilinen ilk taş yapılar ise 2,6 milyon yıl öncesine kadar gidiyordu.

Aletler neredeyse birbirlerinin aynısı

Ain Boucherit kaza alanında (K. Afrika) bulunan arkeolojik yapıların bilinen en eski taş alet kültürü olan “Oldowan teknolojisi” ile yapıldığı ortaya çıkarılmış. Bölgeye özgü kireç ve çakmak taşları ise alet yapımında hammadde olarak kullanılmış. Doktor Sahnouni’ye göre bu aletler, D. Afrika’da bulunan ilk örneklere göre çok az farklılıklar gösteriyor.

Doktor Sahnouni, mevcut bulgular ışığında atalarımızın sadece D. Afrika’da değil, tüm Afrika kıtasında hüküm sürdüğünün söylenebileceğini ve K. Afrika’daki bulguların insanlığın beşiğinin D. Afrika olduğu inanışını değiştireceğini ifade ediyor.

Taş aletleri kimler yaptı?

Keşifle ilgili henüz cevaplanamayan sorular da yok değil. Bu soruların en önemlisi ise kazı alanında bulunan taş aletleri kimin yaptığı. En son keşfedilen taş yapıların civarında henüz insanımsı kalıntılarına ulaşılamamış. Aslına bakılırsa, D. Afrika’da bulunan ilk taş yapılarla da insanımsı bağı kurulabilmiş değil. “Bu alanlardaki aletleri yapanlar kim?” sorusuna verilecek cevabın en büyük adayı ise Etiyopya da bulunan ve 2,8 milyon yıl öncesine dayanan insanımsı varlığı. Muhtemelen atalarımız Afrika’da dolaşırlarken bizlere keşfetmemiz için arkeolojik bulmacalar bırakmışlar.

https://www.sciencedaily.com/releases/2018/11/181129142407.htm

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Sahnouni’ye göre kazılar, ileridebulunmasına odaklanacak.