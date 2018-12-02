İnsanlığın beşiği Afrika Kıtasıyla ilgili yeni bulgular

Uzun bir süredir, Doğu Afrika’nın ilk insanımsıların (hominini) ve litik teknolojinin (farklı taş çeşitlerinden kullanışlı araçlar üretmek için gereken teknikler) ortaya çıktığı yer olduğu düşünülürdü. Ancak bu inanış İspanya Ulusal İnsan Evrimini Araştırma Merkezinde (CENIEH) görevli arkeolog Muhammed Sahnouni ve ekibinin yapmış olduğu arkeolojik kazılarla değişmek üzere.
Doktor Sahnouni ve ekibi yaklaşık 20 yıl süren araştırmalar sonucunda insanımsıların, Kuzey Afrika’da da benzer yapıda taş aletler ürettiğini ortaya çıkardı. Doğu Afrika’da bilinen ilk taş yapılar ise 2,6 milyon yıl öncesine kadar gidiyordu.
Aletler neredeyse birbirlerinin aynısı
Ain Boucherit kaza alanında (K. Afrika) bulunan arkeolojik yapıların bilinen en eski taş alet kültürü olan “Oldowan teknolojisi” ile yapıldığı ortaya çıkarılmış. Bölgeye özgü kireç ve çakmak taşları ise alet yapımında hammadde olarak kullanılmış. Doktor Sahnouni’ye göre bu aletler, D. Afrika’da bulunan ilk örneklere göre çok az farklılıklar gösteriyor.
Doktor Sahnouni, mevcut bulgular ışığında atalarımızın sadece D. Afrika’da değil, tüm Afrika kıtasında hüküm sürdüğünün söylenebileceğini ve K. Afrika’daki bulguların insanlığın beşiğinin D. Afrika olduğu inanışını değiştireceğini ifade ediyor.
Taş aletleri kimler yaptı?
Keşifle ilgili henüz cevaplanamayan sorular da yok değil. Bu soruların en önemlisi ise kazı alanında bulunan taş aletleri kimin yaptığı. En son keşfedilen taş yapıların civarında henüz insanımsı kalıntılarına ulaşılamamış. Aslına bakılırsa, D. Afrika’da bulunan ilk taş yapılarla da insanımsı bağı kurulabilmiş değil. “Bu alanlardaki aletleri yapanlar kim?” sorusuna verilecek cevabın en büyük adayı ise Etiyopya da bulunan ve 2,8 milyon yıl öncesine dayanan insanımsı varlığı. Muhtemelen atalarımız Afrika’da dolaşırlarken bizlere keşfetmemiz için arkeolojik bulmacalar bırakmışlar.Sahnouni’ye göre kazılar, ileride insan fosillerinin bulunmasına odaklanacak.
https://www.sciencedaily.com/releases/2018/11/181129142407.htm Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Herkes Hazret-i Âdem’in neslinden gelmiştir. Kur’an-ı kerimde, Allahü teâlâ, insanlara hitap ederken, (Ya beni Âdem’e = Ey Âdemoğulları) buyuruyor. [Araf 26, 27, 31, 35, Yasin 60]
Bu husustaki âyet-i kerime mealleri şöyledir:
(Rabbin, "Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım" dediği zaman, melekler, “Yeryüzünde fesat çıkaracak, kan dökecek kimseler mi yaratacaksın?" dediler. “Ben sizin bilmediklerinizi bilirim” buyurdu. Âdem’e bütün eşyaların isimlerini [neye yaradıklarını, ilmini, sanatını] öğretti, sonra meleklere, “Siz de biliyorsanız söyleyin” buyurdu. Melekler, “Senin bize öğrettiklerinden başka bizim bilgimiz yoktur”dediler. Âdem’e, “Her şeyin ismini [ne işe yaradığını] söyle buyurdu. Âdem de, hepsini söyleyince, Rabbin, “Ben göklerde ve yerde, görülmeyen, gizli açık her şeyi bilirim demedim mi” buyurdu.) [Bekara 30-33]
(Sizi bir tek nefisten, candan [Âdem aleyhisselamdan], ondan da eşini [Havva validemizi] yaratan Allah’tır.) [Araf 189, Zümer 6]
İnsanlar bir kişiden, Hazret-i Âdem’den yaratılmıştır. (Nisa 1, Enam 98)
İlk insan topraktan, nesli nutfeden yaratıldı. (Fatır 11, Hac 5, Kehf 37, Mümin 67)
Hadis-i şeriflerde de buyuruldu ki:
(Allahü teâlâ, Âdem aleyhisselamı yeryüzünün her tarafından alınan topraklardan yarattı. Bu sebeple neslinden, siyah, beyaz, esmer, kırmızı renkte olanlar olduğu gibi, bu renkler arasında bulunanlar da oldu. Kimi yumuşak, kimi sert, kimi de temiz oldu.) [Ebu Davud]
(Allahü teâlâ, Âdem aleyhisselamı yarattıktan sonra, “Git şu meleklere selam ver. İşte senin ve neslinin selamlaşması böyle olacaktır” buyurdu.) [Buhari]
(Allahü teâlâ, Cehennemdeki azabı en hafif olana "Dünyadaki her şey senin olsaydı, Cehennemden kurtulmak için onları feda eder miydin?" buyurur. O da "Evet" der. "Sen Âdem’in sulbünde iken, çok az şey istedim, şirk etme dedim. Ama sen şirk ettin” buyurur.) [Hâkim]
(Hazret-i Âdem’e kadar olan soyumda, zina eden hiç kimse yoktur. Hepsi temizdir.) [İbni Sa’d]
(Hazret-i Âdem’den babama kadar hep nikâhlı ana-babadan geldim.) [Deylemi]
(Yecüc ve Mecüc de, Âdem aleyhisselamın neslindendir.) [Beyheki]
(Hepiniz Âdem aleyhisselamın çocuklarısınız.) [Bezzar]
Bu delillerden sonra, (Biz Âdem’den değil, maymundan, başka mahlûktan geldik) diyerek insanlığı hazmedemeyene, gözü hayvanlıkta olana, kim, ne anlatabilir ki?
Yok yok, kunduz da olabilir ...
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