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Jeff Bezos: "Güneş Sistemi'nde 1 trilyon insan yaşayacak"

Dünyanın en zengin insanı Jeff Bezos, uzay araştırmalarına yatırım yapmaya devam edeceğini söyledi. Bezos, insanlığın artık Güneş Sistemi'ne yayılma vaktinin geldiğini düşünüyor.
7 ay
12,2b
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21
Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Amazon CEO'su Jeff Bezos, dün katıldığı bir konferans sırasında uzay şirketi Blue Origin'in hedeflerinden bahsetti. Şirkete olan yatırımlarını sürdürmeye devam edeceğini söyleyen Bezos, Güneş Sistemi'nde gelecekte tam 1 trilyon insanın yaşayacağını ve Blue Origin'in de bu insanları uzaya taşıyacağını söyledi.

Uzay araştırmalarına çok büyük önem veren Jeff Bezos, 2000 yılında temellerini attığı Blue Origin'i "üzerinde çalıştığım en önemli iş" olarak tanımlıyor. Bezos, geleceği değiştirebileceğine inandığı bu şirketi finanse edebilmek için her yıl 1 milyar dolarlık Amazon hissesi satıyor ve bu kaynağı doğrudan Blue Origin'e yatırıyor. San Franscisco'daki WIRED25 konferansında konuşan ünlü iş adamı, önümüzdeki yıllarda 1 milyar doları da aşan yatırımlar yapacağını söyledi.

Uzay araştırmalarının önündeki en büyük engellerden birisinin yüksek maliyetler olduğunu belirten Bezos,"Milyonlarca insanın uzayda yaşadığı ve çalıştığı bir gelecek hayal ediyorum. Elbette benim bu uzun vadeli hedefin tamamlandığı günleri görmem mümkün değil." şeklinde konuştu. Dünya'nın 'sınırlı' olduğu gerçeğini yavaş yavaş anlamaya başladığımızı söyleyen Bezos,"Blue Origin olarak hedefimiz uzaya daha düşük maliyetlerle ulaşımı sağlamak." ifadelerini kullanıyor.

Jeff Bezos ayrıca uzayda bir rekabetin oluşması gerektiğini ve binlerce şirketin bu iş üzerinde çalışması gerektiğini düşünüyor. Bezos,"Son 20 yıl içerisinde internette müthiş bir dinamizm ve bununla birlikte çok kısa süre içerisinde başarılan muhteşem şeyler gördüm. Aynı dinamizmin uzayda da olması gerekiyor. Bunu başarabiliriz." sözlerini kullanıyor.

Blue Origin uzayda maliyetleri düşürmek için tıpkı SpaceX gibi tekrar kullanılabilirliğe odaklanmış durumda. Şirketin birçok kez tekrar kullanılan alt yörünge roketi New Shepard, önümüzdeki yıl itibarıyla uzay turistlerini yörüngeye taşımaya başlayacak. Blue Origin'in bu işten ciddi anlamda bir gelir elde etmesi bekleniyor.

Blue Origin buradan kazandığı gelirleri daha büyük roketler ve uzay araçları yapmak için kullanacak. Şirketin devasa tekrar kullanılabilir roketi New Glenn şu anda geliştirme sürecinde bulunuyor. Falcon 9'dan iki kat güçlü olan roket geçtiğimiz günlerde ABD Hava Kuvvetleri tarafından tam 500 milyon dolarlık yatırım almıştı. Roketin 2020 yılında ilk uçuşuna çıkması bekleniyor.

Blue Origin'in WIRED25 konferansından sonra yayınladığı video:


https://www.cnbc.com/2018/10/15/blue-origins-jeff-bezos-predicts-1-trillion-humans-in-the-solar-system-wired-summit.html Yorum Yaz
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BekirARSLAN 7 ay en beğenilen

esmerbuyucu
Beyefendi saçmalamış.

Size göre herkes saçmalıyor! Bu adam ve bundan sonraki varisleri dünya ekonomisine yön verirken sen ve senin torunların saçmalıyorlar demeye devam edecek.

Konuya gelecek olursak uzay araştırmalarında ciddi potansiyel var. İlk olarak uzay turizmi daha sonra uzay madenciliği ve koloni olaylarına girecekler bizde o zamana kadar umarım bir yerli otomobil yapabiliriz...
esmerbuyucuBeyefendi saçmalamış.Size göre herkes saçmalıyor! Bu adam ve bundan sonraki varisleri dünya ekonomisine yön verir...
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profecco 7 ay
Eşek gibi çalışacak 1 trilyon insan aman ne güzel.
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LKLC 7 ay
The Expanse dizisinseki gelecegi anlatmis. Ama dizide insanligin hali pek de iyi degildi.
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Ohol Oula 7 ay
Günde kaç çocuk yapmamız gerekiyor o rakama ulaşmak için
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redoracle 7 ay
Jeff önce sen amazon.com .tr'yi bi amazon com standartına getir helede bi sonra gerisini konuşuruz

Yani daha dünyada çoğunluk çin,hindistan vs nüfus yoksul yaşıyorken,hala insanlar açlıktan,yokluktan ölüyorken,kaynaklar bitme tükenme noktasına gelmiş dünya bu nüfusu kaldıramıyorken 1 trilyon insan biraz iddalı bir laf olmuş.
He sen tüm kaynakları ben sağlarım diyorsan orası başka tabi,ama dünyanın şu anki hali bile ortada.
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dere.beyi 7 ay
adamın 120 milyar doları var bence marsı komple kapattı oraya işçi alacak :D
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blizzard3 7 ay
ne yazıkki teknolojik seyler bu gibi cahil beyne sahip insanlar tarfından yapılıyor elon mask'ta dunyanın similasyon oldugunu sölemisti..
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B7TR 7 ay
Bilime saygım var ama bunlar polyanna ruhlu mal !
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darkaura 7 ay
su gidisata bakarakdan insanlik ya uzayin derin soguklugunda yasabilcegi teknolojileri gelistirir, gunes sisteminin tum kaynaklariyla 1 trilyon nufusa ulasir, bu arada dunyaninda icine eder, dogal yasam yok olur, insanlar kapali alanlarda yasarlar yada bu teknolojilere zamaninda ulasamaz, gene dunyanin icine eder ama bu sefer dunya ile beraber kendide yok olur.
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ThePscho 7 ay
İstanbul'un %80'ini yollayalım da rahatlayalım yahu. Gidenlere para mara bir şey verin.
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deoks 7 ay
Bu adam tüm dünyanın kendi etrafı gibi olduğunu ve refah, barış dönemlerinin sonsuza kadar süreceğini falan sanıyor heralde. Benim tahminlerime göre bu dediğinin gerçekleşmesi imkansız. Hatta marsa bile insanlı uçuşun gerçekleşmesi bir 50 sene alır o da dünyada bir savaş falan çıkmazsa. Ki insanoğlunun savaşsız bir dönemi olmamıştır.
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faniseyler 7 ay
Yahu ben daha memleketimi tam gezemedim.
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antigravity74100 7 ay
Hayaller güzel fakat, günümüz uzay teknolojisi ile dediği mümkün değil. Uzay teknolojisine çağ atlatacak gelişmeler olmadan çok zor.
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terimer 7 ay antigravity74100
Bunlar hayal degil! Gercekte icinde bulundugumuz Gunes Sistemi (ve hatta otesinde de ) icerisinde pekcok insan kolonileri var. Cok yakinda bunlar aciklanacak kamuoyuna. Suan bizlerden gizlenen (Ama yakinda en azindan bir kismi Dunya kamuoyuna aciklanacak olan) teknolojiler bize soylenenden tam 1000 (bin) (!!) yil ileride!
Ornek vernek gerekirse, suanda icinde bulundugumuz Samanyolu Galaksi'sinin Galaktik merkezine 45 (!!!) dakikada gidebilecek teknoloji/uzay gemisi var. Suan bilinen 5 tane farkli (teknolojik olarak ve sahip olduklari uzay gemiler vs olarak) Uzay projesi var. Bunlardan en cok bilinenleri ise "Solar Warden", "Dark Fleet" ve "Mayan Fleet". Bunlardan bazilari Amerikan Hava kuvvetlerine bazilari da Amerikan Donanmasina ait. Mesele, neden Trump ani bir kararla Uzay Kuvvetlerini kurma ihtiyacini hissetti ? Sebebi bu uzay projelerini yavas yavas kamuoyuna aciklamak.
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