İnsansız hava araçları taciz olaylarına karışmaya başladı





İlk başlarda askeri amaçlar için kullanılmaya başlanan insansız hava araçları sonrasında çok hızlı bir şekilde son kullanıcılara da yayıldı ve herkes çok kolay bir şekilde insansız hava aracı edinebilir oldu. Ancak bu kolaylık beraberinde dezavantajlar da getirmeye başladı.





Google yönetim kurulu başkanı Eric Schmidt'in yıl başlarında teknoloji dünyasını uyardığı gibi insansız hava araçlarının taciz olaylarına karıştığı polis raporlarına da yansımaya başladı.





İngiltere Lordlar Kamarasına sunulan raporda insansız hava araçlarının devlete ait hava üslerine gizlice sokulduğu ve mesafe nedeniyle polisin sorumlu kişileri bulmasının imkansız olduğuna değinildi.





Manchester Metropolitan polisinin şahit olduğu pek çok olayda insansız hava araçları hızlı bir şekilde görüntü alarak ortadan kayboluyor ve yöneten kişiyi bulmak da mümkün olmuyor. Ancak ekipler aracı görür görmez takibe başlarsa bir suçüstü ile neticelenebiliyor. Bu da insansız hava araçlarının zararlı bir yöntem için kullanılma riskini artırıyor. Ayrıca önemli maçlar esnasında meraklı araçlar stadyuma kadar yanaştığı için herhangi bir düşme ihtimalinde aşağıdaki insanların yaralanma veya ölme riski de bulunuyor.





Küçük boyuttaki insansız hava araçlarını uçurmak için özel izinler gerekmiyor. Ancak korumalı kamu alanları veya diğer insanların mülkiyetleri söz konusu olduğunda bu izinler kısıtlanıyor. Ancak güvenlik güçlerinin insansız hava araçlarını kısıtlamak gibi bir yetkisi yok ve bu konu siyasilere kalıyor.





Lordlar Kamarası bu amaçla bir takip komisyonu kurdu ve komisyon mevcut kanunların insansız hava araçlarının kullanımı ile ilgili hassas bir şekilde nasıl uygulanması gerektiğini araştırıyor. Bu konuda pilotlar birliğinin de parlamentoya gerekli düzenlemelerin yapılması konusunda çağrıları mevcut.

http://www.bbc.com/news/uk-politics-30088520