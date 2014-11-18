İnsansız hava araçları taciz olaylarına karışmaya başladı

Haber Editörü
İlk başlarda askeri amaçlar için kullanılmaya başlanan insansız hava araçları sonrasında çok hızlı bir şekilde son kullanıcılara da yayıldı ve herkes çok kolay bir şekilde insansız hava aracı edinebilir oldu. Ancak bu kolaylık beraberinde dezavantajlar da getirmeye başladı.
Google yönetim kurulu başkanı Eric Schmidt'in yıl başlarında teknoloji dünyasını uyardığı gibi insansız hava araçlarının taciz olaylarına karıştığı polis raporlarına da yansımaya başladı.
İngiltere Lordlar Kamarasına sunulan raporda insansız hava araçlarının devlete ait hava üslerine gizlice sokulduğu ve mesafe nedeniyle polisin sorumlu kişileri bulmasının imkansız olduğuna değinildi.
Manchester Metropolitan polisinin şahit olduğu pek çok olayda insansız hava araçları hızlı bir şekilde görüntü alarak ortadan kayboluyor ve yöneten kişiyi bulmak da mümkün olmuyor. Ancak ekipler aracı görür görmez takibe başlarsa bir suçüstü ile neticelenebiliyor. Bu da insansız hava araçlarının zararlı bir yöntem için kullanılma riskini artırıyor. Ayrıca önemli maçlar esnasında meraklı araçlar stadyuma kadar yanaştığı için herhangi bir düşme ihtimalinde aşağıdaki insanların yaralanma veya ölme riski de bulunuyor.
Küçük boyuttaki insansız hava araçlarını uçurmak için özel izinler gerekmiyor. Ancak korumalı kamu alanları veya diğer insanların mülkiyetleri söz konusu olduğunda bu izinler kısıtlanıyor. Ancak güvenlik güçlerinin insansız hava araçlarını kısıtlamak gibi bir yetkisi yok ve bu konu siyasilere kalıyor.
Lordlar Kamarası bu amaçla bir takip komisyonu kurdu ve komisyon mevcut kanunların insansız hava araçlarının kullanımı ile ilgili hassas bir şekilde nasıl uygulanması gerektiğini araştırıyor. Bu konuda pilotlar birliğinin de parlamentoya gerekli düzenlemelerin yapılması konusunda çağrıları mevcut.
http://www.bbc.com/news/uk-politics-30088520 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
bunlardan 8 motorlu bir modelinin, motorlarını tutan bazı parçalarını imal etmiştim bu sene, ve emin olun ki 5kg dan fazla taşıyabiliyorlar, yani el bombalarını sepete doldurup dökmek ne ki, onlar basit işler, ülkemizde bunlara DSLR taşıtıyorlar, havada iken mekanik olarak DSLR'ye vizör ayarı, zoom ayarı falan yaptırılıyor aynı zamanda dizilerde, reklamlarda vb. işlerde profesyonel olarak sıkça kullanılmakta halen.
@Iron Mask
yani video gerçektir büyük ihtimal, diyelim ki montaj(artık internette her gördüğümüz şeye inanmamak gerek çünkü), eminim ki kat ve kat daha iyisi çoktan yapılmıştır bile. Bunlara lazer de takacaklar bir de...
bunlardan 8 motorlu bir modelinin, motorlarını tutan bazı parçalarını imal etmiştim bu sene, ve emin olun ki 5kg dan fazla taşıyabiliyorlar, yani el bombalarını sepete doldurup dökmek ne ki, onlar basit işler, ülkemizde bunlara DSLR taşıtıyorlar, havada iken mekanik olarak DSLR'ye vizör ayarı, zoom ayarı falan yaptırılıyor aynı zamanda dizilerde, reklamlarda vb. işlerde profesyonel olarak sıkça kullanılmakta halen.
@Iron Mask
yani video gerçektir büyük ihtimal, diyelim ki montaj(artık internette her gördüğümüz şeye inanmamak gerek çünkü), eminim ki kat ve kat daha iyisi çoktan yapılmıştır bile. Bunlara lazer de takacaklar bir de...
youtube.com/...
bu iş birazda bilgisayar ilk icat edildiğinde bu şeytanın işi diyip engellemeye çalışmalarına benziyor düzgün kullanıldığında tıp alanında çok can kurtaracağıda bir gerçek
mesela dağda kaybolmuş birileri için kurtarma ve ilk yardım malzemeleri gönderme amaçlı, bunlardan 100 adet gönderebilirler ileride. itfaiyecilerin, ambulansların, cankurtaranların sıradan ekipmanı haline gelmesi çok muhtemel, tabi yeni iş imkanları da çıkacak demektir, rıza baba için fazla teknik, fazla bilgisayarlı, video oyunu gibi sayılır bu aletler.
hatta cinayetler bile bunlarla yapılacak ileride, öyle ki, cansız ve kimliksiz, havada sessizce uçuşan bombalar, suikastçiler düşünün, ve tabiki bunlara karşı bir savunma kalkanı da hayal edin, bu noktada alın size yine aşırı ciddi bir iş imkanı daha.
yakında kedi-köpek gezdirir gibi bir çok kişinin tepesinde bunlardan gezdirdiğini görür gibiyim hatta, canlı yayın aracı olaraktan.
otomobillerde de sitepne yerine zorunlu bile olabilir bunlar, otomobilin kendi aksamı olaraktan hem de, ama ne için kullanılırlar tam kestiremiyorum.
Yaklaşık 15 yıllık bir makina mühendisi abiniz olarak naçizane tavsiye benden size;
Bizim nesil "kişisel bilgisayar çağı" nı yaşadı, ucu, belki de az kimsenin hayal edebileceği akıllı telefonlara ve tüm dünyayı saran muhteşem internet ağına kadar uzandı ve devam ediyor. Şimdi ise "kişisel robot çağı" nın başındayız gençler, gardınızı alın, mesleğinizi de ona göre seçin. donanimhaber de bu haberi okuyorsanız, zaten bu gibi işlere de meraklısınız demektir, yardırın gitsin.
Video oyunları oynamanızdan nefret eden büyüklerinize bakmayın siz, onlar hiç bir şey bilmiyorlar.
ve son olarak; tahmin edersiniz ki, bu cihazlar yakın zamanda yasaklanacak, belli uçuş alanları olacak bunların, cihazlar geliştikçe yasaklar da derinleşecek.
Bu uçan robot teknolojisi, kesinlikle bir oyuncak değil, tahmin edilenin çok ötesinde ciddi bir iş. Bunu başından kavrarsak, bu işte yabancılardan çok da geride kalmayız bu sefer diye umud ediyorum.
atatürk'ümüzün "istikbâl göklerdedir!" lafını aklımızdan çıkarmamamız gerekiyor.
edit: hazır kıta hata bulma timinin ( @Rockmania01 , @newbie1 ) yoğun isteği üzerine istiklâl, istikbâl olarak düzeltilmiştir.
Fakat üzüldüğüm şu ki; konu ile ilgili iki kelam dahi edemeyenler, işin özüne bakmadan, anlatılmak istenen hakkında bir şeyler yazmadan, böyle cımbızla hata bulmak ile vaktini harcayıp öyle tatmin olabiliyor ancak, amaç bağcıyı dövmek.
PM denen bir şey var, yazarsın, düzeltiriz, ama yok, adam öyle zevke gelemiyor besbelli ki, "bak ne kadar akıllıyım" diye imzasını basacak illa oraya, halbuki tam tersi ispat edilmiş olunuyor.
bu ne şimdi yaa?
insanda önce, karşısındakine karşı biraz saygı olmalı.[>:]
bu gibi şeyler PM den iletilir, forum nasıl verimli kullanılır öğrenmek lazım tabi önce;