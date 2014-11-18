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İnsansız hava araçları taciz olaylarına karışmaya başladı

4 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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İnsansız hava araçları taciz olaylarına karışmaya başladı

İlk başlarda askeri amaçlar için kullanılmaya başlanan insansız hava araçları sonrasında çok hızlı bir şekilde son kullanıcılara da yayıldı ve herkes çok kolay bir şekilde insansız hava aracı edinebilir oldu. Ancak bu kolaylık beraberinde dezavantajlar da getirmeye başladı. 

Google yönetim kurulu başkanı Eric Schmidt'in yıl başlarında teknoloji dünyasını uyardığı gibi insansız hava araçlarının taciz olaylarına karıştığı polis raporlarına da yansımaya başladı. 

İngiltere Lordlar Kamarasına sunulan raporda insansız hava araçlarının devlete ait hava üslerine gizlice sokulduğu ve mesafe nedeniyle polisin sorumlu kişileri bulmasının imkansız olduğuna değinildi. 

Manchester Metropolitan polisinin şahit olduğu pek çok olayda insansız hava araçları hızlı bir şekilde görüntü alarak ortadan kayboluyor ve yöneten kişiyi bulmak da mümkün olmuyor. Ancak ekipler aracı görür görmez takibe başlarsa bir suçüstü ile neticelenebiliyor. Bu da insansız hava araçlarının zararlı bir yöntem için kullanılma riskini artırıyor. Ayrıca önemli maçlar esnasında meraklı araçlar stadyuma kadar yanaştığı için herhangi bir düşme ihtimalinde aşağıdaki insanların yaralanma veya ölme riski de bulunuyor. 

Küçük boyuttaki insansız hava araçlarını uçurmak için özel izinler gerekmiyor. Ancak korumalı kamu alanları veya diğer insanların mülkiyetleri söz konusu olduğunda bu izinler kısıtlanıyor. Ancak güvenlik güçlerinin insansız hava araçlarını kısıtlamak gibi bir yetkisi yok ve bu konu siyasilere kalıyor. 

Lordlar Kamarası bu amaçla bir takip komisyonu kurdu ve komisyon mevcut kanunların insansız hava araçlarının kullanımı ile ilgili hassas bir şekilde nasıl uygulanması gerektiğini araştırıyor. Bu konuda pilotlar birliğinin de parlamentoya gerekli düzenlemelerin yapılması konusunda çağrıları mevcut.  

http://www.bbc.com/news/uk-politics-30088520 Yorum Yaz
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underlater 4 yıl
Bunu da kısıtlarlar. hatta kısıtlamalarına da gerek yok. Koyarsın bir jammer. Menziline giren araçlar ya olduğu yere iner, yada havada asılı kalır komut alamayacağı için :) Artık programcı nasıl programlarsa. En güzeli komut alamadığında otomatik komut alır mesafeye geri dönmesi olur yoksa cihazı ele geçirirler :)
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Cassius X 4 yıl
İlerde bunları takip ve tespit edilebilir yaparlar. Şimdiden bir tane edinmek lazım.
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Exnuc 4 yıl
Hadi ebat olarak şu an büyük cihazlar son kullanıcının elinde bu zamanla avuç içi kadar hatta daha da küçülecektir. O zaman ne yapacaklar bakalım.
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ozkan_tpc 4 yıl
Başından beri drone lara karşıyım. Çünkü hangi teknoloji gelişirse gelişsin insanoğlu bunu hep kötü amaçlarına alet etmiştir. Ve drone teknolojisi de her türlü pis işler için gayet kullanışlı. İstemiyorum kardeşim pizzamı drone lar getirmese de olur. Teknoloji hayatı kolaylaştırır eyvallah da yakında parmağımızı kıpırdatmadan herşeyi kolayca elde edebilen saçma sapan bir nesile dönüşeceğiz. Hayatta herşey otomasyona bağlanmamalı, yoksa hayatı değil bize biçilen senaryoyu yaşar hale geliriz.
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Mr.Legend 4 yıl
South Parkta vardı hahah
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Umutcan 4 yıl
Potansiyel olarak katliam yapılabilir bunların büyük ve bir miktar ağırlık tasıyabilenleri var altına el bombası bağlarlar stadyumda kalabalığın içine pimini çekip aşağı bıraktı mı bitti. Bunlar hala aletin kendisi düşecek de milleti yaralayacak diye korkuyor. Görüntü kaydetme ve taciz bu araçların potansiyellerinin yanında çok masum kalıyor.
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asaltek 4 yıl Umutcan
Umutcan

Potansiyel olarak katliam yapılabilir bunların büyük ve bir miktar ağırlık tasıyabilenleri var altına el bombası bağlarlar stadyumda kalabalığın içine pimini çekip aşağı bıraktı mı bitti. Bunlar hala aletin kendisi düşecek de milleti yaralayacak diye korkuyor. Görüntü kaydetme ve taciz bu araçların potansiyellerinin yanında çok masum kalıyor.

bunlardan 8 motorlu bir modelinin, motorlarını tutan bazı parçalarını imal etmiştim bu sene, ve emin olun ki 5kg dan fazla taşıyabiliyorlar, yani el bombalarını sepete doldurup dökmek ne ki, onlar basit işler, ülkemizde bunlara DSLR taşıtıyorlar, havada iken mekanik olarak DSLR'ye vizör ayarı, zoom ayarı falan yaptırılıyor aynı zamanda dizilerde, reklamlarda vb. işlerde profesyonel olarak sıkça kullanılmakta halen.

@Iron Mask
yani video gerçektir büyük ihtimal, diyelim ki montaj(artık internette her gördüğümüz şeye inanmamak gerek çünkü), eminim ki kat ve kat daha iyisi çoktan yapılmıştır bile. Bunlara lazer de takacaklar bir de...
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asaltek 4 yıl Umutcan
Umutcan

Potansiyel olarak katliam yapılabilir bunların büyük ve bir miktar ağırlık tasıyabilenleri var altına el bombası bağlarlar stadyumda kalabalığın içine pimini çekip aşağı bıraktı mı bitti. Bunlar hala aletin kendisi düşecek de milleti yaralayacak diye korkuyor. Görüntü kaydetme ve taciz bu araçların potansiyellerinin yanında çok masum kalıyor.

bunlardan 8 motorlu bir modelinin, motorlarını tutan bazı parçalarını imal etmiştim bu sene, ve emin olun ki 5kg dan fazla taşıyabiliyorlar, yani el bombalarını sepete doldurup dökmek ne ki, onlar basit işler, ülkemizde bunlara DSLR taşıtıyorlar, havada iken mekanik olarak DSLR'ye vizör ayarı, zoom ayarı falan yaptırılıyor aynı zamanda dizilerde, reklamlarda vb. işlerde profesyonel olarak sıkça kullanılmakta halen.

@Iron Mask
yani video gerçektir büyük ihtimal, diyelim ki montaj(artık internette her gördüğümüz şeye inanmamak gerek çünkü), eminim ki kat ve kat daha iyisi çoktan yapılmıştır bile. Bunlara lazer de takacaklar bir de...
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Skyfall44 4 yıl
Taciz,kapkaç her işte kullanılır.Uzaktan röntgen :)
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Iron Mask 4 yıl

Orijinalden alıntı : Hobar

Ne bekliyordunuz ki? Gayet normal bunun olması bence. Biraz becerikli bir adam bunlarla bomba bile atabilir kalabalığın içine. Hatta suikast bile yapar. Tamamen yasaklanmasın tabi ama bence ruhsat gerektirsin.



Orijinalden alıntı : asaltek

hatta cinayetler bile bunlarla yapılacak ileride, öyle ki, cansız ve kimliksiz, havada sessizce uçuşan bombalar, suikastçiler düşünün...


youtube.com/...

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hidoriumen 4 yıl
Pil teknolojisi gelişmeden bu ve bunun gibi enerji ile hayat bulan cihazların Ömrü çok kısa,hobi ürünü olarak satılanların en iyisi bile 35-40 dk Uçuş yapabiliyor...Ama bu konular çok ciddi,yakın gelecekte Hayatımızın önemli parçaları haline gelecekler...Biz Amerika'yı kim bulmuş,sarayımız en büyük saray mı?diye tartışaduralım,teknoloji aldı başını gidiyor!Özellikle teknoloji araştırma ve geliştirme üzerine Türkiye olarak destek sağlanmalı.Yoksa Dünya'nın hizmetçisi olma yolunda ilerliyoruz!Pazar olmak güzel ama pazarda bizimde bi standımız olmalı!
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sorix 4 yıl
haber uydurma gibi askeri alanların etrafında jammer oluyor genelde dronlar uzun menzil kumanda ile kontrol ediliyor ve jammer sinyali bozup cihazın çakılmasına neden oluyor
bu iş birazda bilgisayar ilk icat edildiğinde bu şeytanın işi diyip engellemeye çalışmalarına benziyor düzgün kullanıldığında tıp alanında çok can kurtaracağıda bir gerçek
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asaltek 4 yıl
bu şeyler ileride o kadar çok şey için haber olacak ki, bunlardan yalnızca birisi taciz.

mesela dağda kaybolmuş birileri için kurtarma ve ilk yardım malzemeleri gönderme amaçlı, bunlardan 100 adet gönderebilirler ileride. itfaiyecilerin, ambulansların, cankurtaranların sıradan ekipmanı haline gelmesi çok muhtemel, tabi yeni iş imkanları da çıkacak demektir, rıza baba için fazla teknik, fazla bilgisayarlı, video oyunu gibi sayılır bu aletler.

hatta cinayetler bile bunlarla yapılacak ileride, öyle ki, cansız ve kimliksiz, havada sessizce uçuşan bombalar, suikastçiler düşünün, ve tabiki bunlara karşı bir savunma kalkanı da hayal edin, bu noktada alın size yine aşırı ciddi bir iş imkanı daha.

yakında kedi-köpek gezdirir gibi bir çok kişinin tepesinde bunlardan gezdirdiğini görür gibiyim hatta, canlı yayın aracı olaraktan.

otomobillerde de sitepne yerine zorunlu bile olabilir bunlar, otomobilin kendi aksamı olaraktan hem de, ama ne için kullanılırlar tam kestiremiyorum.

Yaklaşık 15 yıllık bir makina mühendisi abiniz olarak naçizane tavsiye benden size;
Bizim nesil "kişisel bilgisayar çağı" nı yaşadı, ucu, belki de az kimsenin hayal edebileceği akıllı telefonlara ve tüm dünyayı saran muhteşem internet ağına kadar uzandı ve devam ediyor. Şimdi ise "kişisel robot çağı" nın başındayız gençler, gardınızı alın, mesleğinizi de ona göre seçin. donanimhaber de bu haberi okuyorsanız, zaten bu gibi işlere de meraklısınız demektir, yardırın gitsin.
Video oyunları oynamanızdan nefret eden büyüklerinize bakmayın siz, onlar hiç bir şey bilmiyorlar.



ve son olarak; tahmin edersiniz ki, bu cihazlar yakın zamanda yasaklanacak, belli uçuş alanları olacak bunların, cihazlar geliştikçe yasaklar da derinleşecek.
Bu uçan robot teknolojisi, kesinlikle bir oyuncak değil, tahmin edilenin çok ötesinde ciddi bir iş. Bunu başından kavrarsak, bu işte yabancılardan çok da geride kalmayız bu sefer diye umud ediyorum.

atatürk'ümüzün "istikbâl göklerdedir!" lafını aklımızdan çıkarmamamız gerekiyor.

edit: hazır kıta hata bulma timinin ( @Rockmania01 , @newbie1 ) yoğun isteği üzerine istiklâl, istikbâl olarak düzeltilmiştir.
Fakat üzüldüğüm şu ki; konu ile ilgili iki kelam dahi edemeyenler, işin özüne bakmadan, anlatılmak istenen hakkında bir şeyler yazmadan, böyle cımbızla hata bulmak ile vaktini harcayıp öyle tatmin olabiliyor ancak, amaç bağcıyı dövmek.
PM denen bir şey var, yazarsın, düzeltiriz, ama yok, adam öyle zevke gelemiyor besbelli ki, "bak ne kadar akıllıyım" diye imzasını basacak illa oraya, halbuki tam tersi ispat edilmiş olunuyor.

bu ne şimdi yaa?

Rockmania01
Fazla amerikan filimi izleme birde mustafa kemalin sözü yanlış yazılmış o söz ü aklıma gelince burası değilde bir ilimize yapılan hava saldırısı geliyor niyeyse artık.

insanda önce, karşısındakine karşı biraz saygı olmalı.[>:]
newbie1
İstiklâl değil istikbâl...

bu gibi şeyler PM den iletilir, forum nasıl verimli kullanılır öğrenmek lazım tabi önce;

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