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Türkiye’de geliştirilen insansız yük taşıma robotu AKİBA'nın testleri tamamlandı ve seri üretime hazır hale geldi. AKİBA’nın tasarımı ve yazılımı yerli imkanlarla hazırlandı.

Merkezi Konya’da bulunan Elfatek tarafından geliştirilen AKİBA, elektrikli motora ve otonom sürüş teknolojisine sahip. Fabrika ve kapalı üretim tesislerinin depolarında, lojistik bölümlerinde veya tesis içerisindeki yük taşıma işlemlerini daha güvenli ve verimli hale getirecek. Sürüsüz bir şekilde çalıştığı için insan gücü tasarrufu sağlayacak.

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AKİBA, 500 kilogram ağırlığa kadarki yükleri taşıyabiliyor. Hızlı şarj özelliği sayesinde 2 saatlik şarj ile 12 saat çalışıyor. Üzerindeki sensörler ve acil durum tespit yazılımı sayesinde olası iş kazalarının önüne geçiyor. İhtiyaç halinde manuel bir şekilde kontrol edilebiliyor.

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Elfatek’in Yönetim Kurulu Başkanı Bahattin Düzgün, AKİBA’yı yurt dışına pazarlamayı hedeflediklerini vurgulayarak şunları söyledi:

“Hareketli ve durağan engelin etrafından çok hızlı şekilde hesaplamasını yaparak en kısa yolu hesap eder ve hedefe ulaşır. İnsanlar arada dolaşıyorsa, etrafından hızlı şekilde kaçınma hareketini yapar. Kaçabileceği yer yoksa da otomatik sistem kendini korumaya alır ve durur. Şu anda yük taşımada kullanılacak. Bunun önü açık. Ana kartını da farklı sektörlere pazarlamayı düşünüyoruz. Hedefimiz, dünyaya pazarlamak. Bundan sonra kademeli şekilde seri üretimini yapacağız. Maksimum 6 ay ile 1 yıl içinde Türkiye genelinde olacağız."

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İnsansız yük taşıma robotu AKİBA seri üretime hazır