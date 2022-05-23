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    Xiaomi Mi Band 7'nin kutusu sızdırıldı: Temel özellikleri netleşti

    Xiaomi merakla beklenen yeni akıllı bilekliğini çok kısa bir süre içerisinde tanıtacak. Lansman öncesinde sızdırılan ürün kutusu, Mi Band 7'nin temel özelliklerinin netleşmesini sağladı.
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    Xiaomi Mi Band 7'nin kutusu sızdırıldı: Özellikleri netleşti
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    Xiaomi Mi Band 7'nin tanıtılmasına çok az bir süre kala akıllı bilekliğin perakende kutusunu gözler önüne seren yeni fotoğraflar ortaya çıktı. Ürün kutusu, merakla beklenen cihazın teknik özellikleriyle ilgili çok sayıda önemli detayı netleştiriyor.

    Akıllı bilekliğin 1.62 inç AMOLED ekran taşıdığı zaten şirket tarafından açıklanmıştı. Belli olan yeni özellikler arasında pil kapasitesi var. Daha önce Mi Band 7'nin 250 mAh batarya içereceğine dair söylentiler çıkmıştı. Ancak kutu üzerinde 180 mAh'lik bir pile sahip olduğu yazıyor.

    Xiaomi Mi Band 7'nin kutusu sızdırıldı: Özellikleri netleşti
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    SpO2 seviyesi düşünce titreşimle uyaracak

    Cihaz 5 ATM'ye (50 metre) kadar suya dayanıklılık sunacak. Ayrıca kalp atış hızını ve kandaki oksijen miktarını ölçebilecek. SpO2 seviyesi %90'ın altına düştüğünde kullanıcıyı bir titreşimle uyaracak. Profesyonel uyku takibi ve 100'den fazla spor modu da açığa çıkan özellikler arasında.

    Xiaomi Mi Band 7'nin NFC versiyonunun 40 dolar fiyatla satışa sunulacağı söyleniyor. Akıllı bilekliğin resmi tanıtımı 24 Mayıs 2022 tarihinde gerçekleştirilecek. Cihazla ilgili aydınlığa kavuşmayan diğer tüm detayları yarın hep birlikte öğreneceğiz.

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    AirSupport 1 gün önce

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    TheEndBeqins 1 gün önce

    Eskiden köyümü gösteriyordu, bir sürü özellik geldi köylere çözünürlük gelmedi.

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    xiaomi, akıllı bileklik ve
    3 etiket daha Mi Band 7 Teknoloji Haberleri Mobil Teknolojiler
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