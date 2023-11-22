ChatGPT'nin sesli sohbet özelliği herkesin kullanımına açıldı

Sesli konuşma desteği tüm ChatGPT kullanıcılarına açıldı
Şirket sesli sohbetleri ilk tanıttığında, sadece birkaç saniyelik gerçek konuşmadan gerçekçi sentetik sesler yaratma kabiliyetinin yeni riskler getirdiğini kabul etmişti. Örneğin bu sayede kötü niyetli kişilerin kamuya mal olmuş kişileri ya da istedikleri herhangi birini taklit edebilmeleri mümkün. Sonuç olarak, ChatGPT'nin ses özelliğinin konuşmalara odaklanmasına karar verildi.
OpenAI bu özelliği oluşturmak için seslendirme sanatçılarıyla birlikte çalıştı ve aralarından seçim yapabileceğiniz beş farklı ses sunuyor. Android'deki ChatGPT uygulamasını bu yazının yazıldığı sırada kontrol ettik ancak sesli sohbet özelliğine erişemedik. Muhtemelen önümüzdeki günlerde gelecek güncelleme ile bu özellik yaygınlaşacak. Kullanıcıların bu özelliğe erişebilmek için onay vermeleri gerekip gerekmediği tam olarak belli değil, ancak ücretli abonelerin sesli sohbetler kullanıma sunulduğunda Ayarlar'a ve ardından Yeni Özellikler'e giderek bu özelliği etkinleştirmeleri gerekiyordu.
Bu arada OpenAI, geçtiğimiz cuma günü CEO’su ve kurucu ortağı olan Sam Altman’ı kovmuştu. ortağı Greg Brockman ise Altman olayından sonra istifa etmiş, OpenAI çalışanları da yönetim kurulunun geri adım atmalarını istemişti. Bu süreçte çok daha fazlası yaşansa da bugün OpenAI, Altman ve Brockman'ın görevlerine iade edildiğini duyurdu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.