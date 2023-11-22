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    ChatGPT'nin sesli sohbet özelliği herkesin kullanımına açıldı

    ChatGPT'nin sesli sohbet özelliği yapılan açıklamayla birlikte tüm kullanıcıların erişimine açıldı. Bu özellik geçtiğimiz ay ücretli ChatGPT kullanıcılarının kullanımına sunulmuştu.
    ChatGPT'nin sesli sohbet özelliği herkesin kullanımına açıldı Tam Boyutta Gör
    OpenAI, eylül ayında duyurduğu güncellemeler ile birlikte ChatGPT’ye adeta birer göz, kulak ve dil verdi. Getirilen özelliklerle birlikte ChatGPT, Android ve iOS'ta sesli sohbet yeteneğine kavuşmuş ve kullanıcılara sohbet robotuyla gerçekten karşılıklı konuşmalar yapma seçeneğin sunulmuştu. Şirket o dönemde bu özelliği yalnızca Plus ve Enterprise abonelerinin kullanımına açmış, ancak eninde sonunda diğer kullanıcı gruplarına da sunacağı sözünü vermişti. Şimdi, OpenAI kurucu ortağı Greg Brockman ChatGPT'deki sesli konuşmaların mobil cihazlardaki tüm ücretsiz kullanıcılara sunulmaya başladığını duyurdu.

    Sesli konuşma desteği tüm ChatGPT kullanıcılarına açıldı

    Şirket sesli sohbetleri ilk tanıttığında, sadece birkaç saniyelik gerçek konuşmadan gerçekçi sentetik sesler yaratma kabiliyetinin yeni riskler getirdiğini kabul etmişti. Örneğin bu sayede kötü niyetli kişilerin kamuya mal olmuş kişileri ya da istedikleri herhangi birini taklit edebilmeleri mümkün. Sonuç olarak, ChatGPT'nin ses özelliğinin konuşmalara odaklanmasına karar verildi.

    OpenAI bu özelliği oluşturmak için seslendirme sanatçılarıyla birlikte çalıştı ve aralarından seçim yapabileceğiniz beş farklı ses sunuyor. Android'deki ChatGPT uygulamasını bu yazının yazıldığı sırada kontrol ettik ancak sesli sohbet özelliğine erişemedik. Muhtemelen önümüzdeki günlerde gelecek güncelleme ile bu özellik yaygınlaşacak. Kullanıcıların bu özelliğe erişebilmek için onay vermeleri gerekip gerekmediği tam olarak belli değil, ancak ücretli abonelerin sesli sohbetler kullanıma sunulduğunda Ayarlar'a ve ardından Yeni Özellikler'e giderek bu özelliği etkinleştirmeleri gerekiyordu.

    Bu arada OpenAI, geçtiğimiz cuma günü CEO’su ve kurucu ortağı olan Sam Altman’ı kovmuştu. ortağı Greg Brockman ise Altman olayından sonra istifa etmiş, OpenAI çalışanları da yönetim kurulunun geri adım atmalarını istemişti. Bu süreçte çok daha fazlası yaşansa da bugün OpenAI, Altman ve Brockman'ın görevlerine iade edildiğini duyurdu.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 3 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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