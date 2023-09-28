Windows Copilot’u denedik: Neleri ne kadar doğru yapabiliyor?

Tam Boyutta Gör Microsoft, 26 Eylül’de yayınlanan Windows 11 22H2 (KB5030310) güncellemesiyle birlikte işletim sisteminde köklü değişikliklere gitti. Tüm özellikler henüz herkes için aktif değil ve önümüzdeki ay kullanıma açılacak olsa da Windows Copilot’u sizler için denedik. Peki Windows Copilot’un yetenekleri neler?

Şimdiye kadarki en önemli Windows 11 güncellemesi çıktı 1 gün önce eklendi

Windows Copilot: İşi öğretmeniz gereken bir asistan

Öncelikle, Windows Copilot’un bir önzileme sürümü olduğunu ve testlerinin devam ettiğini belirtmemiz gerekiyor. Dolayısıyla zamanla tıpkı Bing Sohbet’te olduğu gibi bu araç da daha eksiksiz bir hale bürünecektir. Ancak şimdiki haliyle bazı bariz eksiklikleri bulunuyor. Bunlara değinmeden önce Copilot hakkında biraz bilgi verelim.

Copilot, Microsoft’un Bing Sohbet yapay zekasının Windows’a entegre edilmiş hali diyebiliriz. Dolayısıyla Microsoft’un OpenAI ortaklığı sayesinde Copilot, en gelişmiş GPT-4 modelini kullanıyor. Ayrıca görüntü oluşturucu DALL-E 3’te sisteme entegre edilmiş durumda.

Peki neler yapabiliyor? Aslında oldukça fazla şey yapabiliyor. Kendisinin aktardığına göre web’de, haberlerde veya resimlerde arama yapabiliyor. Ayrıca yaratıcı ve yenilikçi içerikler, şiirler, hikayeler, kodlar, deneme yazıları, şarkılar, ünlü parodileri ve sesli sohbet gibi daha fazlasını da Copilot yapabiliyor. Bunları zaten Bing Sohbet de gerçekleştirebiliyordu. Öne çıkan farkı ise Windows entegrasyonu. Bu entegrasyon, kendi içinde düzgün çalışıyor ancak mevcut önizleme sürümünün daha fazla şey yapabilmesi gerekiyor.

Uygulamaları açıp, basit Windows ayarlarını yapabiliyor

Tam Boyutta Gör Farklı olarak yazmış olduğunuz bir yazıyı iyileştirmenize veya optimize etmenize de yardımcı olabiliyor. Daha da önemlisi Windows ile entegre halde çalışıyor. Örneğin, ses seviyesini ayarlamak, bluetooth’u açıp kapatmak gibi işlemleri gerçekleştirebiliyor. Bununla birlikte Windows uygulamaları başta olmak üzere sisteminizde yüklü uygulamaları veya oyunları da açabiliyor. Ancak tüm bunları yapmak için sadece yazmanız yeterli olmuyor. İsteminizi girdikten sonra konuşmada iletişim penceresi ortaya çıkıyor ve sizden onaylamanız isteniyor.

Tam Boyutta Gör Copilot, mevcut durumuyla uygulama açmaktan başka bir şey de yapamıyor. Daha doğrusu Bing Sohbet’ten farklı olarak pek bir şey yapamıyor. Mesela, “Microsoft Store'dan Instagram uygulamasını indir.” İstemini girdiğimde sadece Store’u açıyor. Ancak indirme gibi bir işlem başlatmıyor. Mesela “Windows’u şu saatte kapat” gibi bir istemi de yerine getiremiyor.

Detaylı görseller yapabiliyor

Tam Boyutta Gör Tıpkı Bing’de olduğu gibi Copilot’un da üç versiyonu bulunuyor: Yaratıcı, Dengeli ve Duyarlı. Yaratıcı mod; daha özgün ve yaratıcı cevaplar, Dengeli mod; bilgilendirici ve faydalı sohbetler, Duyarlı mod; kısa ve anlaşılır sohbetler yapmanızı mümkün kılıyor. En hataya meyilli modun ‘Yaratıcı’ modu olduğunu belirtelim.

Tam Boyutta Gör Eksiklikleri görmek için ben de bu modu kullandım. Diğer modlarda da aynı istemleri kıyasladım ancak genelde bir isteme bir modda yanlış cevap veriliyorsa diğerlerinde de durum değişmiyor. Sadece yanlış, başka bir şekilde yanlış oluyor. Görsel üretme tarafında ise eli oldukça güçlü. Yukarıdaki görseller için son derece basit bir istemde bulundum: "Kodak kamerasıyla çekilmiş köy fotoğrafı"

Kod yazabilir veya hataları tespit edebilirsiniz

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Copilot’tan bir hesap makinesi için ilgili kodu oluşturmasını istedim. Copilot, Phyton kullanarak gerekli kodu oluşturdu. Daha sonra bu koddaki çıkarma işlemi bölümünde “=” işaretini “:” ile değiştirdim ve Copilot’tan hatalı kısmı tespit etmesini istedim. Başarılı bir şekilde hatanın nerede olduğunu ve neyden kaynaklandığını açıkladı. Bu arada Microsoft, Copilot’un oluşturduğu kodlarda “Bu kod yapay zeka tarafından oluşturuldu. Dikkatlice inceleyip kullanın.” uyarısını ekliyor. Yani aracın her zaman doğru çalışacağını beklememek gerek.

Öğrenecekleri var

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Çoğu yapay zeka aracında olduğu gibi Windows Copilot da aynı ana, temel eksiklikten mustarip: Halüsinasyon. Örnek olarak “Beşiktaş’ın bir sonraki maçı ne zaman ve hangi kanalda?” isteminde bulundum. Bir sonraki maçın 5 Ekim’de Lugano ile UEFA Konferans Ligi maçı olduğunu söyledi ki, bu doğru. Ancak bu bir sonraki maç değil. Beşiktaş, 1 Ekim’de Konyaspor ile karşılaşacak.

Hatasına işaret ettiğimde ise bu sefer bir sonraki maçında 1 Ekim’de Konyaspor ile gerçekleşeceğini söyleyerek hatasını düzeltti. Ancak burada bile hatalar var. Copilot, Beşiktaş ile Konyaspor’un son karşılaşmasının 6 Haziran 2023’te olduğunu ve Beşiktaş’ın bu maçı 4-0 kazandığını söylüyor.

Tam Boyutta Gör Birincisi son karşılaşma 6 Haziran’da değil 7 Haziran’da oldu. İkincisi maç 4-0 değil 3-3 bitti. Hatalar diğer modlarda da var. Aynı sorguda Dengeli mod, Beşiktaş’ın bir sonraki maçının 5 Ekim’de Lugano ile olacağını ve bu maçın Star TV ve NTV’den canlı yayınlanacağını söylüyor.

Sonuç olarak Windows Copilot, henüz o “devrim” özellik değil. Sadece Bing Sohbet’e erişmenin çok daha hızlı bir yolu. Hatta bu Bing’ten eksiği de var. Mesela, tek istemde en fazla 2000 karakter sunuluyor. Ancak Bing Sohbet’te bu 4000. Sohbet oturumları için bir “geçmiş” özelliği de yine Copilot’ta eksik. Bir oturumda konuşulanlara sohbet temizlediğinizde veya yeni bir sohbet başlattığınızda erişmeniz mümkün değil. Tüm bunlara rağmen Windows Copilot, son yıllardaki en heyecan verici Windows özelliği diyebiliriz. Önündeki olasılıklara baktığımızda ise Microsoft’un yapabileceği çok fazla şeyi görebiliyoruz.

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Windows Copilot’u denedik: Neleri ne kadar doğru yapabiliyor?