Windows Copilot’u denedik: Neleri ne kadar doğru yapabiliyor?

- Windows Copilot: İşi öğretmeniz gereken bir asistan
- Uygulamaları açıp, basit Windows ayarlarını yapabiliyor
- Detaylı görseller yapabiliyor
- Kod yazabilir veya hataları tespit edebilirsiniz
- Öğrenecekleri var
- Yorumlar
Windows Copilot: İşi öğretmeniz gereken bir asistan
Öncelikle, Windows Copilot’un bir önzileme sürümü olduğunu ve testlerinin devam ettiğini belirtmemiz gerekiyor. Dolayısıyla zamanla tıpkı Bing Sohbet’te olduğu gibi bu araç da daha eksiksiz bir hale bürünecektir. Ancak şimdiki haliyle bazı bariz eksiklikleri bulunuyor. Bunlara değinmeden önce Copilot hakkında biraz bilgi verelim.
Copilot, Microsoft’un Bing Sohbet yapay zekasının Windows’a entegre edilmiş hali diyebiliriz. Dolayısıyla Microsoft’un OpenAI ortaklığı sayesinde Copilot, en gelişmiş GPT-4 modelini kullanıyor. Ayrıca görüntü oluşturucu DALL-E 3’te sisteme entegre edilmiş durumda.
Peki neler yapabiliyor? Aslında oldukça fazla şey yapabiliyor. Kendisinin aktardığına göre web’de, haberlerde veya resimlerde arama yapabiliyor. Ayrıca yaratıcı ve yenilikçi içerikler, şiirler, hikayeler, kodlar, deneme yazıları, şarkılar, ünlü parodileri ve sesli sohbet gibi daha fazlasını da Copilot yapabiliyor. Bunları zaten Bing Sohbet de gerçekleştirebiliyordu. Öne çıkan farkı ise Windows entegrasyonu. Bu entegrasyon, kendi içinde düzgün çalışıyor ancak mevcut önizleme sürümünün daha fazla şey yapabilmesi gerekiyor.
Uygulamaları açıp, basit Windows ayarlarını yapabiliyor
Detaylı görseller yapabiliyor
Kod yazabilir veya hataları tespit edebilirsiniz
Copilot’tan bir hesap makinesi için ilgili kodu oluşturmasını istedim. Copilot, Phyton kullanarak gerekli kodu oluşturdu. Daha sonra bu koddaki çıkarma işlemi bölümünde “=” işaretini “:” ile değiştirdim ve Copilot’tan hatalı kısmı tespit etmesini istedim. Başarılı bir şekilde hatanın nerede olduğunu ve neyden kaynaklandığını açıkladı. Bu arada Microsoft, Copilot’un oluşturduğu kodlarda “Bu kod yapay zeka tarafından oluşturuldu. Dikkatlice inceleyip kullanın.” uyarısını ekliyor. Yani aracın her zaman doğru çalışacağını beklememek gerek.
Öğrenecekleri var
Çoğu yapay zeka aracında olduğu gibi Windows Copilot da aynı ana, temel eksiklikten mustarip: Halüsinasyon. Örnek olarak “Beşiktaş’ın bir sonraki maçı ne zaman ve hangi kanalda?” isteminde bulundum. Bir sonraki maçın 5 Ekim’de Lugano ile UEFA Konferans Ligi maçı olduğunu söyledi ki, bu doğru. Ancak bu bir sonraki maç değil. Beşiktaş, 1 Ekim’de Konyaspor ile karşılaşacak.
Hatasına işaret ettiğimde ise bu sefer bir sonraki maçında 1 Ekim’de Konyaspor ile gerçekleşeceğini söyleyerek hatasını düzeltti. Ancak burada bile hatalar var. Copilot, Beşiktaş ile Konyaspor’un son karşılaşmasının 6 Haziran 2023’te olduğunu ve Beşiktaş’ın bu maçı 4-0 kazandığını söylüyor.
Sonuç olarak Windows Copilot, henüz o “devrim” özellik değil. Sadece Bing Sohbet’e erişmenin çok daha hızlı bir yolu. Hatta bu Bing’ten eksiği de var. Mesela, tek istemde en fazla 2000 karakter sunuluyor. Ancak Bing Sohbet’te bu 4000. Sohbet oturumları için bir “geçmiş” özelliği de yine Copilot’ta eksik. Bir oturumda konuşulanlara sohbet temizlediğinizde veya yeni bir sohbet başlattığınızda erişmeniz mümkün değil. Tüm bunlara rağmen Windows Copilot, son yıllardaki en heyecan verici Windows özelliği diyebiliriz. Önündeki olasılıklara baktığımızda ise Microsoft’un yapabileceği çok fazla şeyi görebiliyoruz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P
yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.