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    OpenAI çok önemli “Projects” sistemini duyurdu: İşte detaylar

    OpenAI, 12 günlük etkinliğinde sohbetlerinizi özelleştirmenin ve düzenlemenin bir yolu olan ChatGPT Projects sistemini duyurdu. Bu özellik Google'ın popüler NotebookLM uygulamasına benziyor.
    OpenAI çok önemli “Projects” sistemini duyurdu: İşte detaylar Tam Boyutta Gör
    OpenAI, kullanıcı deneyimini daha verimli hale getirmek için ChatGPT’ye yeni bir özellik ekledi: Projects. Bu özellik, dosyaları ve sohbetleri düzenlemek için bir arayüz sunarak, kullanıcıların işlerini daha kolay yönetmesini sağlıyor. Bu devrimsel bir özellik olmasa da ChatGPT'nin üretkenliğini ciddi şekilde artıracak. Projects, Google’ın araştırma odaklı uygulaması NotebookLM’e benzese de farklılıklarıyla öne çıkıyor.

    ChatGPT Projects tanıtıldı

    OpenAI, Projects özelliğini “12 Days of OpenAI” etkinliğinin yedinci gününde tanıttı. Kullanıcılar artık sohbetlerini ve belgelerini tek bir yerde toplayarak organize edebiliyor. Özellik şu an ChatGPT Plus, Pro ve Teams abonelerine sunulmuş durumda.

    Ancak, ChatGPT Enterprise ve Edu kullanıcıları için bu yenilik Ocak ayında erişime açılacak. Projects, ChatGPT’nin web sitesi ve Windows masaüstü uygulamasından kullanılabiliyor. Mobil ve macOS uygulama kullanıcıları ise tam erişim için biraz daha beklemek zorunda. Bu özellik yakında ücretsiz kullanıcılara da gelecek fakat herhangi bir zaman çizelgesi belirtilmedi.

    Google NotebookLM, araştırmaya odaklı yapısıyla popülerlik kazandı. Kullanıcılar, bu platformu CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi) gibi işlevlerde de kullanmaya başladı. Ancak NotebookLM, sesli özetleme gibi özelliklere sahipken, ChatGPT Projects’te bu özellik bulunmuyor. Buna karşın, ChatGPT’nin Voice Mode, Search ve Canvas gibi güçlü özellikleri kullanılabilir durumda.

    ChatGPT Projects nasıl kullanılır?

    OpenAI çok önemli “Projects” sistemini duyurdu: İşte detaylar Tam Boyutta Gör

    Projects oluşturmak oldukça basit:

    1. ChatGPT’nin yan menüsündeki “Artı” simgesine tıklayın.
    2. Projenize bir isim verin ve renklerini özelleştirin.

    Özelliğin en dikkat çekici yönlerinden biri, özelleştirilebilir yanıtlar sunması. Örneğin, bir proje yöneticisi bir web sitesi oluşturmak için bir proje başlatabilir ve ChatGPT’yi bu projede kodlama aracı olarak kullanması için talimat verebilir. Hatta kodlama için ChatGPT Canvas'ı açmayı tercih etmesi talimatını verebilir.

    Kullanıcılar, web sitesini doldurmak için ilgili belgeleri yükleyerek ya da mevcut sohbetleri projeye taşıyarak, Projects özelliğinden maksimum verim alabiliyor. Ayrıca, OpenAI önümüzdeki yıl bu özelliğe Google Drive ve Microsoft OneDrive gibi platformlarla entegrasyon sağlamayı ve daha fazla dosya türünü desteklemeyi planlıyor.

    OpenAI, Anthropic gibi diğer yapay zeka sağlayıcılarıyla rekabet ederken, kullanıcıları kendi platformunda tutacak yenilikler sunmaya devam ediyor. Projects, ChatGPT’nin Canvas özelliğiyle birleşerek, metin veya kod üretimini ve düzenlemesini aynı pencerede yapma imkanı sağlıyor. Google’ın NotebookLM uygulamasından farklı olarak, Projects özelliği ChatGPT’nin diğer işlevleriyle tamamen entegre çalışıyor. Bu da OpenAI’nin kullanıcılarına daha kapsamlı bir deneyim sunma hedefini ortaya koyuyor.

    AGI sürprizi

    OpenAI çok önemli “Projects” sistemini duyurdu: İşte detaylar
    Aşağıdaki videoda Projects özelliğinin nasıl çalıştığına dair OpenAI bir demo da gösteriyor. İlginçtir videoda görülen projeler arasına “AGI (Don’t show on live…)” başlıklı bir sürprize de yer verildi. Bilindiği üzere AGI, (Artificial General Intelligence), insan gibi geniş bir yelpazede düşünebilen, öğrenebilen ve karmaşık problemleri çözebilen yapay zekayı ifade ediyor. Şu anki dar yapay zeka sistemlerinden farklı olarak, herhangi bir görev veya bağlamda insan zekasına benzer genel bir beceriye sahip olması hedefleniyor.

     

    Kaynakça https://www.tomsguide.com/ai/chatgpt/chatgpt-projects-announced-and-its-one-of-the-most-important-ai-releases-this-year https://help.openai.com/en/articles/10169521-using-projects-in-chatgpt
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    E_Y_B_H_P_T 4 saat önce

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    BOLDVIPER 6 saat önce

    paramla yapılıp yine paramla geçtiğim köprü var o köprünün bacaklarını senin gibilere...

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    nickyazmakşartmı 1 gün önce

    Heykel var yer misin kanka?

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    Evren7 1 gün önce

    bizimkiler tahareti tartışıyor

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