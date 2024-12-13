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    ChatGPT artık gerçek zamanlı olarak görebiliyor: İşte detaylar

    OpenAI, sohbet robotu ChatGPT’ye yeni özellikler eklemeye devam ediyor. OpenAI, yaklaşık yedi ay önce demosunu yaptığı ChatGPT için gerçek zamanlı video yeteneklerini nihayet yayınladı.
    ChatGPT artık gerçek zamanlı olarak görebiliyor: İşte detaylar Tam Boyutta Gör
    Yapay zeka alanında devrim yaratan OpenAI, yaklaşık yedi ay önce tanıttığı gerçek zamanlı video yeteneklerini nihayet kullanıma sundu. ChatGPT’nin “Gelişmiş Ses Modu”na eklenen bu özellik, artık kullanıcıların cihazları üzerinden görsel analiz yapabilmesine olanak tanıyor.

    ChatGPT görmeye başladı

    OpenAI’nin yeni duyurduğu bu özellik, ChatGPT Plus, Team ve Pro abonelerine sunuluyor. Kullanıcılar, uygulama aracılığıyla telefonlarını bir nesneye doğrulttuklarında, ChatGPT bu nesneyi gerçek zamanlı olarak analiz edip yorum yapabiliyor. Görme özelliğine sahip Gelişmiş Ses Modu, ekran paylaşımı yoluyla bir cihazın ekranında ne olduğunu da anlayabiliyor. Örneğin, çeşitli ayar menülerini açıklayabiliyor veya bir matematik problemi hakkında önerilerde bulunabiliyor.

    ChatGPT artık gerçek zamanlı olarak görebiliyor: İşte detaylar Tam Boyutta Gör
    Bu yeni özellik, kullanıcıların sesli iletişim sırasında görsel destek almasını sağlıyor. Yeni özellik, uygulama içinde sohbet çubuğunun yanındaki ses ikonuna dokunduktan sonra sol alt köşedeki video ikonuna basılarak başlatılabiliyor. Ekran paylaşımı yapmak için ise üç nokta menüsünden “Ekranı Paylaş” seçeneği seçiliyor.

    OpenAI, bu özelliğin 14 Aralık itibarıyla kademeli olarak kullanıma açılacağını ve önümüzdeki bir hafta içinde tamamlanacağını açıkladı. Ancak, bu özellik tüm kullanıcılara aynı anda ulaşamayacak. ChatGPT Enterprise ve Edu aboneleri bu özelliğe Ocak 2025’ten itibaren erişebilecek. Avrupa Birliği ülkeleri, İsviçre, İzlanda, Norveç ve Lihtenştayn’daki kullanıcılar için ise bir zaman çizelgesi henüz belirlenmiş değil.

    OpenAI’nin yanı sıra, Google ve Meta gibi büyük teknoloji firmaları da benzer yetenekler üzerinde çalışıyor. Bu hafta Google, Android cihazlar için gerçek zamanlı video analiz özelliklerine sahip sohbet botu projesi “Project Astra”yı sınırlı bir kullanıcı grubuna sundu.

    OpenAI, yeni özelliklerin yanı sıra kullanıcılarını şaşırtacak eğlenceli bir yenilik daha getirdi. ChatGPT’ye eklenen “Noel Baba Modu” ile kullanıcılar, sesli sohbetlerinde Noel Baba’nın sesini seçebiliyor. Bu özelliği aktif hale getirmek için sohbet çubuğunun yanındaki kar tanesi ikonuna tıklamak yeterli.

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