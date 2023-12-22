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    Anlık Bildirim

    Mitsubishi Electric Türkiye yeni otomasyon sistemlerini tanıttı

    Mitsubishi Electric Türkiye, yenilikçi otomasyon sistemlerini tanıttı. Kalite kontrol uygulaması, endüstriyel robotları, PLC teknolojileri ve endüstri 4.0 teknolojileri sergilendi.
    Mitsubishi Electric Türkiye yeni otomasyon sistemlerini tanıttı Tam Boyutta Gör
    Mitsubishi Electric Türkiye, İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilen Robot Yatırımları Zirvesi ve Sergisi’nde yenilikçi otomasyon sistemlerini tanıttı. Üretimde kolaylık sağlayan teknolojiler sergilendi.

    Mitsubishi Electric Türkiye, fuarda endüstriyi Sanayi 4.0’a hazırlayan konsepti e-F@ctory ve bu çatı altındaki diğer çözümlerini sergiledi. Mitsubishi Electric’in zor ve tehlikeli alanlarda iş güvenliği ve işçi sağlığı açısından önemli avantajlar da sunan robotları, yüksek verimlilik, kalite ve hız sağlayan esnek üretim modelleriyle işletmelerin geleceğini şekillendiriyor.

    Dört gün süren fuarda şirketin insan iş gücünü asiste eden ileri yapay zekâ teknolojisine sahip kolaboratif robotu Melfa Assista ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Maliyete duyarlı uygulamaların ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanan SCARA tipi endüstriyel robotları, MELSERVO ve MELSEC PLC teknolojileri ve ilk kez fuarda tanıtılan yeni nesil gelişmiş robot el paneli R86TB de ziyaretçilerin beğenisini topladı.

    Mitsubishi Electric Türkiye yeni otomasyon sistemlerini tanıttı Tam Boyutta Gör

    Ziyaretçiler “insansız” kalite kontrol uygulamasını deneyimledi

    Teknoloji devi Mitsubishi Electric Türkiye, fuarda gerçekleştirdiği iki ayrı interaktif demo ile otomasyonda ve robot teknolojilerinde gelinen son noktayı ziyaretçilere canlı olarak yaşattı. Ziyaretçiler bir robotun Mitsubishi Electric Klima Sistemleri’nin Legendera modelinin iç ünitesinin içinde gezdirdiği işleme sensörü ile kalite kontrolü yapmasına, bu sürecin bir VR gözlük ile sanal ortamda takip edilmesi sayesinde kalite kontrol uzmanının cihazın başında bulunmasına gerek kalmaksızın sürecin yürümesine tanıklık ettiler. Mitsubishi Electric standında AMR üzerine yerleştirilmiş bir cobot’un farklı noktalara yerleştirilmiş istasyonlar arasında gezerek birtakım görevleri gerçekleştirerek esnek üretime nasıl katkı sağladığını görme fırsatı buldular.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    H
    HopHopTV 1 gün önce

    https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g

    D
    DH Misafiri 2 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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