Mitsubishi Electric Türkiye yeni otomasyon sistemlerini tanıttı

Mitsubishi Electric Türkiye, fuarda endüstriyi Sanayi 4.0’a hazırlayan konsepti e-F@ctory ve bu çatı altındaki diğer çözümlerini sergiledi. Mitsubishi Electric’in zor ve tehlikeli alanlarda iş güvenliği ve işçi sağlığı açısından önemli avantajlar da sunan robotları, yüksek verimlilik, kalite ve hız sağlayan esnek üretim modelleriyle işletmelerin geleceğini şekillendiriyor.
Dört gün süren fuarda şirketin insan iş gücünü asiste eden ileri yapay zekâ teknolojisine sahip kolaboratif robotu Melfa Assista ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Maliyete duyarlı uygulamaların ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanan SCARA tipi endüstriyel robotları, MELSERVO ve MELSEC PLC teknolojileri ve ilk kez fuarda tanıtılan yeni nesil gelişmiş robot el paneli R86TB de ziyaretçilerin beğenisini topladı.
Ziyaretçiler “insansız” kalite kontrol uygulamasını deneyimledi
Teknoloji devi Mitsubishi Electric Türkiye, fuarda gerçekleştirdiği iki ayrı interaktif demo ile otomasyonda ve robot teknolojilerinde gelinen son noktayı ziyaretçilere canlı olarak yaşattı. Ziyaretçiler bir robotun Mitsubishi Electric Klima Sistemleri’nin Legendera modelinin iç ünitesinin içinde gezdirdiği işleme sensörü ile kalite kontrolü yapmasına, bu sürecin bir VR gözlük ile sanal ortamda takip edilmesi sayesinde kalite kontrol uzmanının cihazın başında bulunmasına gerek kalmaksızın sürecin yürümesine tanıklık ettiler. Mitsubishi Electric standında AMR üzerine yerleştirilmiş bir cobot’un farklı noktalara yerleştirilmiş istasyonlar arasında gezerek birtakım görevleri gerçekleştirerek esnek üretime nasıl katkı sağladığını görme fırsatı buldular.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.