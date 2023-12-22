Mitsubishi Electric Türkiye yeni otomasyon sistemlerini tanıttı

Tam Boyutta Gör Mitsubishi Electric Türkiye, İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilen Robot Yatırımları Zirvesi ve Sergisi’nde yenilikçi otomasyon sistemlerini tanıttı. Üretimde kolaylık sağlayan teknolojiler sergilendi.

Mitsubishi Electric Türkiye, fuarda endüstriyi Sanayi 4.0’a hazırlayan konsepti e-F@ctory ve bu çatı altındaki diğer çözümlerini sergiledi. Mitsubishi Electric’in zor ve tehlikeli alanlarda iş güvenliği ve işçi sağlığı açısından önemli avantajlar da sunan robotları, yüksek verimlilik, kalite ve hız sağlayan esnek üretim modelleriyle işletmelerin geleceğini şekillendiriyor.

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Dört gün süren fuarda şirketin insan iş gücünü asiste eden ileri yapay zekâ teknolojisine sahip kolaboratif robotu Melfa Assista ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Maliyete duyarlı uygulamaların ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanan SCARA tipi endüstriyel robotları, MELSERVO ve MELSEC PLC teknolojileri ve ilk kez fuarda tanıtılan yeni nesil gelişmiş robot el paneli R86TB de ziyaretçilerin beğenisini topladı.

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Ziyaretçiler “insansız” kalite kontrol uygulamasını deneyimledi

Teknoloji devi Mitsubishi Electric Türkiye, fuarda gerçekleştirdiği iki ayrı interaktif demo ile otomasyonda ve robot teknolojilerinde gelinen son noktayı ziyaretçilere canlı olarak yaşattı. Ziyaretçiler bir robotun Mitsubishi Electric Klima Sistemleri’nin Legendera modelinin iç ünitesinin içinde gezdirdiği işleme sensörü ile kalite kontrolü yapmasına, bu sürecin bir VR gözlük ile sanal ortamda takip edilmesi sayesinde kalite kontrol uzmanının cihazın başında bulunmasına gerek kalmaksızın sürecin yürümesine tanıklık ettiler. Mitsubishi Electric standında AMR üzerine yerleştirilmiş bir cobot’un farklı noktalara yerleştirilmiş istasyonlar arasında gezerek birtakım görevleri gerçekleştirerek esnek üretime nasıl katkı sağladığını görme fırsatı buldular.

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Mitsubishi Electric Türkiye yeni otomasyon sistemlerini tanıttı